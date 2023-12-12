ВВП України у третьому кварталі зріс на 0,7% — Держстат

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ВВП України

Порівняно із попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактора) зростання ВВП у третьому кварталі цього року становило 0,7%.

У відомстві також надали статистику порівняно з відповідним кварталом минулого року. Так, у липні — вересні 2023 року було зафіксовано підвищення ВВП на 9,3% порівняно з липнем — вереснем торік.

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Для порівняння, у другому кварталі 2023 року ВВП зріс на 19,5% проти другого кварталу торік. Тоді як у першому кварталі 2023 року і в четвертому кварталі 2022 року спостерігався спад у річному вимірі — на 10,5% та 31,4% відповідно.