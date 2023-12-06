Зеленський підписав закон про оподаткування надприбутків банків

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9656-д про додаткове тимчасове оподаткування банків. Про це повідомив заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, Ярослав Железняк.

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«Президент підписав законопроєкт про оподаткування банків № 9656д. Це теж вимога МВФ», — зазначив він.

Скільки доведеться платити банкам

оподаткування надприбутків банків за результатами 2023 року буде здійснено за ставкою 50%;

починаючи з 2024 року базова ставка податку на прибуток для банків становитиме 25%.

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Що дає законопроєкт

Законопроєкт дозволить забезпечити додаткові надходження до бюджету для фінансування воєнних витрат.

За розрахунком Міністерства фінансів, це принесе бюджету тільки за 2023 рік 24−25 млрд грн, далі очікується по 6−7 млрд грн.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 21 листопада 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9656-д про додаткове тимчасове оподаткування банків в другому читанні та в цілому.

Наприкінці серпня до ВР внесли законопроєкт про оподаткування у 2024−2026 роках чистого процентного доходу банків за ставкою 5% (додатково до сплати податку на прибуток підприємств), що могло б принести держбюджету, за їхніми оцінками, близько 10 млрд грн наступного року.