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4 грудня 2023, 16:09

Депозит чи цінні папери: порахували, на чому можна було заробити більше

Які інструменти вибрати та куди інвестувати заощадження українцям, розповіла «‎Мінфіну» інвестиційна експертка Анна Гапа.

Які інструменти вибрати та куди інвестувати заощадження українцям, розповіла «‎Мінфіну» інвестиційна експертка Анна Гапа.

Чи є альтернатива банківським депозитам

Одним із найбільш простих та надійних інструментів для збереження заощаджень у нас залишаються банківські депозити: заробіток невеликий, зате стабільний, і наперед можна розрахувати суму, яку отримаємо після завершення дії договору. Фонд гарантування вкладів у рамках гарантованої суми робить цей інструмент майже безризиковим (хоча, щоб не стояти у чергах за виплатами через Фонд, варто все-таки нести гроші у надійні банки).

Як альтернативу банківському депозиту можна розглянути фондовий ринок. Найпростішим інструментом для інвестора-початківця є інвестиційні фонди на фондовий індекс S&P500. Наприклад, найбільший із них SPY (повна назва SPDR S&P 500 ETF Trust), активи якого оцінюються у $424 млрд. Структура активів фонду відповідає структурі індексу S&P 500, тобто 505 акцій із найбільшою капіталізацією, які торгуються у США.

SPY потенційно може принести більшу дохідність, ніж депозит, адже ринок в окремі періоди зростав і на 30%, але й ризики більші. У пам’яті одразу виринає фінансова криза 2008 року, коли фондовий ринок просів майже на 50%. А якщо уважно придивитися до графіка ціни SPY, то можна помітити й не менш масштабну корекцію 2000−2001 років, 35-вдсоткову корекцію 2020 року під час пандемії COVID-19.

Джерело: Google Finance

Яка з інвестицій — депозит чи цінні папери — принесе «найкращий результат»

Ми не можемо заглядати в майбутнє, але можемо проаналізувати минулі періоди. Яка інвестиція, принесла б найкращий результат для українського інвестора?

На сайті НБУ можна знайти інформацію про ставки на депозит у гривні та доларах з 1998 року до сьогодні. Отже, беремо стартову суму інвестицій $10 тис. і рахуємо, який результат вона принесла, якщо її розмістити у річний гривневий депозит, річний доларовий депозит або інвестувати в ETF SPY.

За підсумками року отримані відсотки за депозитом або отримані дивіденди за фондом інвестуємо у той самий актив на наступний рік. У досліджуваний період саме випадають найбільші кризи фондового ринку нашого часу.

Рік

Дохідність річного гривневого депозиту*

Дохідність річного доларового депозиту*

Дохідність SPY**

Курс USD на початок року

Результат інвестиції на кінець року,
в USD

Гривневий депозит

Доларовий депозит

SPY

Початкова сума інвестиції 10 000 дол.

