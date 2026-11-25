За жовтень 2026 року у розділі « Відгуки » наші читачі залишили 285 власних історій про свій досвід користування банківськими послугами. Із них зараховано та надіслано на розгляд фінустановам 71. Банки змогли залагодити конфлікт у 50 випадках. Про найрезонансніші кейси розповідаємо у свіжому огляді Народного рейтингу банків .

За жовтень свої позиції у Народному рейтингу змінили відразу девʼять банків:

Альянс і O.Bank помінялися місцями — тепер вони займають 4-ту і 3-тю позиції відповідно.

Банк Власний Рахунок втратив 10-ту сходинку і змістився на 11-ту. Натомість Інтенза Санпаоло Банк (до 30 жовтня 2026 року — Правекс Банк) піднявся на 10-ту.

ПУМБ погіршив позиції і перемістився на 24-те місце. Замість нього, 23-тє місце посів Райффайзен, звільнивши відтак 22-гу сходинку для Ідея Банку.

Покращив свої позиції Ощадбанк. Він піднявся з 29-ї на 28-му сходинку, потіснивши Приватбанк.

4% комісії за купівлю товару на OLX: звідки взялась така комісія та як її уникнути

Клієнт банку Кредит Дніпро під ніком Роман Бутко розповів, що оплатив товар на OLX кредитними коштами з картки KASTA. Раніше під час онлайн-покупок додаткових комісій не виникало, тож неприємним сюрпризом для чоловіка стало списання майже 800 грн комісії — близько 4% від вартості покупки.

У службі підтримки йому пояснили, що операцію було класифіковано, як переказ, а не оплату товару, тому банк застосував відповідний тариф за використання кредитних коштів.

«Але ж я оплачував товар на OLX, а не здійснював звичайний переказ. Чому така операція була класифікована саме так і чи було мене належним чином попереджено про додаткову комісію — для мене досі незрозуміло», — дивується автор відгуку.

Він відразу спробував скасувати оплату та оскаржити списання комісії. Однак, за його словами, у службі підтримки повідомили, що для цього потрібно особисто звернутися до відділення банку. У місті, де проживає чоловік, відділення немає, а їхати до Полтави чи Кременчука лише для подання заяви він не має можливості. Прийняти звернення дистанційно, як стверджує клієнт, у нього відмовилися.

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Що відповів банк

У банку Кредит Дніпро на запит «Мінфіну» пояснили, що класифікація операції залежить від надавача платіжних послуг, який обслуговує торговельний майданчик. Якщо операція надходить до банку-емітента картки, як P2P-переказ (переказ коштів між фізичними особами), він застосовує відповідний тариф і не може самостійно змінити класифікацію платежу.

У банку підтвердили, що списана комісія у 4% відповідає тарифам картки KASTA і така практика поширена на банківському ринку загалом.

«Переважно всі банки стягують більшу комісію за переказ P2P саме з кредитних коштів, бо така операція вважається ризикованішою», — уточнили у пресслужбі Кредит Дніпро.

Щодо інформування клієнта про характер операції, то, на думку представників фінустанови, це питання насамперед до торговельного майданчика та його платіжного провайдера. Тому перед оплатою на маркетплейсах банк радить з'ясувати, як саме проводитиметься платіж — як купівля товару, чи як переказ коштів, — і перевірити відповідні тарифи своєї картки.

Альтернативний варіант — розраховуватися власними, а не кредитними коштами з картки, тарифи якої передбачають безкоштовні P2P-перекази.

Що ж до необхідності особистого відвідування відділення для оскарження операції, то в банку запевнили, що клієнти можуть подавати відповідні заяви й дистанційно — на електронну адресу info@creditdnepr.com.

«Важливо щодо електронного звернення: фізична особа може направити електронне звернення без КЕП; необхідно зазначити електронну адресу для отримання відповіді або інші контактні дані; якщо запитується інформація, що становить банківську таємницю, електронне звернення фізичної особи має бути підписане КЕП», — зауважили у фінустанові.

У банку стверджують, що відповідну інформацію клієнтові надали.

