Рейтинг стійкості банків: топ-5 залишив Приват

«Мінфін» підготував рейтинг стійкості українських банків за другий квартал поточного року. Редакція визначила, яким банкам найбільше довіряють клієнти та експерти, та хто на другому році війни демонструє найкращі фінансові показники.

Сенс плюс, Конкорд мінус

Ключовою подією на банківському ринку з початку року стало завершення епопеї з націоналізацією Сенс Банку (колишній Альфа-Банк), який був пов'язаний з підсанкційними громадянами росії.

Якщо зі Сбербанком та Промінвестбанком Нацбанк розібрався швидко, і відликав ліцензію вже на другий день після повномасштабного вторгнення, то Альфа пропрацювала на нашому ринку при наявності акціонерів із росйським корінням майже півтора року після цього. Давалась взнаки значна вага установи на банківському ринку (3% від загальних активів), а також намагання власників фінустанови довести, що вони не мають прямого зв'язку з державою-агресором.

Зрештою, в липні було ухвалене рішення про націоналізацію фінустанови. Частка державних банків зросла до 53,2% активів, а обсяг депозитів фізосіб у них перевищив 65%.

Зважаючи на тривалу підготовку та дискусії, націоналізація Сенсу ні для кого не стала несподіванкою. Як повідомив ФГВФО, відтоку вкладів із установи не відбувалось, а за першу добу після націоналізації депозитів було відкрито на 330 млн грн — втричі більше, ніж за день до цього.

Спокійно для ринку пройшло і відкликання на початку серпня ліцензії у Конкорд банку. Згідно з офіційним коментарем НБУ, причиною стали систематичні порушення вимог законодавства у сфері запобігання відмиванню незаконних доходів. Неофіційно говорять, що на установу припадало до чверті виведення коштів гральним бізнесом в Україні. Раніше за подібні порушення ліцензії позбувся Айбокс Банк.

Завершення історії з Конкордом було очікуваним. За останні два роки регулятор вже виписав йому штрафів на 64 млн грн та надав офіційне застереження. В попередньому ж рейтинзі стійкості Конкорд посів 30 місце із 33 учасників, а, за оцінкою експертів, ще нижчу — 31 позицію.

Проблем на ринку через виведення цієї установи вдалось уникнути завдяки незначній його вазі — лише 0,17% від активів платоспроможних банків. Крім цього, ФГВФО гарантує повернення вкладів приватних клієнтів у повному обсязі, а тому вони не постраждали.

У банкірів більшає грошей

В умовах війни банки не лише продовжують фіксувати прибутки, але й стрімко нарощують їх. За перші півроку вони вже заробили 67,6 млрд грн. Для порівняння: за весь минулий рік у їхньому доробку було 24,7 млрд грн. Цілком ймовірно, що заробітки банків перевищать навіть показники 2021 року, коли вони отримали 77,5 млрд грн.

Влітку зі 65 платоспроможних банків збитки зафіксували лише 8, хоча за підсумками минулого року «в мінус» працював майже кожен третій.

За даними Нацбанку, головними чинниками прибутковості сектору були відсоткові доходи та несуттєві обсяги формування резервів. Чистий відсотковий дохід за перше півріччя збільшився на 41%, завдяки вкладенням у депозитні сертифікати НБУ, а комісійний — на 22%. Різке зростання доходів фінансистів привернуло до них увагу законотворців: у парламенті вже зареєстровано законопроєкт, яким пропонується стягувати додатково до податку на прибуток ще 5% із чистого відсоткового доходу.

Разом зі зростанням прибутків, зростають і чисті активи — за другий квартал вони додали 5,6%. Поволі починає оживати кредитування. Корпоративний кредитний портфель, як і весь рік, продовжував знижуватись перші два місяці кварталу, але у червні нарешті продемонстрував зростання. Щоправда, корпоративне кредитування триває переважно в межах державної програми «Доступні кредити 5−7−9%».

Оптимістичнішою є картина у роздрібному кредитуванні, яке за квартал вперше з початку повномасштабного вторгнення зросло на 4,5%. Як зазначає НБУ, це відбулося, насамперед, завдяки відновленню карткового кредитування.

Хто потрапив до рейтингу

До рейтингу стійкості редакція традиційно бере банки, на рахунках яких розміщено не менше 1 млрд грн коштів фізичних осіб.

Порівнюючи з першим кварталом, кількість учасників зменшилась: з рейтингу вилучено Конкорд, жодну нову установу ми не додали. Таким чином, загальна кількість учасників рейтингу знизилася до 32 банків.

