Гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) залишаються одним із найпривабливіших інструментів для збереження заощаджень в Україні. Водночас перспективи інвестицій у житлову нерухомість викликають запитання через демографічні проблеми та міграцію населення. Таку думку висловив інвестор Ерік Найман під час дискусії про інвестиційні можливості в Україні.

ОВДП — це непогано, це добре. У гривні для заощаджень — прекрасно

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Чому Найман обирає гривневі ОВДП

За словами інвестора, державні облігації в національній валюті залишаються хорошим варіантом для розміщення коштів.

«ОВДП — це непогано, це добре. У гривні для заощаджень — прекрасно. Це не надприбутковість, але прекрасно», — зазначив Найман.

Водночас він наголосив, що рішення щодо купівлі держоблігацій потрібно ухвалювати з урахуванням загальної структури активів інвестора.

На думку Наймана, вкладення значної суми в ОВДП може бути виправданим, якщо вона становить лише частину інвестиційного портфеля. Однак концентрація всіх заощаджень в одному інструменті створює додаткові ризики.

Експерт не рекомендує інвесторам відмовлятися від валютних активів заради повного переходу в гривневі облігації.

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Набагато обережніше Найман оцінює перспективи житлової нерухомості.

На його думку, головною проблемою українського ринку залишається демографічна ситуація.

«З нерухомістю, звісно, є питання. Тому що в мене головне питання щодо житлової нерухомості лише одне: де люди?» — зазначив інвестор.

Найман звернув увагу на тривалий виїзд українців за кордон. Навіть якщо після завершення війни частина громадян повернеться, це не обов'язково створить передумови для масштабного зростання ринку житла.

За його припущенням, після війни в Україну можуть повернутися 1−2 млн людей. Водночас він вважає, що ситуація в Києві буде відносно сприятливішою, ніж у деяких інших регіонах.

Інвестор також застеріг від придбання нерухомості без належного підтвердження походження коштів.

За його словами, посилення фінансового моніторингу може створити ризики для покупців, які не зможуть документально обґрунтувати джерела фінансування угоди.

Водночас це оцінка можливих ризиків, а не твердження про автоматичні санкції за придбання нерухомості готівкою.

У яку нерухомість варто інвестувати

Серед сегментів комерційної нерухомості Найман позитивно оцінив складські приміщення.

На його думку, після завершення війни складська нерухомість може стати перспективним напрямом для інвестицій.

Водночас зараз інвестор радить розглядати можливості за межами України, зокрема в Молдові, Болгарії та Румунії.

Експерт наголосив, що українським інвесторам не варто обмежуватися виключно внутрішнім ринком.

Його підхід передбачає диверсифікацію — поєднання українських інвестицій, зокрема гривневих ОВДП, з активами за кордоном.

Що варто врахувати інвесторам

Гривневі ОВДП можуть забезпечувати прогнозований дохід у національній валюті, проте їхня фактична дохідність у доларовому еквіваленті залежить від динаміки курсу гривні.

Нерухомість, своєю чергою, потребує значного початкового капіталу, а її прибутковість залежить від вартості оренди, рівня попиту та можливості подальшого продажу об'єкта.

Окремим ризиком залишаються витрати на утримання нерухомості, які зберігаються навіть за відсутності орендарів.

Таким чином, на думку Наймана, гривневі держоблігації наразі мають зрозуміліші перспективи для збереження капіталу, ніж інвестиції в житлову нерухомість. Водночас вибір інструментів має залежати від обсягу активів, готовності до ризику та необхідності диверсифікації заощаджень.