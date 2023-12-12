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12 грудня 2023, 13:35

monobank потрапив під масовану кібератаку (оновлено)

Віртуальный monobank потрапив під масовану DDoS-атаку. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Віртуальный monobank потрапив під масовану DDoS-атаку.
Фото: freepik.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Масована DDoS атака на моно. Об'єкт атаки: точки входу на Amazon (Банки, сайт)», — написав він в Telegram.

Водночас Гороховський зазначив, що ситуація знаходиться під контролем.

Оновлено

Згодом Гороховський написав, що monobank відбив кібератаку.

Нагадаємо

Нагадаємо, що сьогодні хакерська атака була здійснена і на мобільного оператора «Київстар».

Водночас збій у роботі «Київстар» фіксується по всій країні. Абоненти повідомляють про відсутність мобільного зв'язку, крім того, не працює сайт оператора, мобільний застосунок «Київстар». Також немає доступу до інтернету.

Віцепремʼєр-міністр Олександр Кубраков заявив, що «Київстар» має відновити звʼязок упродовж чотирьох-пʼяти годин.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
12 грудня 2023, 14:08
#
На данный момент все работает…
+
+30
nitrolog
nitrolog
12 грудня 2023, 14:46
#
«Згодом Гороховський написав, що співробітники monobank відбили кібератаку.»

Сам себе не похвалиш ніхто не похвалить))
Співробітники нічого не відбивали, його відбив AWS)))
Дякуємо співробітникам AWS за сервіс WAF+Shield))
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