Рейтинг стійкості

Разом із покращенням ситуації у банківській системі, зріс і середній бал, який отримали учасники рейтингу. Якщо у першому кварталі він становив 3,35, то цього разу — 3,38. Покращити свої оцінки вдалося 20 учасникам рейтингу, а нижчі бали, порівнюючи з попереднім кварталом, — у 13.

Цього разу першу п'ятірку в рейтинзі повністю захопили банки з іноземним капіталом. У попередньому кварталі цей перелік «розбавляв» державний Приват, який зараз опустився на шосту сходинку.

Змінився, порівнюючи з попереднім кварталом, і лідер рейтингу. Першість здобув Укрсиббанк, який зумів потіснити Креді Агріколь. Щоправда, не варто думати, що це говорить про якісь проблеми у останнього. Креді Агріколь навіть прокращив свій бал, порівнюючи з попереднім звітом, але Укрсибу вдалося підвищити оцінку ще суттєвіше, що й забезпечило йому першість.

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Покращили свої місця у рейтингу держбанки. Якщо минулого разу до першої десятки увійшов лише Приват, то зараз до неї потрапили також Ощад та Укрексім, Укргаз посів 11 місце. Віднедавна державний Сенс посів 15 позицію, піднявшись вгору на 4 місця.

Особливо різких злетів чи падінь у другому кварталі не відбувалося, банки розмістились приблизно на тих самих позиціях, що й минулого разу.

Рейтинг стійкості

Лояльність вкладників

Для розрахунку лояльності вкладників «Мінфін» використовує низку показників. Зокрема, це частка банку на депозитному ринку, абсолютний та відносний показники приросту депозитів громадян. Практично завжди банки суттєво змінюють свої позиції у цьому рейтинзі, адже місце залежить від ставок за вкладами та активності банку у їхньому залученні. Тобто, якщо банку більше потрібні гроші, він може активніше працювати над їх отриманням.

Другий квартал відзначився високими ставками за депозитами. Якщо на кінець минулого року банки в середньому за річними вкладами були готові платити 13,85%, то на початок кварталу — вже 14,8%, а ближче до його завершення — 15,8%. Щоправда, на фоні зниження ключової ставки НБУ банки вже почали різати доходи за вкладами.

Звичайно, високі ставки позначилися й на динаміці вкладів. Загалом, сума коштів фізосіб у банках за 2 квартал зросла на 7,5%, а строкові гривневі депозити додали за цей період 14,1%. Також майже на 13% зросли гривневі корпоративні вклади.

Натомість, ситуація з валютою була протилежною. Строкові вклади населення у ВКВ скоротились на 13,5%. Причини очевидні — символічні ставки у більшості банків, а також зміцнення готівкового курсу, що зробило нецікавим придбання безготівкової валюти з її обов'язковим розміщенням на депозиті.

Лідером за лояльністю вкладників став Укрсиббанк, який піднявся відразу на 13 сходинок. Українці довіряють кошти лідеру рейтингу стійкості, незважаючи навіть на те, що за гривневими вкладами у нього найнижчі ставки серед усіх великих банків.

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У першій десятці за рейтингом лояльності опинилися відразу 4 українські приватні банки (Південний, Універсал, ПУМБ та А-Банк), які досить активно залучають кошти. Підтверджує це і статистика НБУ, за якою банки з цієї категорії наростили обсяг гривневих строкових вкладів за квартал на 19,5%.

Ренкінг банків за показником лояльності вкладників

Банк Індекс лояльності вкладників за 2 квартал 2023 р. Місце за 2 квартал 2023 р. Зміна місця, порівнюючи з 1 кв. 2023 р. Місце банку у загальному рейтингу Укрсиббанк 4,6 1 +13 1 Південний 4,4 2 +2 13 Кредобанк 4,3 3 +4 4 Креді Агріколь Банк 4,2 4 +1 2 Укрексімбанк 4,2 5 +11 10 Універсал Банк 4,2 6 -5 12 Райффайзен Банк 4,1 7 -1 3 ПУМБ 4,1 8 -6 8 А-Банк 4 9 -6 19 Ощадбанк 3,9 10 0 9 Банк Кредит Дніпро 3,9 11 +9 17 Приватбанк 3,8 12 -3 6 Сенс Банк 3,8 13 -5 15 Правекс Банк 3,7 14 +11 14 Таскомбанк 3,7 15 +3 18 Банк Восток 3,7 16 +5 20 Кліринговий Дім 3,7 17 +15 23 Банк Львів 3,7 18 -3 24 ОТП Банк 3,6 19 +4 5 Укргазбанк 3,6 20 +11 11 Прокредит Банк 3,5 21 -2 7 МТБ Банк 3,5 22 +2 28 Ідея Банк 3,4 23 +6 21 Акордбанк 3,4 24 -13 25 Радабанк 3,4 25 -13 26 Комінбанк 3,4 26 -13 30 Полтава-банк 3,3 27 -1 22 Піреус Банк 3,2 28 -11 16 Банк Глобус 3,2 29 -7 27 Банк Інвестицій та Заощаджень 3,2 30 0 31 Індустріалбанк 3,2 31 -3 32 Альянс Банк 2,9 32 -5 29

