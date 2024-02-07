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7 февраля 2024, 14:30 Читати українською

Снова 18% плюс: мелкие банки начинают отыгрывать назад снижение депозитных ставок

За последние две недели всего три небольших банка скорректировали ставки по гривневым депозитам. Причем два из них — увеличили их доходность. Какие условия предлагают частным клиентам финучреждения с депозитными портфелями до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

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Небольшие банки открывают февраль повышением доходностей своих вкладов. Так, банк Украинский капитал добавил 2,75 п.п. к доходности 3-месячных вкладов в нацвалюте, и теперь предлагает самый высокие ставки по этому виду срочных депозитов среди 19 участников обзора — 18,25% годовых.

Банк Глобус увеличил доходность всех своих депозитов в нацвалюте на 1 п.п. Самый высокий заработок здесь получают его частные клиенты, разместившие свои средства на 1 год, — 17% годовых, меньше всего зарабатывают на 3-месячных вкладах — 15,5% годовых.

Единственным участником, кто в этот раз снижал ставки, стал Банк инвестиций и сбережений. Банк порезал все ставки по гривневым вкладам на 0,75 п.п., и теперь больше всего платит по вкладам на 3 месяца (16% годовых), самую низкую доходность предлагает по вкладам на год (15,25% годовых). БИС также снизил ставки в долларе: 0,25 п.п. были отняты от доходности по вкладам на 3 месяца, все остальные ставки по долларовым вкладам «похудели» на 0,15 п.п.

Разброс ставок по срочным вкладам в гривне с прошлого раза остался практически без изменений. Предложения на год варьируются от 11 до 17% годовых, на 9 месяцев — от 13 до 16,5% годовых, на полгода — от 10 до 17% годовых, на 3 месяца — от 7,2% до 18,25% годовых.

Самую лучшую доходность по вкладам на 3 месяца предлагают банки Украинский капитал (18,25% годовых), Радабанк и Клиринговый Дом (по 18% годовых), Асвио банк и Кристалбанк (по 17% годовых).

На полгода самые высокие ставки у Кристалбанка — 17% годовых. 16,5% годовых предлагают Радабанк и Украинский капитал. Еще три банка — Глобус, Пиреус и Полтава-банк — платят по таким срочным депозитам 16% годовых.

По гривневым вкладам на 9 месяцев самые лучшие условия предлагают банки Украинский капитал и Глобус (по 16,5% годовых), Кристалбанк платит по таким вкладам 16,25% годовых, Полтава-банк — 16% годовых.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Глобус* 17,00% 0,50% 16,50% 1,00% 16,00% 1,00% 15,50% 1,00% - -
Украинский капитал* 16,50% - 16,50% - 16,50% - 18,25% 2,75% 0,01% -
Полтава-Банк 16,50% - 16,00% - 16,00% - - - 0,01% -
Агропросперис 16,25% - 15,50% - 15,50% - 15,00% - - -
Кристалбанк* 16,25% - 16,25% - 17,00% - 17,00% - 6,00% -
Коминвестбанк 16,15% - - - - - - - - -
Поликомбанк 15,90% - 15,40% - 14,60% - 7,20% - - -
Юнекс банк 15,50% - 15,50% - 15,50% - 16,00% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% -
Банк инвестиций и сбережений
 15,25% 0,75% 15,25% 0,75% 15,25% 0,75% 16,00% 0,75% - -
РВС Банк 15,00% - - - 14,00% - 13,00% - 5,00% -
Радабанк * 14,50% - 14,50% - 16,50% - 18,00% - - -
Пиреус 14,00% - - - 16,00% - 16,00% - - -
Мотор-Банк 13,00% - 13,00% - 13,00% - 12,50% - - -
Грант 12,00% - - - 10,00% - - - - -
Асвио банк 11,00% - - - 13,20% - 17,00% - - -
Индустриалбанк - - 14,75% - 15,00% - 10,25% - - -
Клиринговый Дом - - 15,40% - 15,35% - 18,00% - - -
Альтбанк - - - - 15,50% - - - 5,50% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.01.2024−05.02.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Кристалбанк* 3,15% - - - 3,00% - 2,50% - 0,05% -
Украинский капитал*
 2,75% - 2,50% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Глобус* 2,50% - 2,00% - 1,50% - 0,50% - - -
Радабанк * 2,25% - 2,25% - 2,25% - 2,00% - - -
Асвио банк 2,00% - - - 1,00% - 0,50% - - -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
РВС Банк 1,95% - - - 1,35% - 0,50% - 0,15% -
Коминвестбанк 1,90% - - - - - - - - -
Банк инвестиций и сбережений
 1,85% 0,15% 1,85% 0,15% 1,85% 0,15% 1,35% 0,25% - -
Агропросперис 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Индустриалбанк - - 1,45% - 1,00% - 0,35% - - -
Клиринговый Дом - - 2,60% - 2,50% - 1,50% - - -
Альтбанк - - - - 1,50% - - - 0,10% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.01.2024−05.02.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Украинский капитал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
РВС Банк 1,95% - - - 1,35% - 0,50% - 0,15% -
Коминвестбанк 1,90% - - - - - - - - -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,30% - 0,80% - 0,05% -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Радабанк * 1,30% - 1,30% - 1,40% - 1,30% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Банк инвестиций и сбережений
 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Индустриалбанк - - 0,75% - 0,75% - 0,15% - - -
Клиринговый Дом - - 1,20% - 0,95% - 0,55% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - - - 0,01% -
Асвио банк - - - - - - - - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.01.2024−05.02.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

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