Думка юристів

Адвокат ЮК «Приходько та партнери» Ілля Колесник пояснює, що під час оплати товарів на маркетплейсах платіж може технічно класифікуватися не як торговельна операція, а як грошовий переказ. Одним із параметрів, за якими банк визначає категорію операції та застосовує відповідний тариф, є MCC-код (Merchant Category Code).

Якщо операцію класифіковано, як переказ кредитних коштів, і комісія відповідає умовам договору, її нарахування може бути цілком правомірним, навіть якщо фактично клієнт купував товар.

Складніше питання — інформування споживача про додаткові витрати. Законодавство передбачає інформування платника про комісію до ініціювання платіжної операції. Проте під час оплати на сторонньому сайті банк-емітент бачить лише запит на авторизацію з відповідним MCC-кодом, який надходить від банку-еквайра маркетплейсу.

«З юридичного погляду, ознайомлення клієнта з тарифами під час підписання договору та їх публікація на сайті банку вважаються належним інформуванням про базові умови обслуговування, якщо сам інтерфейс банку не проводив цю операцію», — пояснює Ілля Колесник.

За його словами, підстави вимагати повернення комісії можуть виникнути, зокрема, якщо банк помилково застосував тариф за переказ до торговельної операції, або якщо клієнта не проінформували про комісію там, де це мали зробити, відповідно до законодавства.

Для перевірки правомірності списання адвокат радить запитати в банку детальну виписку із зазначенням MCC-коду операції та зберегти скриншоти сторінки оплати. Якщо ж платіж коректно класифіковано, як переказ, а комісію нараховано, відповідно до тарифів і вимог законодавства, домогтися її примусового повернення буде складно.

«У такому разі клієнт може розраховувати лише на лояльність банку — жест доброї волі для збереження клієнта», — каже експерт.

Щодо вимоги особисто відвідати відділення для подання скарги, то юрист вважає її неправомірною. Ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» передбачає можливість подання звернень, зокрема, з використанням засобів електронного зв'язку.

Ілля Колесник рекомендує надіслати офіційну заяву про оскарження комісії на електронну адресу банку, бажано підписавши її КЕП, наприклад, за допомогою «Дія.Підпису». Якщо банк відмовиться приймати та розглядати належно оформлене електронне звернення, клієнт може поскаржитися до НБУ.

Підписку скасували, а гроші списали: коли банк має їх повернути

15 вересня клієнт Ощадбанку, який залишив відгук на «Мінфіні» під ніком Володимир Водолажний, скасував підписку на онлайн-сервісі Probiller.com, про що отримав відповідне підтвердження. Однак 2 жовтня з його картки списали $20,64 (близько 945 грн).

На неодноразові звернення клієнта до служби підтримки онлайн-сервісу ніхто не відреагував, тож чоловік звернувся до банку із проханням ініціювати процедуру чарджбеку.

«Оператор (код оператора 6082) категорично відмовився зареєструвати заяву на оскарження транзакції, відмовився перевести чат на старшого зміни чи претензійний відділ і просто відправляв мене в Кіберполіцію, після чого закрив розмову», — пише автор відгуку.

Коментар банку

Як пояснив «Мінфіну» директор департаменту продуктів та технологій роздрібного бізнесу Ощадбанку Володимир Москаленко, банк зобов'язаний прийняти та зареєструвати заяву клієнта про оскарження операції, незалежно від попередньої оцінки ситуації. В Ощадбанку пообіцяли перевірити якість наданої клієнтові консультації.

Водночас, за словами Володимира Москаленка, реєстрація заяви ще не означає автоматичного запуску процедури повернення коштів. Самого лише факту ігнорування звернень клієнта з боку онлайн-сервісу для цього недостатньо.

«Потрібне документальне підтвердження, що клієнт намагався врегулювати питання безпосередньо, а послугу було скасовано вчасно», — зауважує експерт.

За його словами, для оскарження операції клієнту необхідно надати:

заяву встановленого зразка;

підтвердження скасування підписки (скриншот із особистого кабінету або лист від сервісу);

виписку за карткою, що підтверджує списання коштів;

бажано також скриншоти листування зі службою підтримки онлайн-сервісу.