Оцінки експертів

Під час підготовки рейтингу «Мінфін» просить експертів виставити банкам оцінки, залежно від готовності розмістити у фінустановах власні кошті. Участь в опитуванні взяли представники ICU, IBI Rating, Dragon Capital, Ukraine Economic Outlook, а також фінансовий експерт «Мінфіну».

В умовах війни фахівці найбільше довіряють державним банкам — Привату та Ощаду, які посіли перші дві сходинки. При цьому перший повторив свій результат за попередній квартал. До першої десятки увійшли також Укрексім та Укргаз. Очікувано покращив своє місце Сенс, який піднявся на 9 позицій і впритул наблизився до першої десятки.

Все ще входять до першої десятки Райффайзен та ОТП. Міжнародні банківські групи, яким належать ці установи, отримали від НАЗК статус спонсорів війни за роботу в росії, однак, на ставлення фахівців до українських банків це, схоже, не надто вплинуло.

Найсуттєвішого ж падіння зазнав Комінбанк, який втратив відразу 10 позицій і, за оцінками експертів, посів останнє місце. На позицію фахівців вплинуло те, що у червні регулятор виписав установі штраф на 10,45 млн грн за порушення фінмоніторингу — за публікаціями в ЗМІ, левова частка всіх транзакцій установи припадала на код «відеоігри». Вже ліквідований Конкорд у червні теж отримав штраф, але куди скромніший — 400 тис. грн.

Ренкінг банків за оцінками експертів

Банк Середня оцінка експертів за 2 квартал 2023 р. Місце за 2 кв. 2023 р. Зміна місця, порівнюючи з 1 кв. 2023 р. Місце банку у загальному рейтингу Приватбанк 4,56 1 0 6 Ощадбанк 4,47 2 +2 9 Креді Агріколь Банк 4,38 3 0 2 Укрсиббанк 4,29 4 -3 1 Укрексімбанк 4,2 5 +6 10 Укргазбанк 4,2 6 +1 11 Райффайзен Банк 4,11 7 -2 3 Прокредит Банк 3,93 8 +1 7 Кредобанк 3,84 9 -3 4 ОТП Банк 3,84 10 -2 5 Сенс Банк 3,84 11 +9 15 ПУМБ 3,49 12 -2 8 Універсал Банк 3,49 13 +2 12 Банк Львів 3,31 14 +3 24 Правекс Банк 3,22 15 -2 14 Піреус Банк 3,22 16 0 16 Таскомбанк 3,04 17 -3 18 Південний 2,69 18 +1 13 Банк Восток 2,6 19 +2 20 Акордбанк 2,6 20 -8 25 Банк Кредит Дніпро 2,51 21 -3 17 Ідея Банк 2,51 22 +2 21 А-Банк 2,33 23 +4 19 Полтава-банк 2,24 24 +1 22 МТБ Банк 2,24 25 +1 28 Радабанк 2,07 26 +2 26 Банк Глобус 2,07 27 -4 27 Альянс Банк 1,8 28 +1 29 Банк Інвестицій та Заощаджень 1,8 29 +3 31 Індустріалбанк 1,8 30 0 32 Кліринговий Дім 1,62 31 +2 23 Комінбанк 1,36 32 -10 30

Свою оцінку стійкості 20 найбільших банків наразі проводить НБУ. Перші результати діагностики, кажуть представники регулятора, оптимістичні, суттєвих недооцінок кредитного ризику не виявлено.

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Стабільність роботи банківської системи дає надію на те, що фінустанови почнуть активніше повертатися до кредитування, про необхідність чого говорять як експерти, так і керівництво НБУ.