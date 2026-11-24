З нового року продавці товарів на електронних платформах, водії Uber, Bolt і Uklon, а також орендодавці, які отримують плтню через Airbnb, оподатковатимуться згідно з новими правилами. Про це для The Page написала молодша юристка практики супроводу бізнесу в Juscutum — Аліна Кулужинова. «Мінфін» обрав головне.

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10% ПДФО, 23% та ліміт 2000 євро: основні цифри

Новий закон встановлює кілька порогів та правил, від яких залежатиме оподаткування доходів користувачів платформ:

10% ПДФО — спеціальна ставка для фізичних осіб, які відповідають вимогам закону.

23% — ставка для суми перевищення річного порогу в 834 мінімальні зарплати, а також у випадках втрати права на спеціальний режим, відповідно до встановленої процедури.

2000 євро на рік — неоподатковуваний поріг для доходів від продажу товарів через цифрові платформи. Він не поширюється на перевезення, доставку, оренду та інші послуги.

834 мінімальні зарплати — річний поріг доходу для застосування спеціальної ставки 10%. Його визначатимуть за розміром мінімальної зарплати на 1 січня відповідного року.

За розрахунком на показник мінімальної зарплати 2026 року, 834 МЗП становлять 7 211 598 грн. Однак для 2027 року суму перерахують відповідно до нового розміру мінімальної зарплати.

Кого стосуватиметься оподаткування через цифрові платформи

Нові правила охоплюють доходи від продажу товарів, надання особистих послуг, оренди нерухомості та транспортних засобів через цифрові платформи.

Зокрема, це може стосуватися:

водіїв Uber, Bolt, Uklon та інших сервісів перевезень;

кур'єрів, які отримують замовлення через цифрові платформи;

продавців на OLX, Prom та інших маркетплейсах;

власників житла, які здають його через Airbnb та аналогічні сервіси;

тих, хто здає в оренду транспортні засоби;

людей, які надають через платформи різні особисті послуги, зокрема ремонт, фриланс та інші види робіт.

Водночас закон стосується саме операцій, які здійснюються через цифрові платформи у визначеному ним порядку, а не будь-яких переказів між фізичними особами.

Сервіс, який лише розміщує рекламні оголошення та не бере участі в укладенні угоди чи здійсненні платежів, не обов'язково підпадатиме під новий режим. Тому сам факт розміщення оголошення на OLX або Prom не означає автоматичного застосування спеціального оподаткування. Важливо, яку роль платформа фактично виконує в операції.

Які обов'язки отримають оператори платформ

Оператори цифрових платформ, які підпадають під дію закону, повинні зареєструватися в Державній податковій службі, збирати передбачені законодавством дані про користувачів та їхні доходи, подавати звітність і виконувати функції податкового агента.

Зокрема, платформи повинні:

ідентифікувати користувачів та збирати визначені законом відомості;

обліковувати доходи, отримані через сервіс;

розраховувати та утримувати ПДФО;

перераховувати податок до бюджету;

передавати податковій інформацію про доходи користувачів;

забезпечити необхідні процедури звітності.

Це означає, що платіжна інфраструктура сервісів має бути адаптована до нових вимог. Користувачам також потрібно буде розуміти, як формуються виплати: скільки вони заробили, яку суму утримано як комісію, який податок сплачено та скільки коштів фактично отримають.

Як працюватиме ставка 10% ПДФО

Спеціальний режим передбачає 10% ПДФО для фізичних осіб, які відповідають встановленим законом умовам. Додатково військовий збір із таких доходів не сплачується.

Для застосування спеціального режиму фізична особа має, зокрема:

бути податковим резидентом України;

працювати без найманих працівників;

не здійснювати продаж підакцизних товарів;

мати рахунок, реквізити якого повідомлено оператору платформи;

отримувати доходи через платформу, оператор якої перебуває на відповідному обліку в ДПС.

Ставка 10% застосовуватиметься в межах річного порогу 834 мінімальні зарплати. Якщо доходи перевищують цей поріг, сума перевищення оподатковується за ставкою 23% у складі загального річного оподатковуваного доходу.