Зазвичай цього достатньо, щоб банк міг ініціювати процедуру оскарження операції. Відмовити у чарджбеку банк може, якщо наданих доказів недостатньо, або списання відбулося, відповідно до умов, із якими клієнт погодився під час оформлення підписки.

Щоправда, подати заяву на чарджбек дистанційно через чат-підтримку Ощадбанку наразі неможливо. Для цього клієнту необхідно особисто звернутися до відділення, де відкрито рахунок. Важливо зробити це вчасно.

«Звернутися до банку необхідно протягом 120 днів із дати проведення списання», — наголошує директор департаменту продуктів та технологій роздрібного бізнесу Ощадбанку.

Погляд юриста

Як пояснює адвокат ЮК «Приходько та партнери» Ілля Колесник, списання коштів після підтвердженого скасування підписки є неакцептованою платіжною операцією, оскільки клієнт відкликав свою згоду на проведення подальших регулярних платежів. Відповідно до ст. 86 Закону України «Про платіжні послуги», у разі виконання неакцептованої операції надавач платіжних послуг зобов'язаний негайно відшкодувати її суму після виявлення цього факту або отримання відповідного повідомлення від клієнта.

При цьому адвокат наголошує, що прийняття заяви та ініціювання чарджбеку — дві різні процедури. Якщо перше є безумовним обов'язком банку, то друге залежить від результатів перевірки та достатності наданих клієнтом доказів.

«Відмовити можна у задоволенні вимоги по суті після розгляду, але не в самій реєстрації заяви», — наголошує Ілля Колесник.

Неправомірною, на думку адвоката, є й відмова у прийнятті заяви з перенаправленням клієнта до Кіберполіції. Звернення до правоохоронних органів — це право, а не обов'язок клієнта, і воно не замінює банківської процедури оскарження транзакції.

Правила міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard передбачають можливість оскарження списань за скасованими підписками. Наявність документального підтвердження відмови від підписки та доказів спроб самостійно врегулювати питання з онлайн-сервісом суттєво підвищує шанси на повернення коштів. Однак 100%-ої гарантії немає.

«Мерчант (продавець — ред.) має право надати зустрічні докази, наприклад, що скасування стосувалося іншого акаунту або відбулося після формування інвойсу», — підкреслює експерт.

Якщо банк відмовляється приймати заяву, адвокат радить надіслати письмове звернення на електронну пошту банку, підписавши його кваліфікованим електронним підписом (КЕП), або рекомендованим листом. У разі повторної відмови в реєстрації чи розгляді звернення — скаржитися до НБУ.

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Ощадбанк «поділив» клієнта на два профілі через різні МФО: як дістати гроші зі старого рахунку без поїздки на Донеччину

Інший клієнт Ощадбанку під ніком Сергій Майков скаржиться на втрату доступу до коштів на рахунку, відкритому в Донецькій області. Через бойові дії чоловік не може відвідати відділення, тому спробував вирішити питання дистанційно.

За його словами, після реєстрації в застосунку «Мобільний Ощад» за закордонним паспортом система створила йому другий клієнтський профіль, у якому не відображався старий рахунок. Чоловік звернувся до банку з проханням об'єднати профілі, надав копії обох паспортів та ідентифікаційного коду. Однак, як стверджує клієнт, у відповідь отримав вимогу особисто звернутися до відділення в області, де було відкрито рахунок, тобто на Донеччині.

«Такі дії банку грубо порушують Постанову НБУ № 65 щодо дистанційної актуалізації даних клієнтів в умовах воєнного стану та позбавляють мене доступу до власних грошей. Вимагаю від головного офісу Ощадбанку дистанційно актуалізувати мої дані та переказати залишок коштів зі старого рахунку на новий діючий рахунок…», — наполягає клієнт Ощаду.

Офіційну скаргу до НБУ, як зазначається, він уже подав.

Що кажуть у банку

Директор департаменту продуктів та технологій роздрібного бізнесу Ощадбанку Володимир Москаленко пояснив «Мінфіну», що поява двох профілів пов'язана з особливостями обліку рахунків.

