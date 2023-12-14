Рейтинг стійкості: monobank та націоналізований Сенс вриваються до першої десятки

«Мінфін» підготував рейтинг стійкості українських банків за третій квартал цього року. На основі фінансових показників ми визначили, яка установа найміцніше стоїть на ногах, а також дізналися, кому б довірили свої гроші експерти.

Ключовою подією у банківському секторі у 3 кварталі стала націоналізація Сенс Банку. Вона була довгоочікуваною, під неї ухвалювали спеціальний закон, а тому цей факт не шокував клієнтів і працівників установи. Це підтверджує й статистика: якщо на початок липня фізособи тримали в банку близько 43 млрд грн, то зараз це вже 44,7 млрд грн. Після націоналізації Сенсу частка держбанків на ринку сягнула 53,3%.

Залишили банківську систему впродовж кварталу дві приватні установи — Конкорд та Укрбудінвестбанк. Перший — через проблеми з фінмоніторингом (кажуть, значну частину його операцій займали перекази бетінгових компаній), другий — через незадовільне фінансове становище та нездатність його покращити.

Втрата обох установ на ринок фактично не вплинула. Сумарна їх частка становила лише 0,21% від загальних активів банківської системи.

Загалом, банки активно збільшували кошти вкладників на своїх рахунках. За підсумками кварталу, загальний обсяг їх активів зріс на 3,3%. Обсяги ж гривневих вкладів фізосіб додали 4,7% за квартал і збільшились на п'яту частину, порівнюючи з показниками річної давнини. Продовжувала зростати, хоча й нижчими темпами, сума на валютних рахунках українців — плюс 2,1% за квартал.

Як писав «Мінфін» у попередньому звіті до рейтингу стійкості, після стабілізації роботи основним викликом для банків стане нарощування кредитування. В цьому напрямі є зрушення: зростання кредитування відбувається на фоні швидшого, ніж очікувалось, економічного відновлення та зростання реальних доходів громадян.

Обсяг роздрібного гривневого кредитного портфеля за квартал збільшився на 9,2%. Це відбувалось, насамперед, завдяки поверненню кредитних лімітів, а також зростанню їхніх розмірів.

Корпоративне кредитування у гривні за квартал додало 4,8%, хоча у валюті зменшилось на 1,3%. Кредитування бізнесу, значною мірою, відбувається в межах програми «Доступні кредити 5−7−9%», обсяг позик за нею зростав.

Також впродовж кварталу підвищилися обсяги іпотечних кредитів — на 18,7%, щоправда, весь оптимізм цих цифр базується на програмі «єОселя».

Заробітки з відчуттям розчарування

За підсумками 10 місяців, банки сумарно заробили 122,7 млрд грн. Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2021 року. У «мінусі» опинилися лише 5 установ.

Основні прибутки згенерували державні банки — близько 61% від «загального пирога», що суттєво перевищує навіть їх частку на ринку. При цьому близько половини заробітків всієї системи отримали Приват та Ощад.

Високу прибутковість продемонстрували банки з іноземним капіталом: Райффайзен (6,9 млрд грн), Укрсиб (5,9 млрд грн) та ОТП (5,3 млрд грн), а також приватні установи: ПУМБ (6,5 млрд грн) та Універсал Банк, на базі якого працює monobank (4,5 млрд грн).

Але саме такі значні прибутки стали причиною запровадження додаткового оподаткування для банків. Цього року фінансистам доведеться віддати половину своїх прибутків у вигляді податку, наступного — 25%.

За розрахунком Міністерства фінансів, новації принесуть бюджету тільки за 2023 рік 24−25 млрд грн, далі очікується по 6−7 млрд грн щорічно. Щоправда, державні банки в будь-якому разі сплачують державі ту частку від своїх прибутків, яку визначить Кабмін, це може бути і 100%. Тому для них зміни не є принциповими.

Новачки рейтингу

До рейтингу стійкості «Мінфін» відбирає банки, на рахунках яких фізичні особи розмістили не менше 1 млрд грн. Оскільки ж обсяги вкладів громадян йдуть вгору, недивно, що зростає й кількість банків, які досягають цього показника.

Цього разу до рейтингу додалися дві установи — Юнекс Банк та Агропросперіс Банк. Обидві установи — приватні. У першої на рахунках фізосіб зібралося 1,17 млрд грн, а в другої — майже 1,06 млрд. Обидва банки працюють в плюс: Агропросперіс згенерував із початку року 58 млн грн прибутків, результати Юнекса дещо скромніші — менше 600 тис. грн.

Таким чином, загалом, учасниками рейтингу стали 34 банки.

Рейтинг стійкості

Другий квартал поспіль середній бал, який отримують учасники рейтингу, покращується. Якщо минулого разу це було 3,38 бали, то цього разу — майже 3,5. Загалом, кращі оцінки здобули 20 учасників попереднього рейтингу, і лише у 12 вони виявились гіршими.

