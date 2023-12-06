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6 грудня 2023, 13:22

Зеленський підписав закон про оподаткування надприбутків банків

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9656-д про додаткове тимчасове оподаткування банків. Про це повідомив заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, Ярослав Железняк.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9656-д про додаткове тимчасове оподаткування банків.
Фото: president.gov.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Президент підписав законопроєкт про оподаткування банків № 9656д. Це теж вимога МВФ», — зазначив він.

Скільки доведеться платити банкам

  • оподаткування надприбутків банків за результатами 2023 року буде здійснено за ставкою 50%;
  • починаючи з 2024 року базова ставка податку на прибуток для банків становитиме 25%.

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Що дає законопроєкт

Законопроєкт дозволить забезпечити додаткові надходження до бюджету для фінансування воєнних витрат.

За розрахунком Міністерства фінансів, це принесе бюджету тільки за 2023 рік 24−25 млрд грн, далі очікується по 6−7 млрд грн.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 21 листопада 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9656-д про додаткове тимчасове оподаткування банків в другому читанні та в цілому.

Наприкінці серпня до ВР внесли законопроєкт про оподаткування у 2024−2026 роках чистого процентного доходу банків за ставкою 5% (додатково до сплати податку на прибуток підприємств), що могло б принести держбюджету, за їхніми оцінками, близько 10 млрд грн наступного року.

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За першу половину 2023 року відсоткові доходи банків сягнули 141 млрд грн, зокрема завдяки операціям із державними цінними паперами — 73,5 млрд грн, а чисті відсоткові доходи за цей самий період становили 93,6 млрд грн, збільшившись порівняно з довоєнним періодом 2021 року на 75%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
Moonlighter
Moonlighter
6 грудня 2023, 14:00
#
Почему Зеленский без очков?)
+
0
Антон Куминов
Антон Куминов
6 грудня 2023, 17:02
#
Прозрение
+
+56
BatonUA
BatonUA
6 грудня 2023, 14:17
#
Ціль хороша, але заднім числом таке не можна робити. При тому залишається причина такої ситуація. Що заважатиме НБУ в наступному році ще більше пхати грошей в кармани банків? Плюс деякі банки явно будуть різко «зменшувати» прибуток
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+15
Валерка Котовский
Валерка Котовский
6 грудня 2023, 14:23
#
Они сами вынуждают банки вести чёрные и белый бизнес)
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