Якщо користувач перестає відповідати умовам спеціального режиму, він може втратити право на ставку 10%. У такому випадку закон передбачає декларування відповідних доходів та оподаткування за загальними правилами із врахуванням уже утриманого податку.

Коли продаж особистих речей на OLX не оподатковуватиметься

Для фізичних осіб, які продають товари через цифрові платформи, передбачено неоподатковуваний ліміт — еквівалент 2000 євро на рік.

Це стосується, зокрема, продажу вживаних особистих речей. Порогову суму визначатимуть за офіційним курсом гривні до євро, встановленим Національним банком України на 1 січня відповідного року.

Ліміт обчислюється сукупно за календарний рік, тобто враховуються продажі через різні цифрові платформи. Не можна окремо використати 2000 євро на OLX, ще 2000 євро на Prom та інші майданчики.

Водночас цей неоподатковуваний поріг не поширюється на доходи від перевезень, доставки, оренди житла, транспортних засобів та інших послуг.

Що зміниться для ФОП

Для підприємців передбачено окремий порядок. Якщо користувач платформи зареєстрований як ФОП і отримує через сервіс саме підприємницький дохід, оператор платформи не утримуватиме спеціальний ПДФО за правилами для фізичних осіб.

У такому випадку підприємець сплачуватиме податки відповідно до обраної системи оподаткування.

Тому ФОПам важливо перевірити, який статус зазначений у профілі сервісу, через який вони отримують платежі. Якщо платформа обліковує користувача як звичайну фізичну особу, а не підприємця, порядок оподаткування може бути іншим.

Чи потрібно буде подавати декларацію

За умови дотримання спеціального режиму фізичній особі не потрібно самостійно декларувати доходи, які оподатковує оператор платформи в установленому законом порядку.

Однак це не означає загального звільнення від податкової декларації для всіх користувачів цифрових платформ.

Якщо людина втратить право на спеціальну ставку, закон передбачає включення відповідних доходів до загального річного оподатковуваного доходу, подання декларації та самостійне сплачення податку за ставкою 23% із врахуванням сум, які вже були утримані оператором.

Крім того, закон передбачає міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Це дасть змогу українській податковій отримувати інформацію про доходи користувачів на іноземних сервісах відповідно до міжнародних правил.

Скільки отримуватиме водій після сплати податку та комісії

Новий режим не означає, що користувач платформи втрачатиме рівно 10% від суми, яку він заробляє. Фінансовий результат залежатиме також від комісії сервісу та інших витрат.

Наприклад, якщо водій таксі заробив 10 000 грн, а комісія платформи становить 15%, розрахунок за умовами спеціального режиму виглядатиме так:

Дохід водія 10 000 грн ПДФО 10% 1 000 грн Комісія платформи 15% 1 500 грн Залишок після податку та комісії 7 500 грн



Комісію 15% у прикладі використано лише для наочності. Фактичний розмір залежить від тарифів сервісу, міста та умов роботи.

При цьому податок розраховується з визначеної законом бази, яка включає не лише суму, що фактично виплачується користувачу після вирахування комісії, а й відповідні комісії, збори та утримання оператора. Тому для оцінки реального доходу потрібно враховувати повну структуру розрахунку.

Як підготуватися до нових правил

До 1 січня 2027 року платформам та їхнім користувачам варто адаптуватися до нового порядку.

Операторам платформ потрібно визначити, чи підпадає їхня діяльність під закон, зареєструватися в ДПС, оновити системи ідентифікації користувачів, платежів, обліку та звітності.

Користувачам сервісів варто перевірити свій статус у профілі, відповідність умовам спеціального режиму та розрахувати, як податок і комісія впливатимуть на фактичні виплати.

ФОПам потрібно переконатися, що платформа обліковує їх саме як підприємців, а не як звичайних фізичних осіб.

Продавцям товарів варто вести сукупний облік продажів на всіх цифрових майданчиках, оскільки ліміт 2000 євро на рік застосовується до загального доходу від продажу товарів через платформи.

Нові правила мають запровадити прозоріший механізм оподаткування доходів цифрової економіки, водночас знизивши податкове навантаження для фізичних осіб, які відповідають умовам спеціального режиму.