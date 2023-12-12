Частина банкоматів, POS-терміналів та терміналів самообслуговування державного Ощадбанку не працює через атаку на мобільний оператор «Київстар». Про це повідомив голова банку Сергій Наумов.
Частина банкоматів та терміналів Ощадбанку не працює через збій у «Київстарі»
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При цьому в Ощадбанку зазначили, що повне відновлення їх роботи відбудеться після ліквідації збою сервісів компанії «Київстар».
«Наші партнери з компанії «Київстар» працюють над вирішенням технічних питань», — зазначив Наумов.
Він також повідомив про те, що всі сервіси Ощадбанку, не пов'язані з «Київстаром», працюють стабільно.
«Нагадую, що 450 відділень Ощадбанку входять до мережі Power Banking, ініційованої НБУ, яка буде працювати навіть за тривалої відсутності електрики та має резервні канали зв'язку», — підкреслив Наумов.
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Нагадаємо
12 грудня мобільний оператор «Київстар» заявив про технічний збій у мережі, через що можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу до інтернету.
Причиною масового технічного збою в роботі найбільшого мобільного оператора «Київстар» стала атака хакера на ядро мережі.
Пізніше віцепрем'єр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков припустив, що «Київстар» може відновити роботу за 4−5 годин.
Гендиректор «Київстар» Олександр Комаров заявив, що терміни відновлення роботи сервісів оператора незрозумілі.
Коментарі - 3
Кто конкретно, в нарушение законодательства и постановления НБУ, заключил соглашение между гос банком и частной компанией. кто и как оплачивал услуги этой компании?
И где реакция членов правления гос банка, службы безопасности, юр отдела и самого НБУ?
В стране нет государственных мобильных операторов после приватизации
Укртелекома и его мобильного подразделения, и это всё благодаря Януковичу
с Ахметовым.
Вот к Януковичу и адресуйте свои претензии…