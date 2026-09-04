Топ-7 головних новин за тиждень: нова 2000 банкнота, дірка в бюджеті та долар по 50 грн
Дірка у державних фінансах становить 49,5 млрд євро — депутат
Фінансовий розрив у державних фінансах України наразі становить близько 49,5 млрд євро. Із цієї суми 26 млрд євро — це зовнішнє фінансування, на яке Україна розраховувала після домовленостей із партнерами, але досі не отримала. Про це пише народна депутатка льга Василевська-Смаглюк.
В серпні середня зарплата в Україні знизилася: де та скільки платять
Середня заробітна плата в Україні у липні 2026 року становила 32 243 грн. Порівняно з червнем 2026 року показник знизився на 1,6%. Про це йдеться уповідомленні Державної служби статистики.
Кабмін запроваджує жорсткий режим економії
Уряд знайшов 70 мільярдів гривень, які не закріплені за оборонними видатками і які можна буде переспрямувати на армію. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час виступу у Верховній Раді.
Україна ризикує втратити 4,8 млрд євро через невиконані зобов’язання
Україна поки що повільно виконує частину зобов’язань, необхідних для отримання міжнародного фінансування. За даними нового моніторингу консорціуму RRR4U, 15 індикаторів Плану України за 2025 рік і перше півріччя 2026 року залишаються невиконаними. Через це під ризиком перебуває фінансування на близько €4,8 млрд.
Україна може отримати $1,66 млрд від МВФ до кінця року — Підласа
Отримання Україною наступного траншу МВФ опинилося під загрозою через недостатній прогрес у виконанні законодавчих зобов’язань. Під час зустрічі з місією Фонду в Києві йшлося, зокрема, про необхідність ухвалити низку законопроєктів, гарантувати незалежність НКРЕКП та завершити кадрове оновлення Рахункової палати. Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.
НБУ вводить банкноту 2000 гривень: як вона виглядатиме і навіщо потрібен новий номінал
Національний банк України розширює номінальний ряд гривні. 4 вересня 2026 року в готівковому обігу з’явиться банкнота номіналом 2000 гривень, присвячена українському поету, дисиденту та правозахиснику Василю Стусу.
Долар може зрости до 50 або навіть 54,5 грн: аналітик назвав причини
Курс долара у 2027 році може зрости до 50 грн, а за негативного сценарію — до 54,5 грн.
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