Не зіпсували загальну статистику й новачки, які розмістилися у середині списку з досить пристойними оцінками, лише трохи нижчими за середні.

Цікаво, що на цьому фоні трохи гірші оцінки отримали три банки, які опинились на вершині рейтингу, але йдеться лише про соті бала, а тому говорити, що ситуація в цих установах погіршилась, не доводиться.

Порівнюючи з попереднім рейтингом, не лише склад, але й порядок розміщення банків у першій шістці не змінився. П’ятірку вже традиційно зайняли банки з іноземним капіталом, найвищий бал серед яких має Укрсиб. Слідом за ним йдуть Креді Агріколь та Райффайзен, які традиційно знаходяться біля першої сходинки.

Найвище серед банків, що не мають іноземного капіталу, — Приват, який, як і минулого разу, нині шостий. До десятки потрапив ще один держбанк — Сенс. Порівнюючи з часом, коли він належав підсанкційним особам, він злетів відразу на шість позицій, продемонструвавши найкращу динаміку серед всіх учасників рейтингу.

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Також варто відзначити Універсал, який піднявся на 4 сходинки й увійшов до першої десятки. Цього року monobank активно залучав нових клієнтів, і за кількістю активних карток вийшов на друге місце, обійшовши Ощад. Хоча до лідера — Привату, у якого 44% всіх карток, — mono ще далеко.

Рейтинг стійкості

Місце Банк Загальний бал за 3 квартал 2023 року Загальний бал за 2 квартал 2023 року Зміна місця, порівнюючи з 2 кварталом 2023 року 1 Укрсиббанк 4,35 4,42 0 2 Креді Агріколь Банк 4,32 4,33 0 3 Райффайзен Банк 4,18 4,22 0 4 Кредобанк 4,17 4,02 0 5 ОТП Банк 3,97 3,95 0 6 Приватбанк 3,97 3,91 0 7 Універсал Банк 3,87 3,63 +4 8 ПУМБ 3,84 3,71 0 9 Сенс Банк 3,76 3,39 +6 10 Прокредит Банк 3,74 3,79 -3 11 Ощадбанк 3,72 3,67 -2 12 Укрексімбанк 3,65 3,67 -2 13 Південний 3,55 3,62 0 14 Укргазбанк 3,52 3,63 -2 15 Піреус Банк 3,52 3,33 +1 16 А-Банк 3,47 3,28 +3 17 Юнекс Банк 3,41 нов нов 18 Агропросперіс Банк 3,4 нов нов 19 Банк Кредит Дніпро 3,4 3,29 -2 20 Ідея Банк 3,36 3,2 +1 21 Правекс Банк 3,26 3,43 -7 22 Банк Львів 3,22 2,99 +2 23 Таскомбанк 3,19 3,29 -5 24 Акордбанк 3,17 2,97 +1 25 Полтава-банк 3,16 3,04 -3 26 КомінБанк 3,15 2,66 +4 27 Радабанк 3,07 2,97 -1 28 Банк Восток 3,03 3,23 -8 29 МТБ Банк 2,96 2,81 -1 30 Банк Глобус 2,92 2,85 -3 31 Кліринговий Дім 2,88 3,02 -8 32 Альянс Банк 2,86 2,69 -3 33 Банк Інвестицій та Заощаджень 2,54 2,6 -2 34 Індустріалбанк 2,53 2,46 -2

Лояльність вкладників

Цей показник «Мінфін» визначає за декількома факторами, зокрема, враховується частка банку на депозитному ринку, а також абсолютний та відносний показники приросту портфелю вкладів населення.

Банки можуть стрімко підійматись в цьому рейтингу і так само швидко втрачати позиції. Зазвичай, це не говорить про те, що клієнти розчарувались в установі, адже оцінка лояльності залежить від того, наскільки банк сам проявляє активність у залученні клієнтів, — підвищує ставку, проводить акції чи активізує рекламні кампанії. Якщо ж потреби в залученні грошей у фінустанови немає, вона знижує активність і, відповідно, втрачає позиції у рейтингу.

У зв'язку зі зниженням облікової ставки НБУ відсотки за депозитами теж пішли донизу. Якщо на початок третього кварталу банки в середньому пропонували за річними вкладами 15,6% річних, то наприкінці цього періоду — вже 14,8%. Зараз цей показник становить трохи менше 14,4%.

Лідером у цьому рейтингу лояльності став Універсал, який, як уже зазначалося, багато працював над розширенням кількості клієнтів. Порівнюючи з попереднім кварталом, він піднявся на 5 сходинок.

Значну позитивну динаміку продемонстрували також Сенс та А-Банк, які піднялись на 7 і 5 позицій відповідно. А ось лідер попереднього кварталу у цій категорії — Укрсиббанк — відкотився відразу на 8 місце.

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«Іноземців», у першій десятці рейтингу лояльності лише 4 — стільки ж, як і приватних українських банків, а ще 2 місця зайняли державні фінустанови.

