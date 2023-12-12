monobank потрапив під масовану кібератаку (оновлено)

Віртуальный monobank потрапив під масовану DDoS-атаку. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський .

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«Масована DDoS атака на моно. Об'єкт атаки: точки входу на Amazon (Банки, сайт)», — написав він в Telegram.

Водночас Гороховський зазначив, що ситуація знаходиться під контролем.

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Згодом Гороховський написав, що monobank відбив кібератаку.

Нагадаємо

Нагадаємо, що сьогодні хакерська атака була здійснена і на мобільного оператора «Київстар».

Водночас збій у роботі «Київстар» фіксується по всій країні. Абоненти повідомляють про відсутність мобільного зв'язку, крім того, не працює сайт оператора, мобільний застосунок «Київстар». Також немає доступу до інтернету.

Віцепремʼєр-міністр Олександр Кубраков заявив, що «Київстар» має відновити звʼязок упродовж чотирьох-пʼяти годин.