Акция из портфеля «Минфина» испытала самое большое падение за 95 лет: продать или ждать

На фоне роста фондового рынка консервативный портфель «Минфина» подорожал более чем на 6%. Портят общий результат акции аграрного холдинга Archer Daniels Midland, которые с момента покупки уже потеряли более 37%. «Минфин» рассказывает, что стало причиной такого падения, и как решил для себя извечную дилемму инвесторов — продавать на падении или нет.

Инвестиционный портфель — неизменный портфель?

Редакция разделила свои инвестиции на фондовом рынке на два портфеля: агрессивный и консервативный. Первый предполагает активную торговлю и продажу активов, когда они достигают определенных ценовых целей. Акции во второй покупаем на длительный срок.

Впрочем, это не означает, что мы не можем принимать оперативные решения в отношении активов консервативного портфеля. Сторонники инвестирования «в долгую» любят, в качестве примера, приводить портфель компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway. В частности, одними из основных в нем еще с конца 80-х годов остаются акции Coca-Cola. С момента покупки они подорожали примерно в 22 раза, но прибыль Баффет так и не зафиксировал. Или же акции The Kraft Heinz, купленные еще в 2015 году, с тех пор обвалились примерно в два раза и у них нет признаков восстановления до прежних высот. Тем не менее, они все еще занимают 3,5% активов инвесткомпании.

Вместе с тем, не стоит думать, что Баффет не меняет состав своего портфеля. Каждый квартал Berkshire Hathaway отчитывается о совершенных сделках. К примеру, в 3 квартале прошлого года было продано активов на $7 млрд и куплено на $1,7 млрд. Это относительно немного для инвесткомпании, которая оценивается в $850 млрд, но все же говорит о постоянной коррекции.

Существует ряд причин, когда следует продавать акции из долгосрочного портфеля.

Фундаментальные изменения в компании

Например, существенно ухудшились показатели компании, она уже не способна генерировать прибыль, как раньше, проигрывает конкурентам и т. д. , а у вас есть веские основания полагать, что ситуация не изменится.

Изменения условий ведения бизнеса

В этом случае с компанией на первый взгляд все хорошо, но кардинально изменился рынок, на котором она работает. К примеру, у вас в портфеле табачная компания, а США и ЕС решили существенно повысить возраст, с которого разрешено покупать сигареты. Понятно, что хотя в самой компании ничего не произошло, но рынок сузится, объемы торговли будут падать.

Ошибки при выборе актива

Вы поняли, что доводы, которыми вы руководствовались при выборе компании, на самом деле ее не касались. Например, вы считаете, что революция Искусственного интеллекта требует большого количества микрочипов, а потому инвестируете в QUALCOMM. Однако, уже со временем понимаете, что специализация этой компании далека от ИИ, а потому выходите из акций.

Все вышеприведенные причины можно охарактеризовать словами Баффета: «Если вы оказались в яме, то главное — прекратить копать». То есть иногда приходится признать, что сделали неудачную инвестицию, и зафиксировать убытки.

Лучшие возможности

В этом случае следует продать актив, если он сам по себе неплохой, но вы видите лучшее направление, а свободных средств, чтобы инвестировать в него, уже нет. К примеру, приобретенные акции Coca-Cola медленно дорожают, но вы ожидаете стремительного роста цены на нефть.

Сложность состоит в том, чтобы не спутать фундаментальные факторы с временными переменами. Увлекшись коррекцией портфеля, можно легко поддаться страхам неуверенности или жадности, и понести неоправданные убытки.

Что происходит с Archer-Daniels-Midland

На момент подведения итогов за прошлый год акции Archer Daniels Midland (ADM) были самым плохим активом в консервативном портфеле с падением примерно на 15%.

Падение явилось следствием снижения цен на сельхозпродукцию. Пшеница и соя на мировых рынках подешевели за год на 22%, кукуруза — на 34%. Конечно, цена на отдельные продукты показала обратную динамику: рис подорожал на 3%, апельсиновый сок — на 50%, какао — сразу в два раза. Однако, ADM специализируется на зерновых и сои, а потому избежать падения не могла.

Также трудности возникали с подразделением ADM Nutrition, который занимается вегетарианскими заменителями мяса — спрос на такую продукцию в прошлом году оказался слабым.

Настоящие проблемы у компании начались уже в этом году. К ADM обратилась американская Комиссия по ценным бумагам и биржам с запросом о финансовой отчетности компании. Официальной информации, проводит ли расследование SEC, нет. Но сомнительно, что чиновники просто удовлетворяют свой интерес.

В любом случае, ADM быстро отреагировала на запрос и отстранила от работы своего финансового директора, который работал в ADM с 2022 года. Формально он находится в административном отпуске. Кроме того, агрогигант заявил, что откладывает публикацию отчета за четвертый квартал и начинает расследование собственных процедур бухгалтерского учета в сфере питания — сектора, в который входят корма для животных.

«Правление очень серьезно относится к этим вопросам. Мы будем продолжать работать в тесном сотрудничестве с советниками, чтобы обеспечить соответствие процессов ADM лучшим практикам финансового управления», — заявил председатель Совета директоров Терри Крюз.

Информация о том, что в отчетности могли быть ошибки, а то и умышленные махинации, напугала инвесторов. В течение дня акции ADM обвалились на 24% — худшее падение с 1929 года, то есть со старта Великой депрессии.

Проблема сейчас не только в том, что реальная картина достижений компании может оказаться значительно хуже, чем указывалось в отчетах, но и в риске санкций, если манипуляции с отчетностью будут признаны умышленными.

Ранее у ADM уже были проблемы с контролирующими органами. В середине 90-х компанию обвинили в картельном сговоре по ценам на лизин и лимонную кислоту. Тогда компании пришлось заплатить $200 млн штрафа (около $400 млн на сегодняшние деньги).

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«Мы считаем, что, вдобавок к прибыли, под давлением сейчас может оказаться вопрос доверия. Инвесторы, скорее всего, будут смотреть на цифры с осторожностью, пока у них не будет большей ясности о том, что именно пошло не так с учетом», — прокомментировали ситуацию эксперты UBS.

После падения до уровня чуть ниже $51 за акцию, цена прибавила пару долларов, но общую картину это не слишком улучшило. Ценные бумаги стоят на 37,5% дешевле, чем в момент их покупки «Минфином».

Эксперты очень осторожно относятся к перспективам компании. В феврале свой прогноз опубликовал Citigroup, ожидая скромного подорожания акций ADM через год на 7,5%.

Что решили делать

Понятно, что, зная о стремительном падении заранее, большинство инвесторов поспешили бы избавиться от этих акций. Но остается вопрос, что делать с ними при нынешних обстоятельствах. Все еще никто не знает, какими будут результаты расследования. Также невозможно прогнозировать, как в этом году изменятся цены на сельхозпродукцию, а, соответственно, и заработки ADM.

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При этих условиях редакция все же решила держать акции в портфеле, ожидая если не полного, то хотя бы частичного восстановления. А что бы вы сделали при этих условиях? Пишите в комментариях.