«Наші регіональні управління працюють, як окремі балансові одиниці (мають різні МФО). Коли клієнт дистанційно відкриває нову картку чи реєструється за новими документами, система автоматично створює для нього профіль у тому регіональному управлінні, до якого прив'язаний новий рахунок», — каже експерт.

Наразі технічної можливості об'єднати профілі з різних регіональних управлінь немає. Водночас у банку запевняють, що кошти на старому рахунку нікуди не зникли. Щоб побачити їх у застосунку «Мобільний Ощад», клієнт може повторно зареєструватися за реквізитами старої картки або додати її до свого профілю, якщо дані залишаються актуальними.

Якщо ж доступ до попереднього профілю втрачено, наприклад, через зміну паспортного документа, для підтвердження особи може знадобитися відвідування відділення.

При цьому в Ощадбанку спростували необхідність їхати саме до Донецької області. «Жодної вимоги їхати до відділення в Донецькій області немає — це непорозуміння, за яке ми перепрошуємо», — зазначив Володимир Москаленко.

За його словами, банк працює за принципом екстериторіальності: оновити паспортні дані та відновити доступ до рахунку можна в будь-якому працюючому відділенні Ощадбанку на підконтрольній Україні території, незалежно від того, де відкривався рахунок.

Після відновлення доступу клієнт зможе самостійно переказати гроші на нову картку через застосунок або оформити переказ у відділенні. Самостійно переміщувати кошти між рахунками без розпорядження власника банк не має права.

Коментар юриста

Адвокат ЮК «Приходько та партнери» Ілля Колесник вважає, що внутрішні технічні особливості банку не повинні створювати клієнтові перешкод у доступі до його коштів.

Він звертає увагу, що Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою № 65, передбачає можливість дистанційної ідентифікації та верифікації клієнтів, зокрема, через BankID НБУ, «Дію» або відеоверифікацію.

«Якщо клієнт вже успішно пройшов дистанційну ідентифікацію в застосунку банку, технічне дублювання карток клієнта (профілів) у внутрішній базі банку є проблемою ІТ-інфраструктури самої установи, яка має вирішуватися внутрішніми службами банку без створення штучних перешкод для споживача», — зауважує адвокат.

Водночас сама можливість дистанційної ідентифікації не означає, що банк зобов'язаний застосовувати її для кожної операції. Тому ключове питання в цій ситуації — чи існує спосіб безпечно підтвердити особу клієнта та відновити доступ до старого рахунку без особистого відвідування відділення.

Щодо вимоги приїхати на Донеччину, позиція юриста однозначна: примушувати людину відвідувати регіон, де тривають бойові дії, неприпустимо. Такі обмеження, на його думку, суперечать принципам розумності та добросовісності, і можуть порушувати право клієнта розпоряджатися власними коштами.

Адвокат також наголошує, що різні паспортні документи не означають, що йдеться про різних осіб.

«Надання обох паспортів та РНОКПП є цілком достатнім юридичним підтвердженням того, що обидва профілі належать одній особі», — підкреслює експерт.

Для вирішення проблеми Ілля Колесник радить звернутися до будь-якого працюючого відділення Ощадбанку за місцем фактичного перебування з письмовою заявою про відновлення доступу до рахунку або його закриття з переказом залишку коштів. До вже поданої скарги до НБУ варто додати копії відповідей банку, особливо якщо в них міститься вимога відвідати відділення в Донецькій області.

Якщо питання не вдасться вирішити, клієнт може захищати свої права в суді.

Приват скасував військові пільги, а стандартне обслуговування не відновив: що робити

Колишня військовослужбовиця у відгуку, залишеному на «Мінфіні» під ніком Татьяна snu79482338, поділилася власною історією, як Приватбанк уже декілька місяців не може перевести її на стандартні умови обслуговування після звільнення зі служби.

Жінка розповіла, що проходила військову службу за контрактом із 1996 до 2025 року. Після звільнення в запас вона надала банку витяг із відповідного наказу, на підставі якого їй припинили надавати пільгові умови обслуговування. Однак на стандартні умови так і не перевели.

