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12 грудня 2023, 9:10

ВВП України у третьому кварталі зріс на 0,7% — Держстат

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в третьому кварталі 2023 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 0,7%, а порівняно з липнем-вереснем 2022 року — на 9,3%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в третьому кварталі 2023 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 0,7%, а порівняно з липнем-вереснем 2022 року — на 9,3%.
Фото: depositphotos

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ВВП України

Порівняно із попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактора) зростання ВВП у третьому кварталі цього року становило 0,7%.

У відомстві також надали статистику порівняно з відповідним кварталом минулого року. Так, у липні — вересні 2023 року було зафіксовано підвищення ВВП на 9,3% порівняно з липнем — вереснем торік.

Читайте: Fitch покращило прогноз зростання ВВП України цього року

Для порівняння, у другому кварталі 2023 року ВВП зріс на 19,5% проти другого кварталу торік. Тоді як у першому кварталі 2023 року і в четвертому кварталі 2022 року спостерігався спад у річному вимірі — на 10,5% та 31,4% відповідно.

Прогноз НБУ

Нацбанк покращив свій прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 2,9% до 4,9%. Причини такого рішення: вища адаптивність бізнесу та населення до воєнних умов, покращення оцінки врожаїв, розширення альтернативних шляхів експорту, суттєвіші обсяги бюджетних видатків.

У 2024-му НБУ прогнозує 3,6% зростання ВВП, попри збереження безпекових ризиків. Також регулятор суттєво покращив прогноз інфляції на 2023 рік — з 10,6% до 5,8%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
parseval
parseval
12 грудня 2023, 9:25
#
А структуру росту ВВП знов очолюватимуть держвидатки і оборонна сфера?
+
0
veritas69
veritas69
12 грудня 2023, 12:01
#
Кожного дня про ріст ВВП. Халва?
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