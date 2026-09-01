Кабмін запроваджує жорсткий режим економії

Уряд знайшов 70 мільярдів гривень, які не закріплені за оборонними видатками і які можна буде переспрямувати на армію. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час виступу у Верховній Раді.

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Жорсткий режим економії

«Уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. Ми вже знайшли 70 млрд грн економії, які у повному обсязі будуть спрямовані на потреби армії», — зазначив Корецький.

При цьому він наголосив, що всі необхідні соціальні зобов'язання — виплата пенсій, зарплат — будуть виконуватися.

Крім того, під час підготовки проєкту бюджету на 2027 рік уряд також має виходити із принципу максимальної економії коштів.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», за підсумками першого півріччя 2026 року доходи загального фонду державного бюджету (без урахування грантів) склали 1,3 трлн грн, що практично відповідає плановим показникам та на 21,7% перевищує дані аналогічного періоду 2025 року.