За словами клієнтки, для підтвердження періоду служби вона надала витяги з наказів про її початок і завершення, послужну картку офіцера та посвідчення учасника бойових дій. Проте банк продовжив вимагати додаткові документи.

Зокрема, спочатку від жінки вимагали довідку про демобілізацію, хоча вона проходила службу за контрактом. Згодом — витяг із наказу, в якому одночасно зазначені дати початку служби у 1996 році та її завершення у 2025-му, а також актуальну довідку з військової частини, зі списків особового складу якої її вже виключено.

Окреме нерозуміння у клієнтки викликала вимога надати довідку про початок військової служби, дійсну протягом одного року, хоча відповідну дату вже підтверджено документами майже 30-річної давності.

«Протягом кількох місяців я змушена повторно звертатися до банку та доводити обставини, які вже підтверджені офіційними документами», — зазначає авторка відгуку.

За її словами, оскаржити відмову в прийнятті документів вона також не може: у службі підтримки їй повідомили, що рішення працівника, який перевіряє документи (валідатора), не підлягає оскарженню.

Щоб прояснити ситуацію і зʼясувати, зокрема, яка процедура переведення клієнтів із пільгових умов обслуговування для військовослужбовців на стандартні після звільнення зі служби, та які документи для цього необхідні, «Мінфін» звернувся до Приватбанку. Але на момент підготовки матеріалу відповіді на свій запит так і не отримав.

Погляд закону

Адвокат ЮК «Приходько та партнери» Ілля Колесник пояснює, що пільги для військовослужбовців, зокрема, щодо сплати відсотків і штрафних санкцій за кредитами, передбачені Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Для підтвердження періоду військової служби можуть використовуватися військовий квиток, посвідчення офіцера, довідка про проходження служби або відповідні витяги з наказів. За словами адвоката, витяги з наказів про зарахування до списків особового складу та виключення з них, а також послужна картка офіцера є офіційними документами, які підтверджують період проходження служби.

«Додаткові підтвердження банк може вимагати лише у разі очевидних розбіжностей у датах, нечитабельності копій або відсутності печаток/підписів уповноважених осіб», — наголошує Ілля Колесник.

Вимоги надати довідку про демобілізацію чи актуальну довідку з військової частини адвокат вважає необґрунтованими.

Він пояснює, що термін «демобілізація» застосовується виключно при звільненні військовослужбовців, призваних під час мобілізації, на підставі відповідного Указу Президента України. Звільнення ж військовослужбовця, який проходив службу за контрактом, регулюється ст. 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу». Після виключення зі списків особового складу військової частини особа вже не проходить у ній службу, тому вимагати від неї актуального підтвердження проходження служби некоректно.

Водночас банк має право перевіряти документи та встановлювати внутрішні процедури підтвердження статусу клієнта. Проте, наголошує юрист, такі процедури не повинні створювати необґрунтованих перешкод для отримання банківських послуг.

Окрему увагу Ілля Колесник звертає на тривале перебування клієнтки у так званому проміжному статусі.

«Якщо через „проміжний статус“ клієнтка позбавлена доступу до стандартних кредитних продуктів або їй некоректно нараховуються комісії, це є прямим порушенням її договірних прав», — зауважує експерт.

Щодо неможливості оскаржити рішення валідатора, позиція адвоката однозначна: внутрішній порядок роботи банку не може позбавляти клієнта права на звернення та оскарження дій фінансової установи.

Для вирішення проблеми юрист радить:

Вимагати від банку офіційну письмову відмову у зміні статусу із зазначенням конкретних норм закону, якими передбачено надання витребуваних довідок. Отримати у своєму ТЦК та СП (де особа перебуває на військовому обліку, як офіцер запасу) довідку про періоди проходження військової служби на підставі особової справи, якщо банку принципово потрібен «один документ з обома датами». Подати офіційну скаргу на ім'я Голови Правління банку та паралельно звернутися зі скаргою до НБУ на дії банку, що перешкоджають реалізації прав ветерана/колишнього військовослужбовця.

