Частина банкоматів та терміналів Ощадбанку не працює через збій у «Київстарі»

Частина банкоматів, POS-терміналів та терміналів самообслуговування державного Ощадбанку не працює через атаку на мобільний оператор «Київстар». Про це повідомив голова банку Сергій Наумов.

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При цьому в Ощадбанку зазначили, що повне відновлення їх роботи відбудеться після ліквідації збою сервісів компанії «Київстар».

«Наші партнери з компанії «Київстар» працюють над вирішенням технічних питань», — зазначив Наумов.

Він також повідомив про те, що всі сервіси Ощадбанку, не пов'язані з «Київстаром», працюють стабільно.

«Нагадую, що 450 відділень Ощадбанку входять до мережі Power Banking, ініційованої НБУ, яка буде працювати навіть за тривалої відсутності електрики та має резервні канали зв'язку», — підкреслив Наумов.

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Нагадаємо

12 грудня мобільний оператор «Київстар» заявив про технічний збій у мережі, через що можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу до інтернету. Причиною масового технічного збою в роботі найбільшого мобільного оператора «Київстар» стала атака хакера на ядро ​​мережі.

Пізніше віцепрем'єр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков припустив, що «Київстар» може відновити роботу за 4−5 годин.

Гендиректор «Київстар» Олександр Комаров заявив, що терміни відновлення роботи сервісів оператора незрозумілі.