Ренкінг банків за показником лояльності вкладників

Банк Індекс лояльності вкладників за 3 квартал 2023 року Місце за 3 квартал 2023 року Зміна місця, порівнюючи з 2 кварталом 2023 року Місце банку у загальному рейтингу Універсал Банк 4,8 1 +5 7 Креді Агріколь Банк 4,5 2 +2 2 Кредобанк 4,5 3 0 4 А-Банк 4,5 4 +5 16 ПУМБ 4,4 5 +3 8 Сенс Банк 4,4 6 +7 9 Південний 4,4 7 -5 13 Укрсиббанк 4,3 8 -7 1 Приватбанк 4,2 9 +3 6 Райффайзен Банк 4 10 -3 3 Ощадбанк 4 11 -1 11 Укрексімбанк 4 12 -7 12 Банк Львів 4 13 +5 22 Юнекс Банк 3,9 14 нов 17 Банк Кредит Дніпро 3,9 15 -4 19 Радабанк 3,9 16 +9 27 Ідея Банк 3,8 17 +6 20 Акордбанк 3,8 18 +6 24 КомінБанк 3,8 19 +7 26 МТБ Банк 3,7 20 +2 29 ОТП Банк 3,6 21 -2 5 Прокредит Банк 3,6 22 -1 10 Укргазбанк 3,6 23 -3 14 Агропросперіс Банк 3,6 24 нов 18 Альянс Банк 3,5 25 +7 32 Піреус Банк 3,4 26 +2 15 Правекс Банк 3,4 27 -13 21 Таскомбанк 3,4 28 -13 23 Полтава-банк 3,3 29 -2 25 Банк Глобус 3,3 30 -1 30 Банк Восток 3,2 31 -15 28 Кліринговий Дім 3,2 32 -15 31 Індустріалбанк 3,2 33 -2 34 Банк Інвестицій та Заощаджень 2,7 34 -4 33

Оцінки експертів

«Мінфін» традиційно просить експертів виставити банкам оцінки, залежно від готовності розмістити у них власні кошті. Участь в опитуванні взяли представники ICU, IBI Rating, Ukraine Economic Outlook, Експерт-рейтинг і Біржового університету, а також фінансовий експерт «Мінфіну».

Фахівці традиційно мають більше довіри до установ із іноземним капіталом, яких у десятці відразу 6, а також державним банкам, які розділили решту 4 місць на вершині. Серед цих установ і Приват, який став лідером опитування. Із державних банків до десятки не пробився лише Сенс — можливо, експерти з насторогою дивляться на банк у період зміни власника.

За оцінками експертів, жоден банк суттєво не змінив свою позицію у таблиці.

Ренкінг банків за оцінками експертів

Банк Середня оцінка експертів за 3 квартал 2023 року Місце за 3 квартал 2023 року Зміна місця, порівнюючи з 2 кварталом 2023 року Місце банку у загальному рейтингу Приватбанк 4,63 1 0 6 Укрсиббанк 4,48 2 +2 1 Креді Агріколь Банк 4,48 3 0 2 Райффайзен Банк 4,33 4 +3 3 Ощадбанк 4,33 5 -3 11 Кредобанк 4,19 6 +3 4 Укрексімбанк 4,11 7 -2 12 Укргазбанк 4,11 8 -2 14 ОТП Банк 4,04 9 +1 5 Прокредит Банк 3,89 10 -2 10 Універсал Банк 3,74 11 +2 7 ПУМБ 3,67 12 0 8 Сенс Банк 3,67 13 -2 9 Піреус Банк 3,59 14 +2 15 Таскомбанк 3,59 15 +2 23 Банк Кредит Дніпро 3,37 16 +5 19 Акордбанк 3,37 17 +3 24 Агропросперіс Банк 3,3 18 нов 18 Правекс Банк 3,22 19 -4 21 Юнекс Банк 3,15 20 нов 17 Банк Львів 3,15 21 -7 22 Південний 2,93 22 -4 13 Ідея Банк 2,93 23 -1 20 А-Банк 2,78 24 -1 16 Полтава-банк 2,78 25 -1 25 Банк Восток 2,78 26 -7 28 Банк Глобус 2,7 27 0 30 МТБ Банк 2,56 28 -3 29 Радабанк 2,48 29 -3 27 Індустріалбанк 2,33 30 0 34 КомінБанк 2,19 31 +1 26 Альянс Банк 2,11 32 -4 32 Кліринговий Дім 1,96 33 -2 31 Банк Інвестицій та Заощаджень 1,89 34 -5 33

Цієї зими українські банки, схоже, стикнуться з новим випробуванням. Окрім вже звичних ударів по енергетичній інфраструктурі, росіяни активізували хакерські атаки. 12 грудня зник зв'язок Київстар, що, серед іншого, призвело до проблем у роботі терміналів і банкоматів Привату та Ощаду. Цього ж дня під масовану DDoS-атаку потрапив monobank.

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Якщо подібні атаки триватимуть, то головним завданням банків на зиму стане збереження стабільної роботи системи. Рік тому їм це вже вдалося.