Кабмін зберіг чинний тариф на електроенергію для населення до кінця травня

Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення у розмірі 2 гривень 64 копійок за кіловат до кінця травня. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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«Залишаємо цю ціну без змін. Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня», — повідомив прем'єр.

Крім того, Кабмін затвердив постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення до кінця літа.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що, за словами Нафтогазу, чинна ціна газу 7,96 грн за 1 кубометр для українських сімей залишиться незмінною щонайменше ще на один рік.