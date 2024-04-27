Для банків залишається актуальним питання забезпечення необхідного рівня контролю під час прийняття кредитних рішень, зокрема, у частині ідентифікації та контролю ризиків. Використання ШІ може пришвидшити ці процеси та поліпшити їхню якість. Про це зазначила перша заступниця Голови НБУ Катерина Рожкова.
27 квітня 2024, 9:00
Нацбанк закликає банки використовувати ШІ для кредитування
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«Технологічність стає визначальним чинником конкурентоздатності в роздрібному сегменті, адже для залучення клієнтів послуги мають бути швидкими, зручними та якісними. Досвід розвинутих країн доводить ефективність використання фінустановами ШІ не лише для скорингу й організації роботи колцентрів», — каже Рожкова.
За її словами, ШІ може допомогти банкам під час укладання договорів з клієнтами та перевірки документів, що підвищить якість і точність складних процесів. Крім того, ШІ може стати потужним інструментом для моделювання майбутніх потреб клієнтів.
Джерело: Мінфін
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