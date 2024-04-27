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27 квітня 2024, 9:00

Нацбанк закликає банки використовувати ШІ для кредитування

Для банків залишається актуальним питання забезпечення необхідного рівня контролю під час прийняття кредитних рішень, зокрема, у частині ідентифікації та контролю ризиків. Використання ШІ може пришвидшити ці процеси та поліпшити їхню якість. Про це зазначила перша заступниця Голови НБУ Катерина Рожкова.

Для банків залишається актуальним питання забезпечення необхідного рівня контролю під час прийняття кредитних рішень, зокрема, у частині ідентифікації та контролю ризиків.

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«Технологічність стає визначальним чинником конкурентоздатності в роздрібному сегменті, адже для залучення клієнтів послуги мають бути швидкими, зручними та якісними. Досвід розвинутих країн доводить ефективність використання фінустановами ШІ не лише для скорингу й організації роботи колцентрів», — каже Рожкова.

За її словами, ШІ може допомогти банкам під час укладання договорів з клієнтами та перевірки документів, що підвищить якість і точність складних процесів. Крім того, ШІ може стати потужним інструментом для моделювання майбутніх потреб клієнтів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
27 квітня 2024, 9:13
#
Рожкова — проєкт глобалістів. Тому, якщо потрібно, вона переживе любу владу.
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