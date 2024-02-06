Акція з портфелю «Мінфіну» зазнала найбільшого падіння за 95 років: продати чи чекати

На фоні зростання фондового ринку консервативний портфель «Мінфіну» подорожчав на понад 6%. Псують загальний результат акції аграрного холдингу Archer Daniels Midland, які з моменту придбання вже втратили понад 37%. «Мінфін» розповідає, що стало причиною такого падіння, і як вирішив для себе одвічну дилему інвесторів — продавати на падінні чи ні.

Інвестиційний портфель — незмінний портфель?

Редакція розділила свої інвестиції на фондовому ринку на два портфелі: агресивний та консервативний. Перший передбачає активну торгівлю і продаж активів, коли вони досягають певних цінових цілей. Акції у другий купуємо на тривалий термін.

Утім, це не означає, що ми не можемо приймати оперативних рішень щодо активів консервативного портфелю. Прибічники інвестування «у довгу» полюбляють, як приклад, наводити портфель компанії Воррена Баффета Berkshire Hathaway. Зокрема, одними з основних у ньому ще з кінця 80-х років залишаються акції Coca-Cola. З моменту придбання вони подорожчали приблизно у 22 рази, але прибуток Баффет так і не зафіксував. Або ж акції The Kraft Heinz, які були придбані ще у 2015 році, з того часу обвалились приблизно вдвічі та не мають ознак відновлення до колишніх висот. Попри це, вони все ще займають 3,5% активів інвесткомпанії.

Водночас, не варто думати, що Баффет не змінює склад свого портфелю. Кожного кварталу Berkshire Hathaway звітує про зроблені операції. Наприклад, у 3 кварталі минулого року було продано активів на $7 млрд і куплено на $1,7 млрд. Це відносно небагато для інвесткомпанії, що оцінюється в $850 млрд, але все ж говорить про постійну корекцію.

Існує низка причин, коли варто продавати акції з довгострокового портфелю.

Фундаментальні зміни в компанії

Наприклад, суттєво погіршилися показники компанії, вона вже не здатна генерувати прибутки, як раніше, програє конкурентам тощо, а у вас є вагомі підстави вважати, що ситуація не зміниться.

Зміни умов ведення бізнесу

В цьому випадку з компанією здавалося б все добре, але кардинально змінився ринок, на якому вона працює. Наприклад, у вас в портфелі тютюнова компанія, а США і ЄС вирішили суттєво підвищити вік, із якого дозволено купувати цигарки. Зрозуміло, що хоча в самій компанії нічого не відбулося, але ринок звузиться, обсяги торгівлі падатимуть.

Помилки при виборі активу

Ви зрозуміли, що аргументи, якими ви керувались при виборі компанії, насправді її не стосувалися. Наприклад, ви вважаєте, що революція Штучного інтелекту потребує великої кількості мікрочипів, а тому інвестуєте в QUALCOMM. Однак, вже згодом розумієте, що спеціалізація цієї компанії далека від ШІ, а тому виходите з акцій.

Всі наведені вище причини можна охарактеризувати словами Баффета: «Якщо ви опинились в ямі, то головне — припинити копати». Тобто інколи доводиться визнати, що зробили невдалу інвестицію і зафіксувати збитки.

Кращі можливості

В цьому випадку варто продати актив, якщо він сам по собі непоганий, але ви бачите кращий напрямок, а вільних коштів, щоб інвестувати в нього, вже немає. Наприклад, придбані акції Coca-Cola поволі дорожчають, але ви очікуєте стрімке зростання ціни на нафту.

Складність полягає в тому, щоб не сплутати фундаментальні фактори з тимчасовими змінами. Захопившись корекцією портфелю, можна легко піддатись страхам невпевненості чи жадібності, та зазнати невиправданних збитків.

Що відбувається з Archer-Daniels-Midland

На момент підбиття підсумків за минулий рік акції Archer Daniels Midland (ADM) були найгіршим активом у консервативному портфелі з падінням приблизно на 15%.

