Топ-7 головних новин за тиждень: нова 2000 банкнота, дірка в бюджеті та долар по 50 грн

Середня заробітна плата в Україні у липні 2026 року становила 32 243 грн. Порівняно з червнем 2026 року показник знизився на 1,6%. Про це йдеться уповідомленні Державної служби статистики.

Кабмін запроваджує жорсткий режим економії

Уряд знайшов 70 мільярдів гривень, які не закріплені за оборонними видатками і які можна буде переспрямувати на армію. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час виступу у Верховній Раді.

Україна ризикує втратити 4,8 млрд євро через невиконані зобов’язання

Україна поки що повільно виконує частину зобов’язань, необхідних для отримання міжнародного фінансування. За даними нового моніторингу консорціуму RRR4U, 15 індикаторів Плану України за 2025 рік і перше півріччя 2026 року залишаються невиконаними. Через це під ризиком перебуває фінансування на близько €4,8 млрд.