Уряд дозволив Експортно-кредитному агентству страхувати інвестиції українських компаній

Кабінет Міністрів дозволив «Експортно-кредитному агентству України» страхувати інвестиції українських компаній у створення об'єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду у п'ятницю, 26 квітня, повідомляє пресслужба Кабміну.

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«Вносимо зміни до статуту „Експортно-кредитного агентства України“, що дозволить страхувати нові інвестиції від ризиків війни. Це стосується як іноземних інвестицій, так і українських компаній, які будуть вкладати кошти в нашу економіку та розвивати експорт», — сказав Шмигаль.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що рішенням уряду статут ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» викладено у новій редакції.

«Розширено завдання товариства щодо захисту українських експортерів від ризику фінансових втрат, повʼязаних з інвестиціями у створення об'єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження, шляхом страхування, перестрахування», — написав Мельничук у Telegram.

Він додав, що для цього ЕКУ дозволили залучати міжнародну фінансову допомогу від міжнародних та іноземних фінансових організацій, урядів іноземних держав, іноземних банків та експортних агентств.