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27 квітня 2024, 9:54

Понад 70% компаній відчувають дефіцит кадрів й планують підвищувати зарплати — ЄБА

Рівень заробітної плати у 2024 році планують підвищити 72% опитаних компаній, майже стільки ж компаній (74%) відчувають дефіцит кадрів, такими є результати дослідження ринку праці України від Європейської бізнес асоціації (ЄБА). Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Рівень заробітної плати у 2024 році планують підвищити 72% опитаних компаній, майже стільки ж компаній (74%) відчувають дефіцит кадрів, такими є результати дослідження ринку праці України від Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

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Згідно з опублікованими даними, 39% мають намір збільшити зарплату на 11−15%, а 28% — на 6−10%, тоді як про плани підвищення її на 16−20% — повідомили 13%, а вище 21% — 2%.

Уточнюється також, що дефіцит кадрів істотно зріс з осіннього опитування, коли на нього скаржилися 55% респондентів, при цьому сьогодні зовсім не відчувають його лише 7% опитаних, тоді як 17% відчувають частково.

У межах опитування 79% респондентів повідомили про підвищення зарплати 2023 року, 46% — про збільшення функціоналу та наймання нових працівників, 36% — про збільшення бюджетів на розвиток, навчання та утримання персоналу.

Крім того, 27% поінформували про підвищення бонусів і преміальних виплат, 10% респондентів повідомили про скорочення персоналу.

Щодо 2024 року, то учасники дослідження зазначили, що в компаніях заплановано збільшення рівня заробітної плати (72% респондентів), збільшення бюджетів на навчання та розвиток (39%), збільшення кількості працівників (35%), а також вихід на інші ринки та пошук нових партнерів (32%).

54% учасників дослідження зазначили, що в їхніх компаніях є можливість працювати дистанційно, але не для всіх категорій працівників. 28% респондентів говорять про те, що дистанційна робота можлива для всіх працівників і лише 17% повідомили про неможливість працювати дистанційно.

Джерело: Мінфін
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