Падіння стало наслідком зниження цін на сільгосппродукцію. Пшениця та соя на світових ринках подешевшали за рік на 22%, кукурудза — на 34%. Звісно, ціна на окремі продукти показала протилежну динаміку: рис подорожчав на 3%, апельсиновий сік — на 50%, какао — відразу вдвічі. Однак, ADM спеціалізується на зернових і сої, а тому уникнути падіння не могла.

Також труднощі виникали з підрозділом ADM Nutrition, який займається вегетаріанськими замінниками м’яса — попит на таку продукцію минулого року виявився слабким.

Справжні проблеми компанії почалися вже цього року. До ADM звернулась американська Комісія з цінних паперів і бірж із запитом щодо фінансової звітності компанії. Офіційної інформації, чи проводить SEC розслідування, немає. Але сумнівно, що чиновники просто задовольняють свій інтерес.

В будь-якому разі, ADM швидко відреагувала на запит і відсторонила від роботи свого фінансового директора, який працював у ADM із 2022 року. Формально він перебуває у адміністративній відпустці. Крім цього, агрогігант заявив, що відкладає публікацію звіту за четвертий квартал і починає розслідування власних процедур бухгалтерського обліку у сфері харчування — сектору, до якого входять корми для тварин.

«Правління дуже серйозно ставиться до цих питань. Ми продовжуватимемо працювати в тісній співпраці з радниками, щоб забезпечити відповідність процесів ADM найкращим практикам фінансового управління», — заявив голова Ради директорів Террі Крюз.

Інформація про те, що у звітності могли бути помилки, а то й навмисні махінації, налякала інвесторів. Впродовж дня акції ADM обвалились на 24% — найгірше падіння з 1929 року, тобто зі старту Великої депресії.

Проблема зараз не лише в тому, що реальна картина здобутків компанії може виявитися значно гіршою, ніж вказувалось у звітах, але й в ризику санкцій, якщо маніпуляції зі звітністю будуть визнані навмисними.

Раніше у ADM вже були проблеми з контролюючими органами. У середині 90-х компанію звинуватили в картельній змові щодо цін на лізин та лимонну кислоту. Тоді компанії довелось заплатити $200 млн штрафу (майже $400 млн на сьогоднішні гроші).

Читайте також: «Мінус» $6 трлн за 3 роки: чому падає Фондовий ринок Китаю і чи зможе Компартія його врятувати

«Ми вважаємо, що, на додачу до прибутків, під тиском зараз може опинитись питання довіри. Інвестори, найімовірніше, дивитимуться на цифри з обережністю, доки не матимуть більшої зрозумілості щодо того, що саме пішло не так із обліком», — прокоментували ситуацію експерти UBS.

Після падіння до рівня трохи нижче $51 за акцію, ціна додала пару доларів, але загальну картину це не надто покращило. Цінні папери коштують на 37,5% дешевше, ніж у момент їх купівлі «Мінфіном».

Експерти досить обережно ставляться до перспектив компанії. У лютому свій прогноз опублікував Citigroup, очікуючи скромне подорожчання акцій ADM через рік на 7,5%.

Що вирішили робити

Зрозуміло, що, знаючи про стрімке падіння наперед, більшість інвесторів поспішили б позбутись цих акцій. Але залишається питання, що робити з ними за нинішніх обставин. Все ще ніхто не знає, якими будуть результати розслідування. Також неможливо прогнозувати, як цього року зміняться ціни на сільгосппродукцію, а відповідно, і заробітки ADM.

Читайте також: В ЄС і США все рідше купують нові машини: чи є сенс інвестувати в автовиробників

За цих умов редакція все ж вирішила тримати акції в портфелі, очікуючи якщо не на повне, то хоча б на часткове відновлення. А що ви зробили б за цих умов? Пишіть у коментарях.