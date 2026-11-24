Національний банк України підвищив офіційні курси долара та євро на середу, 25 листопада 2026 року. Американська валюта подорожчала на 27 копійок — до 45,35 грн, а європейська додала 15 копійок — до 49,60 грн. Про це свідчать дані Національного банку України .

Американська валюта подорожчала на 27 копійок — до 45,35 грн

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Офіційний курс валют на 25 листопада

Долар дорожчає другий день поспіль. На 24 листопада Нацбанк підвищив його офіційний курс на 16 копійок, а на 25 листопада — ще на 27 копійок.

Таким чином, за два дні американська валюта додала 43 копійки, подорожчавши з 44,92 грн до 45,35 грн.

Євро за цей період зріс на 33 копійки — з 49,27 грн до 49,60 грн.

Що відбувається на валютному ринку

Як раніше писав «Мінфін», у вівторок, 24 листопада, долар почав дорожчати і на міжбанківському ринку. На відкритті торгів його котирування становили 45,23−45,26 грн.

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Упродовж дня валютні котирування продовжили зростати. За даними «Мінфіну», о 11:30 долар на міжбанку торгувався в межах 45,35−45,38 грн, а євро — 49,5312−49,5458 грн.