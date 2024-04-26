Загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 228,4 млрд грн, що на 20,3 млрд грн більше показника попереднього місяця. Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів.
26 квітня 2024, 18:46
Громадяни та ФОПи наростили депозити у березні. Сума збільшилась на 20 млрд
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Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок квітня:
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 квітня 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 140,5 млрд грн (11,4% від загальної суми вкладів).
Джерело: Мінфін
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