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1 вересня 2026, 15:58

Кабмін запроваджує жорсткий режим економії

Уряд знайшов 70 мільярдів гривень, які не закріплені за оборонними видатками і які можна буде переспрямувати на армію. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час виступу у Верховній Раді.

Уряд знайшов 70 мільярдів гривень, які не закріплені за оборонними видатками і які можна буде переспрямувати на армію.

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Жорсткий режим економії

«Уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. Ми вже знайшли 70 млрд грн економії, які у повному обсязі будуть спрямовані на потреби армії», — зазначив Корецький.

При цьому він наголосив, що всі необхідні соціальні зобов'язання — виплата пенсій, зарплат — будуть виконуватися.

Крім того, під час підготовки проєкту бюджету на 2027 рік уряд також має виходити із принципу максимальної економії коштів.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», за підсумками першого півріччя 2026 року доходи загального фонду державного бюджету (без урахування грантів) склали 1,3 трлн грн, що практично відповідає плановим показникам та на 21,7% перевищує дані аналогічного періоду 2025 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 20

+
+109
Qwerty1999
Qwerty1999
1 вересня 2026, 16:10
#
Невже меньше будуть красти…
+
+44
LEGALAYS
LEGALAYS
1 вересня 2026, 19:18
#
Был такой анекдот в СССР -- дорожает водка сильно , дети папу спрашивают — папа ты теперь будешь меньше пить , — нет отвечает папа — вы теперь будете меньше есть .
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 вересня 2026, 23:07
#
Не у всех детей — папы алкаши.
+
+44
TAN72
TAN72
1 вересня 2026, 21:22
#
Нет мы будем больше платить 😂
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 вересня 2026, 23:08
#
Это ваш личный выбор.
+
+44
nsns3212
nsns3212
1 вересня 2026, 16:11
#
Просчитался 4д стратег, но где
+
+30
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
1 вересня 2026, 16:29
#
Инфляция и девальвация. Беспощадные вы *уки.)))
+
+231
Игорь УА
Игорь УА
1 вересня 2026, 16:47
#
Дайте вже Потужному прихисток в Ізраілі і давате проведемо вибори.
+
+10
bosyak
bosyak
1 вересня 2026, 21:31
#
Що зміниться?
+
0
financialGenius
financialGenius
1 вересня 2026, 22:30
#
А если не дадут , что тогда ? Выборы нам не светят , все прекрасно понимают что прийдется всему офису покидать страну тогда , уже так по грязь влезли что мне очень не вериться что столько людей такие дела делали и никто это даже не заметил и не знал … его близкое окружение наворовали и свалили , каждый глава офиса президента по шее влез в гов.о … скоро и Кирилл Алексеевич там же будет где и мудра с контролем коррупции …
+
+30
ukrainskyi
ukrainskyi
1 вересня 2026, 19:29
#
Але буде «Зимова підтримка», «НацКешбек», «ЄБак», «Єдиний марафон»… :D
+
0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
1 вересня 2026, 22:43
#
Цифровые талоны в Дие на еКартошку, еЛук, еКапусту и еХлеб.
+
0
lider2000
lider2000
1 вересня 2026, 20:03
#
Вроде не первое апреля, но шутка зашла.
+
0
bosyak
bosyak
1 вересня 2026, 20:24
#
Цікаво звідки виник дефіцит у 27 млрд $? Може через те що уряд просрав домовленості з мвф і єс і не виконав умови для отримання кредиту в 30 млрд? Якщо так, то може умови виконувати, а не намагатися вичавити з дохлого бюджету? Те що зріжуть видатки то звісно добре, але якщо зріжуть на 27 ярдів то буде біда.
+
+29
Pasha1233
Pasha1233
1 вересня 2026, 21:36
#
Зрозуміло, провалили антикорупційні законопроекти для МВФ.

«Виконувач обов’язків керівника ФДМУ в Одеській та Миколаївській областях Андрій Мельник отримав державну компенсацію за програмою „є-Оселя для ВПО“ під час придбання квартири в Коцюбинському. При цьому у його деклараціях фігурують значні активи, зокрема сертифікати на 5 тонн золота вартістю 79,8 мільйона євро та рідкісноземельні метали на 15,5 мільярда гривень.»
А Нафтогаз премії в 36 окладів собі виписувати зібрався. Які ще й не оподатковуються. Отакої!
От ще недоотримувачі
Молодий прокурор, який виїхав в Швецію та відсудив собі 156 тис. грн пенсії, судиться з OBOZ.UA: йому не сподобалось, що ми порахували його виплати
Пенсія 17 млн гривень: чиновник в Україні відсудив собі рекордні виплати — деталі
І т.д.
+
0
financialGenius
financialGenius
1 вересня 2026, 22:25
#
Та не, просто кому эти деньги предназначались немного присели или уехали по Израилям и Европам , а кто не успел уехать типо мудрой сидят … а как там Ермак ? Служит уже или не время ? Или ждёт свое время когда и за ним прийдет набу ?
+
0
Евгений Петров
Евгений Петров
1 вересня 2026, 22:47
#
))))))))))) украли все да
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0
Евгений Петров
Евгений Петров
1 вересня 2026, 22:48
#
Половину кредита в 45 млрд за 3 мес разворовали
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0
Евгений Петров
Евгений Петров
1 вересня 2026, 22:48
#
Да рекорд …
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Евгений Петров
Евгений Петров
1 вересня 2026, 23:10
#
Https://www.obozrevatel.com/ekonomika-glavnaya/fea/ukraintsam-ne-hvatit-stazha-dlya-vyihoda-na-pensiyu-vovremya-uzhe-so-sleduyuschego-goda-ozvuchenyi-tsifryi.htm

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