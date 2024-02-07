За последние две недели всего три небольших банка скорректировали ставки по гривневым депозитам. Причем два из них — увеличили их доходность. Какие условия предлагают частным клиентам финучреждения с депозитными портфелями до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».
Снова 18% плюс: мелкие банки начинают отыгрывать назад снижение депозитных ставок
Небольшие банки открывают февраль повышением доходностей своих вкладов. Так, банк Украинский капитал добавил 2,75 п.п. к доходности 3-месячных вкладов в нацвалюте, и теперь предлагает самый высокие ставки по этому виду срочных депозитов среди 19 участников обзора — 18,25% годовых.
Банк Глобус увеличил доходность всех своих депозитов в нацвалюте на 1 п.п. Самый высокий заработок здесь получают его частные клиенты, разместившие свои средства на 1 год, — 17% годовых, меньше всего зарабатывают на 3-месячных вкладах — 15,5% годовых.
Единственным участником, кто в этот раз снижал ставки, стал Банк инвестиций и сбережений. Банк порезал все ставки по гривневым вкладам на 0,75 п.п., и теперь больше всего платит по вкладам на 3 месяца (16% годовых), самую низкую доходность предлагает по вкладам на год (15,25% годовых). БИС также снизил ставки в долларе: 0,25 п.п. были отняты от доходности по вкладам на 3 месяца, все остальные ставки по долларовым вкладам «похудели» на 0,15 п.п.
Разброс ставок по срочным вкладам в гривне с прошлого раза остался практически без изменений. Предложения на год варьируются от 11 до 17% годовых, на 9 месяцев — от 13 до 16,5% годовых, на полгода — от 10 до 17% годовых, на 3 месяца — от 7,2% до 18,25% годовых.
Самую лучшую доходность по вкладам на 3 месяца предлагают банки Украинский капитал (18,25% годовых), Радабанк и Клиринговый Дом (по 18% годовых), Асвио банк и Кристалбанк (по 17% годовых).
На полгода самые высокие ставки у Кристалбанка — 17% годовых. 16,5% годовых предлагают Радабанк и Украинский капитал. Еще три банка — Глобус, Пиреус и Полтава-банк — платят по таким срочным депозитам 16% годовых.
По гривневым вкладам на 9 месяцев самые лучшие условия предлагают банки Украинский капитал и Глобус (по 16,5% годовых), Кристалбанк платит по таким вкладам 16,25% годовых, Полтава-банк — 16% годовых.
Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Глобус*
|17,00%
|0,50%
|16,50%
|1,00%
|16,00%
|1,00%
|15,50%
|1,00%
|-
|-
|Украинский капитал*
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|18,25%
|2,75%
|0,01%
|-
|Полтава-Банк
|16,50%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Агропросперис
|16,25%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|16,25%
|-
|16,25%
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|6,00%
|-
|Коминвестбанк
|16,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Поликомбанк
|15,90%
|-
|15,40%
|-
|14,60%
|-
|7,20%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|0,25%
|-
|15,25%
|0,75%
|15,25%
|0,75%
|15,25%
|0,75%
|16,00%
|0,75%
|-
|-
|РВС Банк
|15,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|13,00%
|-
|5,00%
|-
|Радабанк *
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|16,50%
|-
|18,00%
|-
|-
|-
|Пиреус
|14,00%
|-
|-
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|Грант
|12,00%
|-
|-
|-
|10,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Асвио банк
|11,00%
|-
|-
|-
|13,20%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|14,75%
|-
|15,00%
|-
|10,25%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|15,40%
|-
|15,35%
|-
|18,00%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|5,50%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.01.2024−05.02.2024.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
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Доллар США
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Кристалбанк*
|3,15%
|-
|-
|-
|3,00%
|-
|2,50%
|-
|0,05%
|-
|2,75%
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Глобус*
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|1,95%
|-
|-
|-
|1,35%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|-
|Коминвестбанк
|1,90%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1,85%
|0,15%
|1,85%
|0,15%
|1,85%
|0,15%
|1,35%
|0,25%
|-
|-
|Агропросперис
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|1,45%
|-
|1,00%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|2,60%
|-
|2,50%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.01.2024−05.02.2024.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|РВС Банк
|1,95%
|-
|-
|-
|1,35%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|-
|Коминвестбанк
|1,90%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|-
|-
|-
|1,30%
|-
|0,80%
|-
|0,05%
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,30%
|-
|1,30%
|-
|1,40%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Агропросперис
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|1,20%
|-
|0,95%
|-
|0,55%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Асвио банк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.01.2024−05.02.2024.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
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