1998

22,30%

9,70%

28,69%

1,899

6776,997

10970

12869

1999

20,70%

9,00%

20,39%

3,427

5373,981

11957,3

15492,99

2000

13,50%

5,80%

-9,73%

5,2163

5854,569

12650,82

13985,52

2001

11,20%

5,60%

-11,75%

5,4345

6677,385

13359,27

12342,22

2002

7,80%

6,00%

-21,59%

5,2985

7152,459

14160,83

9677,537

2003

7,10%

6,00%

28,18%

5,3324

7661,577

15010,48

12404,67

2004

7,80%

6,20%

10,70%

5,3315

8299,811

15941,12

13731,97

2005

15,20%

9,60%

4,83%

5,3054

10044,94

17471,47

14395,22

2006

15,20%

10,00%

15,85%

5,05

11571,77

19218,62

16676,86

2007

13,90%

7,90%

5,14%

5,05

13180,25

20736,89

17534,05

2008

14,20%

9,10%

-36,81%

5,05

9871,665

22623,95

11079,77

2009

18,90%

11,60%

26,36%

7,7

11318,48

25248,33

14000,39

2010

22,20%

11,90%

15,06%

7,985

13871,66

28252,88

16108,85

2011

16,40%

8,30%

1,89%

7,9617

16089,82

30597,87

16413,31

2012

15,32%

6,95%

15,99%

7,9898

18547,35

32724,42

19037,8

2013

19,38%

7,83%

32,31%

7,993

22141,83

35286,74

25188,91

2014

17,66%

7,66%

13,46%

7,993

13196,42

37989,7

28579,34

2015

20,47%

9,16%

1,25%

15,7796

10452,19

41469,56

28936,58

2016

20,93%

8,11%

12,00%

24,0007

11156,85

44832,74

32408,97

2017

17,74%

5,68%

21,70%

27,1909

12725,95

47379,24

39441,72

2018

14,33%

3,68%

-4,56%

28,0672

14748,68

49122,8

37643,18

2019

16,08%

3,75%

31,22%

27,6883

20012,96

50964,9

49395,38

2020

15,18%

2,54%

18,37%

23,6862

19310,23

52259,41

58469,31

2021

8,78%

1,21%

28,74%

28,2746

21772,95

52891,75

75273,39

2022

8,98%

1,05%

-18,17%

27,2782

17699,92

53447,11

61596,21

2023

13,43%

0,94%

10,58%***

36,5686

20366,58

53949,52

68113,09

поточний курс

36,0487***

*Джерело — офіційний сайт НБУ
Дохідність гривневого та доларового депозиту за 2012−2023 р. — на перший робочий день відповідного року за ставками UIRD.
За 2006−2011 р. — статистичні дані за січень відповідного року за процентними ставками для домогосподарств.

За 1998−2005 — середньозважені ставки депозитів в річному обчисленні за відповідний рік.
** Джерело: https://www.portfoliovisualizer.com/, включає як приріст ціни, так і виплачені дивіденди.
*** Проміжний результат станом на листопад 2023 р.

Наведені розрахунки в таблиці не враховують впливу оподаткування та комісійних витрат на здійснення інвестиції. Також ми не робимо коригування на рівень інфляції, тому що гривневі інвестиції перераховуємо у долар, а на всі інвестиції у доларах інфляція впливає однаково.

Якщо аналізувати окремо кожен рік, то різні інструменти показували кращий результат, наприклад, у 2018 — гривневий депозит, у 2022 — доларовий депозит, у 2021 — цінні папери.

А от сумарний результат за проаналізований період такий:

$10 тис. перетворилося б у:

  • $20,3 тис., якщо інвестувати у гривневий депозит,
  • $53,9 тис., якщо інвестувати у доларовий депозит
  • $68,1 тис., якщо інвестувати у SPY.

Цінні папери виявилися кращим інструментом для інвестування протягом 1998−2023 років.

Автор:
Гапа Анна
инвестиционная экспертка Гапа Анна
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+30
Lolik1837
Lolik1837
4 грудня 2023, 18:44
#
А где же член секты «свидетелей гривны» Алекс с номером , который любил рассказывать про долларовых «кабанчиках» и гривнивых «баранчиках» ? Он так любил рассказывать , что гривна при игре «в долгую» выгоднее доллара .
+
0
MakDi
MakDi
4 грудня 2023, 20:01
#
Все Алекс вірно писав. Але його стратегія працює до моменту швидкої девальвації.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
5 грудня 2023, 7:56
#
І навіть з девалами гривня вигідніша. Долар, особливо, якщо він під матрасом, програє. З 1994 року дотепер вклавши певну суму і маючи 15% річних з рекапом, гривня компенсує девали. А за облігації давали більше майже завжди. А доларові бонди, які під 7% випускали, не доступні для громадян, а також їх часто списували, тому то не варіант. Американські трежаки там 1,5−2,0% річних, рідко коли більше, як от місяць тому.
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