Оновлення даних не врятувало від блокування: коли банк може відмовити в обслуговуванні

Користувач під ніком Andriy Balakalchuk розповів, що користувався рахунком в Укрсиббанку близько десяти років. Влітку цього року йому зателефонували з банку та попередили: якщо він не оновить персональні дані до 1 жовтня, рахунок заблокують.

28 вересня автор відгуку відвідав одне зі столичних відділень банку, заповнив анкету та, за його словами, надав усі запитані документи, зокрема, виписку з іншого банку про доходи ФОП за поточний рік для підтвердження походження коштів. Однак 1 жовтня рахунок заблокували.

З'ясувати причину обмежень клієнту не вдалося ані у відділенні, ані на «гарячій» лінії, ані в чаті застосунку. Тепер, за його словами, щоб отримати власні гроші, він має з'ясовувати процедуру закриття рахунку.

«Податки сплачено, запитані документи надано, до відділення я прийшов до визначеного банком строку. Чому цього виявилося недостатньо — відповіді не отримав», — пише клієнт.

«Мінфін» звернувся до Укрсиббанку із проханням пояснити, чому рахунок клієнта може бути заблоковано, попри своєчасне надання документів для актуалізації даних, скільки часу може тривати їх перевірка та за яких обставин банк має право не повідомляти конкретну причину обмежень. Однак на момент підготовки матеріалу відповіді не отримав.

Що каже юрист

Як пояснює адвокат ЮК «Приходько та партнери» Ілля Колесник, своєчасне оновлення даних не гарантує клієнтові подальшого обслуговування в банку. Надання запитаних документів убезпечує його від блокування рахунку саме через невиконання вимоги щодо актуалізації даних, але не виключає застосування обмежень з інших підстав.

Під час перевірки документів підрозділ фінансового моніторингу банку здійснює ризик-орієнтований аналіз. Якщо за результатами перевірки банк встановить неприйнятно високий рівень ризику, він може відмовитися від подальшого обслуговування клієнта.

«Якщо фінансові операції клієнта не відповідають його фінансовому стану, змісту діяльності або викликають підозру, банк зобов'язаний застосувати заходи щодо замороження активів або відмовитися від підтримання ділових відносин», — пояснює адвокат.

При цьому експерт звертає увагу, що банк не зобов'язаний щоразу запитувати додаткові документи перед ухваленням такого рішення, якщо вже наявної інформації достатньо для відповідного висновку.

Що ж до відсутності пояснень, то, за словами адвоката, законодавство обмежує розголошення інформації, пов'язаної з фінансовим моніторингом. Зокрема, банк не має права повідомляти клієнтові про передання інформації щодо його операцій до Держфінмоніторингу.

Водночас, у разі припинення ділових відносин із клієнтом, банк, за словами юриста, має письмово повідомити його про відповідне рішення із зазначенням правової підстави, хоча й без розкриття внутрішніх критеріїв оцінки ризику.

Навіть якщо банк вирішив припинити обслуговування клієнта, гроші на рахунку залишаються власністю такого клієнта. За відсутності встановлених законом обмежень на розпорядження коштами, банк має забезпечити повернення залишку.

«Банк може запитати заяву на закриття рахунку із зазначенням реквізитів іншого банку та документи, що підтверджують джерела походження цих коштів (якщо це передбачено внутрішньою процедурою завершення відносин), але утримувати гроші безстроково не має права», — підкреслює адвокат.

Ілля Колесник зазначає, що, з огляду на судову практику, змусити банк продовжувати обслуговування клієнта, якому встановлено неприйнятно високий рівень ризику, досить складно. Тому, якщо пріоритетом клієнта є отримання власних грошей, а не відновлення обслуговування, найшвидшим способом вирішення проблеми може бути подання заяви про закриття рахунку та переказ залишку коштів на власний рахунок в іншому банку.

Адвокат також радить письмово звернутися до банку з вимогою повідомити правові підстави обмеження видаткових операцій та строки переказу залишку коштів. Якщо банк безпідставно затягує повернення грошей, варто звернутися зі скаргою до НБУ або до суду. В останньому випадку, за наявності відповідних правових підстав, можна також вимагати сплати інфляційних втрат та 3% річних, відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України.