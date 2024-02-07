Снова 18% плюс: мелкие банки начинают отыгрывать назад снижение депозитных ставок

За последние две недели всего три небольших банка скорректировали ставки по гривневым депозитам. Причем два из них — увеличили их доходность. Какие условия предлагают частным клиентам финучреждения с депозитными портфелями до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Небольшие банки открывают февраль повышением доходностей своих вкладов. Так, банк Украинский капитал добавил 2,75 п.п. к доходности 3-месячных вкладов в нацвалюте, и теперь предлагает самый высокие ставки по этому виду срочных депозитов среди 19 участников обзора — 18,25% годовых.

Банк Глобус увеличил доходность всех своих депозитов в нацвалюте на 1 п.п. Самый высокий заработок здесь получают его частные клиенты, разместившие свои средства на 1 год, — 17% годовых, меньше всего зарабатывают на 3-месячных вкладах — 15,5% годовых.

Единственным участником, кто в этот раз снижал ставки, стал Банк инвестиций и сбережений. Банк порезал все ставки по гривневым вкладам на 0,75 п.п., и теперь больше всего платит по вкладам на 3 месяца (16% годовых), самую низкую доходность предлагает по вкладам на год (15,25% годовых). БИС также снизил ставки в долларе: 0,25 п.п. были отняты от доходности по вкладам на 3 месяца, все остальные ставки по долларовым вкладам «похудели» на 0,15 п.п.

Разброс ставок по срочным вкладам в гривне с прошлого раза остался практически без изменений. Предложения на год варьируются от 11 до 17% годовых, на 9 месяцев — от 13 до 16,5% годовых, на полгода — от 10 до 17% годовых, на 3 месяца — от 7,2% до 18,25% годовых.

Самую лучшую доходность по вкладам на 3 месяца предлагают банки Украинский капитал (18,25% годовых), Радабанк и Клиринговый Дом (по 18% годовых), Асвио банк и Кристалбанк (по 17% годовых).

На полгода самые высокие ставки у Кристалбанка — 17% годовых. 16,5% годовых предлагают Радабанк и Украинский капитал. Еще три банка — Глобус, Пиреус и Полтава-банк — платят по таким срочным депозитам 16% годовых.

По гривневым вкладам на 9 месяцев самые лучшие условия предлагают банки Украинский капитал и Глобус (по 16,5% годовых), Кристалбанк платит по таким вкладам 16,25% годовых, Полтава-банк — 16% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.01.2024−05.02.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.01.2024−05.02.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.01.2024−05.02.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться тут.