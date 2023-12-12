Мобільний оператор «Київстар» заявив про технічний збій у мережі, через що можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет. Як наголосили в компанії, над усуненням проблеми вже працюють спеціалісти.
12 грудня 2023, 10:06
У мережі «Київстар» стався масштабний збій
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«Сьогодні в нашій мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази. Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми», — зазначили у пресслужбі «Київстар».
Вранці, 12 грудня, абоненти «Київстару» почали масово скаржитися на відсутність мобільного зв’язку та інтернету. Також не працює сайт оператора та мобільний застосунок.
Про збій у системі повідомляли користувачі з Києва та області, Львова, Івано-Франківська, Сум, Запорізької області та інших регіонів.
Скільки триватимуть ремонтні роботи для відновлення мережі «Київстар», наразі невідомо.
Джерело: Мінфін
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