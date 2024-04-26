Громадяни та ФОПи наростили депозити у березні. Сума збільшилась на 20 млрд

Загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 228,4 млрд грн, що на 20,3 млрд грн більше показника попереднього місяця. Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів.