Депозит чи цінні папери: порахували, на чому можна було заробити більше

Чи є альтернатива банківським депозитам

Одним із найбільш простих та надійних інструментів для збереження заощаджень у нас залишаються банківські депозити: заробіток невеликий, зате стабільний, і наперед можна розрахувати суму, яку отримаємо після завершення дії договору. Фонд гарантування вкладів у рамках гарантованої суми робить цей інструмент майже безризиковим (хоча, щоб не стояти у чергах за виплатами через Фонд, варто все-таки нести гроші у надійні банки).

Як альтернативу банківському депозиту можна розглянути фондовий ринок. Найпростішим інструментом для інвестора-початківця є інвестиційні фонди на фондовий індекс S&P500. Наприклад, найбільший із них SPY (повна назва SPDR S&P 500 ETF Trust), активи якого оцінюються у $424 млрд. Структура активів фонду відповідає структурі індексу S&P 500, тобто 505 акцій із найбільшою капіталізацією, які торгуються у США.

SPY потенційно може принести більшу дохідність, ніж депозит, адже ринок в окремі періоди зростав і на 30%, але й ризики більші. У пам’яті одразу виринає фінансова криза 2008 року, коли фондовий ринок просів майже на 50%. А якщо уважно придивитися до графіка ціни SPY, то можна помітити й не менш масштабну корекцію 2000−2001 років, 35-вдсоткову корекцію 2020 року під час пандемії COVID-19.

Джерело: Google Finance

Яка з інвестицій — депозит чи цінні папери — принесе «найкращий результат»

Ми не можемо заглядати в майбутнє, але можемо проаналізувати минулі періоди. Яка інвестиція, принесла б найкращий результат для українського інвестора?

На сайті НБУ можна знайти інформацію про ставки на депозит у гривні та доларах з 1998 року до сьогодні. Отже, беремо стартову суму інвестицій $10 тис. і рахуємо, який результат вона принесла, якщо її розмістити у річний гривневий депозит, річний доларовий депозит або інвестувати в ETF SPY.

За підсумками року отримані відсотки за депозитом або отримані дивіденди за фондом інвестуємо у той самий актив на наступний рік. У досліджуваний період саме випадають найбільші кризи фондового ринку нашого часу.

Рік Дохідність річного гривневого депозиту* Дохідність річного доларового депозиту* Дохідність SPY** Курс USD на початок року Результат інвестиції на кінець року,

в USD Гривневий депозит Доларовий депозит SPY Початкова сума інвестиції 10 000 дол. 1998 22,30% 9,70% 28,69% 1,899 6776,997 10970 12869 1999 20,70% 9,00% 20,39% 3,427 5373,981 11957,3 15492,99 2000 13,50% 5,80% -9,73% 5,2163 5854,569 12650,82 13985,52 2001 11,20% 5,60% -11,75% 5,4345 6677,385 13359,27 12342,22 2002 7,80% 6,00% -21,59% 5,2985 7152,459 14160,83 9677,537 2003 7,10% 6,00% 28,18% 5,3324 7661,577 15010,48 12404,67 2004 7,80% 6,20% 10,70% 5,3315 8299,811 15941,12 13731,97 2005 15,20% 9,60% 4,83% 5,3054 10044,94 17471,47 14395,22 2006 15,20% 10,00% 15,85% 5,05 11571,77 19218,62 16676,86 2007 13,90% 7,90% 5,14% 5,05 13180,25 20736,89 17534,05 2008 14,20% 9,10% -36,81% 5,05 9871,665 22623,95 11079,77 2009 18,90% 11,60% 26,36% 7,7 11318,48 25248,33 14000,39 2010 22,20% 11,90% 15,06% 7,985 13871,66 28252,88 16108,85 2011 16,40% 8,30% 1,89% 7,9617 16089,82 30597,87 16413,31 2012 15,32% 6,95% 15,99% 7,9898 18547,35 32724,42 19037,8 2013 19,38% 7,83% 32,31% 7,993 22141,83 35286,74 25188,91 2014 17,66% 7,66% 13,46% 7,993 13196,42 37989,7 28579,34 2015 20,47% 9,16% 1,25% 15,7796 10452,19 41469,56 28936,58 2016 20,93% 8,11% 12,00% 24,0007 11156,85 44832,74 32408,97 2017 17,74% 5,68% 21,70% 27,1909 12725,95 47379,24 39441,72 2018 14,33% 3,68% -4,56% 28,0672 14748,68 49122,8 37643,18 2019 16,08% 3,75% 31,22% 27,6883 20012,96 50964,9 49395,38 2020 15,18% 2,54% 18,37% 23,6862 19310,23 52259,41 58469,31 2021 8,78% 1,21% 28,74% 28,2746 21772,95 52891,75 75273,39 2022 8,98% 1,05% -18,17% 27,2782 17699,92 53447,11 61596,21 2023 13,43% 0,94% 10,58%*** 36,5686 20366,58 53949,52 68113,09 поточний курс 36,0487***

*Джерело — офіційний сайт НБУ

Дохідність гривневого та доларового депозиту за 2012−2023 р. — на перший робочий день відповідного року за ставками UIRD.

За 2006−2011 р. — статистичні дані за січень відповідного року за процентними ставками для домогосподарств.

За 1998−2005 — середньозважені ставки депозитів в річному обчисленні за відповідний рік.

** Джерело: https://www.portfoliovisualizer.com/, включає як приріст ціни, так і виплачені дивіденди.

*** Проміжний результат станом на листопад 2023 р.

Наведені розрахунки в таблиці не враховують впливу оподаткування та комісійних витрат на здійснення інвестиції. Також ми не робимо коригування на рівень інфляції, тому що гривневі інвестиції перераховуємо у долар, а на всі інвестиції у доларах інфляція впливає однаково.



Якщо аналізувати окремо кожен рік, то різні інструменти показували кращий результат, наприклад, у 2018 — гривневий депозит, у 2022 — доларовий депозит, у 2021 — цінні папери.

А от сумарний результат за проаналізований період такий:

$10 тис. перетворилося б у:

$20,3 тис., якщо інвестувати у гривневий депозит,

$53,9 тис., якщо інвестувати у доларовий депозит

$68,1 тис., якщо інвестувати у SPY.

Цінні папери виявилися кращим інструментом для інвестування протягом 1998−2023 років.