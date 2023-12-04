Які інструменти вибрати та куди інвестувати заощадження українцям, розповіла «Мінфіну» інвестиційна експертка Анна Гапа.
Депозит чи цінні папери: порахували, на чому можна було заробити більше
Чи є альтернатива банківським депозитам
Одним із найбільш простих та надійних інструментів для збереження заощаджень у нас залишаються банківські депозити: заробіток невеликий, зате стабільний, і наперед можна розрахувати суму, яку отримаємо після завершення дії договору. Фонд гарантування вкладів у рамках гарантованої суми робить цей інструмент майже безризиковим (хоча, щоб не стояти у чергах за виплатами через Фонд, варто все-таки нести гроші у надійні банки).
Як альтернативу банківському депозиту можна розглянути фондовий ринок. Найпростішим інструментом для інвестора-початківця є інвестиційні фонди на фондовий індекс S&P500. Наприклад, найбільший із них SPY (повна назва SPDR S&P 500 ETF Trust), активи якого оцінюються у $424 млрд. Структура активів фонду відповідає структурі індексу S&P 500, тобто 505 акцій із найбільшою капіталізацією, які торгуються у США.
SPY потенційно може принести більшу дохідність, ніж депозит, адже ринок в окремі періоди зростав і на 30%, але й ризики більші. У пам’яті одразу виринає фінансова криза 2008 року, коли фондовий ринок просів майже на 50%. А якщо уважно придивитися до графіка ціни SPY, то можна помітити й не менш масштабну корекцію 2000−2001 років, 35-вдсоткову корекцію 2020 року під час пандемії COVID-19.
Джерело: Google Finance
Яка з інвестицій — депозит чи цінні папери — принесе «найкращий результат»
Ми не можемо заглядати в майбутнє, але можемо проаналізувати минулі періоди. Яка інвестиція, принесла б найкращий результат для українського інвестора?
На сайті НБУ можна знайти інформацію про ставки на депозит у гривні та доларах з 1998 року до сьогодні. Отже, беремо стартову суму інвестицій $10 тис. і рахуємо, який результат вона принесла, якщо її розмістити у річний гривневий депозит, річний доларовий депозит або інвестувати в ETF SPY.
За підсумками року отримані відсотки за депозитом або отримані дивіденди за фондом інвестуємо у той самий актив на наступний рік. У досліджуваний період саме випадають найбільші кризи фондового ринку нашого часу.
|
Рік
|
Дохідність річного гривневого депозиту*
|
Дохідність річного доларового депозиту*
|
Дохідність SPY**
|
Курс USD на початок року
|
Результат інвестиції на кінець року,
|
Гривневий депозит
|
Доларовий депозит
|
SPY
|
Початкова сума інвестиції 10 000 дол.
|
1998
|
22,30%
|
9,70%
|
28,69%
|
1,899
|
6776,997
|
10970
|
12869
|
1999
|
20,70%
|
9,00%
|
20,39%
|
3,427
|
5373,981
|
11957,3
|
15492,99
|
2000
|
13,50%
|
5,80%
|
-9,73%
|
5,2163
|
5854,569
|
12650,82
|
13985,52
|
2001
|
11,20%
|
5,60%
|
-11,75%
|
5,4345
|
6677,385
|
13359,27
|
12342,22
|
2002
|
7,80%
|
6,00%
|
-21,59%
|
5,2985
|
7152,459
|
14160,83
|
9677,537
|
2003
|
7,10%
|
6,00%
|
28,18%
|
5,3324
|
7661,577
|
15010,48
|
12404,67
|
2004
|
7,80%
|
6,20%
|
10,70%
|
5,3315
|
8299,811
|
15941,12
|
13731,97
|
2005
|
15,20%
|
9,60%
|
4,83%
|
5,3054
|
10044,94
|
17471,47
|
14395,22
|
2006
|
15,20%
|
10,00%
|
15,85%
|
5,05
|
11571,77
|
19218,62
|
16676,86
|
2007
|
13,90%
|
7,90%
|
5,14%
|
5,05
|
13180,25
|
20736,89
|
17534,05
|
2008
|
14,20%
|
9,10%
|
-36,81%
|
5,05
|
9871,665
|
22623,95
|
11079,77
|
2009
|
18,90%
|
11,60%
|
26,36%
|
7,7
|
11318,48
|
25248,33
|
14000,39
|
2010
|
22,20%
|
11,90%
|
15,06%
|
7,985
|
13871,66
|
28252,88
|
16108,85
|
2011
|
16,40%
|
8,30%
|
1,89%
|
7,9617
|
16089,82
|
30597,87
|
16413,31
|
2012
|
15,32%
|
6,95%
|
15,99%
|
7,9898
|
18547,35
|
32724,42
|
19037,8
|
2013
|
19,38%
|
7,83%
|
32,31%
|
7,993
|
22141,83
|
35286,74
|
25188,91
|
2014
|
17,66%
|
7,66%
|
13,46%
|
7,993
|
13196,42
|
37989,7
|
28579,34
|
2015
|
20,47%
|
9,16%
|
1,25%
|
15,7796
|
10452,19
|
41469,56
|
28936,58
|
2016
|
20,93%
|
8,11%
|
12,00%
|
24,0007
|
11156,85
|
44832,74
|
32408,97
|
2017
|
17,74%
|
5,68%
|
21,70%
|
27,1909
|
12725,95
|
47379,24
|
39441,72
|
2018
|
14,33%
|
3,68%
|
-4,56%
|
28,0672
|
14748,68
|
49122,8
|
37643,18
|
2019
|
16,08%
|
3,75%
|
31,22%
|
27,6883
|
20012,96
|
50964,9
|
49395,38
|
2020
|
15,18%
|
2,54%
|
18,37%
|
23,6862
|
19310,23
|
52259,41
|
58469,31
|
2021
|
8,78%
|
1,21%
|
28,74%
|
28,2746
|
21772,95
|
52891,75
|
75273,39
|
2022
|
8,98%
|
1,05%
|
-18,17%
|
27,2782
|
17699,92
|
53447,11
|
61596,21
|
2023
|
13,43%
|
0,94%
|
10,58%***
|
36,5686
|
20366,58
|
53949,52
|
68113,09
|
поточний курс
|
36,0487***
*Джерело — офіційний сайт НБУ
Дохідність гривневого та доларового депозиту за 2012−2023 р. — на перший робочий день відповідного року за ставками UIRD.
За 2006−2011 р. — статистичні дані за січень відповідного року за процентними ставками для домогосподарств.
За 1998−2005 — середньозважені ставки депозитів в річному обчисленні за відповідний рік.
** Джерело: https://www.portfoliovisualizer.com/, включає як приріст ціни, так і виплачені дивіденди.
*** Проміжний результат станом на листопад 2023 р.
Наведені розрахунки в таблиці не враховують впливу оподаткування та комісійних витрат на здійснення інвестиції. Також ми не робимо коригування на рівень інфляції, тому що гривневі інвестиції перераховуємо у долар, а на всі інвестиції у доларах інфляція впливає однаково.
Якщо аналізувати окремо кожен рік, то різні інструменти показували кращий результат, наприклад, у 2018 — гривневий депозит, у 2022 — доларовий депозит, у 2021 — цінні папери.
А от сумарний результат за проаналізований період такий:
$10 тис. перетворилося б у:
- $20,3 тис., якщо інвестувати у гривневий депозит,
- $53,9 тис., якщо інвестувати у доларовий депозит
- $68,1 тис., якщо інвестувати у SPY.
Цінні папери виявилися кращим інструментом для інвестування протягом 1998−2023 років.
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