У Німеччині Jobcenter переглядає соціальні виплати українцям через незадекларовані доходи та майно на батьківщині. У районі Грайц федеральної землі Тюрингія 16 громадянам України припинили допомогу, ще 38 скоротили виплати. Під час перевірки з'ясувалося, що отримувачі не повідомили про окремі доходи з України, зокрема пенсії та надходження від оренди. Про це повідомило німецьке видання FOCUS.

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Через які доходи українці в Німеччині можуть втратити соціальну допомогу

У районі Грайц базову соціальну допомогу отримували 656 українців. Порушення виявили у 8,2% із них. За даними FOCUS online, 16 отримувачам виплати припинили, ще 38 почали виплачувати менші суми. Місцева влада розраховує заощаджувати 151 440 євро на рік завдяки припиненню допомоги першій групі. Скорочення виплат решті українців дасть додаткову економію 7500−8000 євро щомісяця.

Під час перевірок з'ясувалося, що частина отримувачів не повідомила про доходи з України, зокрема, пенсії, надходження від оренди нерухомості та земельних ділянок. Для перевірки фінансового становища заявники надавали електронні документи з порталу Дія. Німецькі установи не мають прямого доступу до українського застосунку, тому документи подають самі отримувачі допомоги.

За словами адвоката Романа Іванова, німецьке законодавство зобов'язує претендентів на соціальну підтримку повідомляти про доходи та майно, зокрема ті, що перебувають за кордоном.

«Під час оформлення соціальної допомоги в Німеччині потрібно декларувати всі доходи й активи, незалежно від того, у якій країні вони перебувають. Це стосується банківських заощаджень, нерухомості, земельних ділянок, автомобілів, цінних паперів, коштовностей і готівки», — зазначив юрист.

На рішення про призначення допомоги впливає загальний фінансовий стан заявника. Водночас німецькі правила передбачають суми заощаджень, які не враховуються під час оцінювання майна. З 1 липня 2026 року їхній розмір залежить від віку отримувача: від 5000 євро для людей до 30 років до 20 000 євро для осіб віком від 51 року.

Причини, через які українці не повідомили про свої доходи, наразі з'ясовуються. За інформацією FOCUS, серед можливих пояснень — незнання правил, мовний бар'єр або навмисне приховування інформації. Усі 16 людей, яким припинили виплати, вже залишили район Грайц. Вони не оскаржили рішення Jobcenter.

«Усі вони вже покинули район Грайц, їхнє подальше місцеперебування невідоме», — розповів юрист.

За даними районної адміністрації, перевірки охоплюють як українців, які вже отримують соціальну допомогу, так і нових заявників. Проєкт триває кілька місяців і продовжуватиметься надалі, пише FOCUS.

Які зміни відбуваються в системі соціальної допомоги Німеччини

Перевірки в районі Грайц відбуваються на тлі реформи німецької системи соціального забезпечення. З 1 липня 2026 року Bürgergeld замінили новою програмою Grundsicherungsgeld. Зміни передбачають суворіші вимоги до отримувачів, зокрема щодо пошуку роботи, відвідування зустрічей у Jobcenter та участі в заходах із працевлаштування.

Переглянули й правила врахування заощаджень. Розмір майна, яке не впливає на право отримувати допомогу, тепер залежить від віку заявника. Для людей до 30 років він становить 5000 євро, для осіб від 51 року — 20 000 євро.

Базова ставка допомоги для самотньої дорослої людини у 2026 році становить 563 євро на місяць. Для дорослих, які проживають у парі, — 506 євро на особу. Витрати на житло й опалення враховуються окремо за встановленими правилами.

Окремі умови соціального забезпечення готують для українців, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року. У листопаді 2025 року федеральний уряд схвалив законопроєкт, за яким новоприбулі українці, які потребують підтримки, мають отримувати виплати за законом про допомогу шукачам притулку (Asylbewerberleistungsgesetz).

Вказаний порядок передбачає нижчі базові виплати та інші умови медичного забезпечення. Втім, слід зауважити, що станом на 24 листопада 2026 року законодавчу процедуру ще не завершили — нові правила поки не діють.

Українські банківські рахунки можуть потрапляти до міжнародного обміну даними

Ще один важливий аспект для українців, які живуть у Німеччині, — міжнародний обмін фінансовою інформацією. Україна та Німеччина використовують стандарт CRS (Common Reporting Standard), який передбачає автоматичне передавання відомостей про фінансові рахунки між податковими органами країн-учасниць. Обмін даними між двома державами розпочався 30 вересня 2025 року.

Німецькі податкові органи можуть отримувати інформацію про рахунки податкових резидентів Німеччини в українських банках, зокрема про власників рахунків, залишки коштів та окремі види доходів.

Роман Іванов 10 листопада 2026 року пояснював, що податкові органи можуть передавати відповідну інформацію іншим державним установам за передбачених законодавством умов. Зокрема, § 31a Податкового кодексу Німеччини регулює передавання податкових даних для перевірки правомірності отримання соціальних виплат.

У Польщі виплати на дітей пов'язали з працевлаштуванням батьків

Перегляд умов соціальної підтримки відбувається і в інших європейських країнах. Наприклад, у Польщі з 1 лютого 2026 року для українців зі статусом UKR змінили правила отримання допомоги на дітей за програмою 800+.

Для призначення виплат один із батьків має відповідати вимозі професійної активності в Польщі, а дитина шкільного віку — відвідувати польський навчальний заклад. Також сім'я повинна фактично проживати в країні. Дотримання умов перевіряє Управління соціального страхування Польщі (ZUS).

На рівні Євросоюзу країни також готуються до поступового переходу від тимчасового захисту українців до інших правових статусів. Рада ЄС рекомендувала державам створювати можливості для отримання дозволів на проживання на підставі працевлаштування, навчання або возз'єднання сім'ї.

Тимчасовий захист для українців у ЄС продовжено до 4 березня 2028 року. За даними Eurostat, станом на вересень 2026 року ним користувалися близько 4,37 млн людей, які виїхали з України через російську агресію.