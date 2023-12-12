Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в третьому кварталі 2023 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 0,7%, а порівняно з липнем-вереснем 2022 року — на 9,3%. Про це повідомляє Державна служба статистики.
ВВП України у третьому кварталі зріс на 0,7% — Держстат
►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
ВВП України
Порівняно із попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактора) зростання ВВП у третьому кварталі цього року становило 0,7%.
У відомстві також надали статистику порівняно з відповідним кварталом минулого року. Так, у липні — вересні 2023 року було зафіксовано підвищення ВВП на 9,3% порівняно з липнем — вереснем торік.
Читайте: Fitch покращило прогноз зростання ВВП України цього року
Для порівняння, у другому кварталі 2023 року ВВП зріс на 19,5% проти другого кварталу торік. Тоді як у першому кварталі 2023 року і в четвертому кварталі 2022 року спостерігався спад у річному вимірі — на 10,5% та 31,4% відповідно.
Прогноз НБУ
Нацбанк покращив свій прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 2,9% до 4,9%. Причини такого рішення: вища адаптивність бізнесу та населення до воєнних умов, покращення оцінки врожаїв, розширення альтернативних шляхів експорту, суттєвіші обсяги бюджетних видатків.
У 2024-му НБУ прогнозує 3,6% зростання ВВП, попри збереження безпекових ризиків. Також регулятор суттєво покращив прогноз інфляції на 2023 рік — з 10,6% до 5,8%.
Коментарі - 2