У мережі «Київстар» стався масштабний збій

Мобільний оператор «Київстар» заявив про технічний збій у мережі, через що можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет. Як наголосили в компанії, над усуненням проблеми вже працюють спеціалісти.

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«Сьогодні в нашій мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази. Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми», — зазначили у пресслужбі «Київстар».

Вранці, 12 грудня, абоненти «Київстару» почали масово скаржитися на відсутність мобільного зв’язку та інтернету. Також не працює сайт оператора та мобільний застосунок.

Про збій у системі повідомляли користувачі з Києва та області, Львова, Івано-Франківська, Сум, Запорізької області та інших регіонів.

Скільки триватимуть ремонтні роботи для відновлення мережі «Київстар», наразі невідомо.