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12 грудня 2023, 17:56

Частина банкоматів та терміналів Ощадбанку не працює через збій у «Київстарі»

Частина банкоматів, POS-терміналів та терміналів самообслуговування державного Ощадбанку не працює через атаку на мобільний оператор «Київстар». Про це повідомив голова банку Сергій Наумов.

Частина банкоматів, POS-терміналів та терміналів самообслуговування державного Ощадбанку не працює через атаку на мобільний оператор «Київстар».
Фото: realgazeta.com.ua

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При цьому в Ощадбанку зазначили, що повне відновлення їх роботи відбудеться після ліквідації збою сервісів компанії «Київстар».

«Наші партнери з компанії «Київстар» працюють над вирішенням технічних питань», — зазначив Наумов.

Він також повідомив про те, що всі сервіси Ощадбанку, не пов'язані з «Київстаром», працюють стабільно.

«Нагадую, що 450 відділень Ощадбанку входять до мережі Power Banking, ініційованої НБУ, яка буде працювати навіть за тривалої відсутності електрики та має резервні канали зв'язку», — підкреслив Наумов.

Читайте також: IT-інфраструктура «Київстар» частково зруйнована — гендиректор компанії

Нагадаємо

12 грудня мобільний оператор «Київстар» заявив про технічний збій у мережі, через що можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу до інтернету.

Причиною масового технічного збою в роботі найбільшого мобільного оператора «Київстар» стала атака хакера на ядро ​​мережі.

Пізніше віцепрем'єр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков припустив, що «Київстар» може відновити роботу за 4−5 годин.

Гендиректор «Київстар» Олександр Комаров заявив, що терміни відновлення роботи сервісів оператора незрозумілі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 грудня 2023, 18:33
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Полный бред!!! Гос банки «висят» на частной компании. Вот оно «рехформирование» в действии -есть закон, а есть реальность!
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+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 грудня 2023, 18:35
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Вопрос открытый — каким боком в вопросе обеспечения связи с обьектами критической инфраструктуры стоит частная контора «киевстар»?
Кто конкретно, в нарушение законодательства и постановления НБУ, заключил соглашение между гос банком и частной компанией. кто и как оплачивал услуги этой компании?
И где реакция членов правления гос банка, службы безопасности, юр отдела и самого НБУ?
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 грудня 2023, 19:56
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GrugoriyHoland

В стране нет государственных мобильных операторов после приватизации
Укртелекома и его мобильного подразделения, и это всё благодаря Януковичу
с Ахметовым.
Вот к Януковичу и адресуйте свои претензии…
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