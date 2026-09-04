За даними блокчейн-розслідувача компанії VAL, інцидент стався 12 червня. Криптовалютний користувач втратив близько $2,1 млн у FXRP після того, як перейшов за фішинговим посиланням і підписав шкідливу транзакцію. Про це повідомляє The Crypto Times.

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Користувач, який називає себе Алексом, стверджує, що запитав у ChatGPT російською мовою, де можна обміняти sFLR на WFLR (токенізовану версію FLR, сумісну зі смарт-контрактами та defi-додатками). У відповіді він побачив посилання, яке, за його словами, вело на підроблений сайт.

Після підключення криптогаманця користувач погодив необмежене схвалення (approval) для токенів. Через кілька секунд зловмисник скористався функцією transferFrom і вивів близько 1,9 млн FXRP, які на той момент коштували приблизно $2,1 млн.

FXRP — токенізована версія XRP в екосистемі Flare, блокчейні, орієнтованому на роботу з даними та інтеграцію активів інших мереж. Flare дає змогу використовувати такі активи у своїх децентралізованих застосунках.

Куди пішли викрадені гроші

Після крадіжки активи почали переміщуватися між кількома криптогаманцями та мережами.

За даними VAL, частину коштів спочатку конвертували з FLR у DAI через децентралізовану платформу OpenOcean. Один із пов'язаних із розслідуванням гаманців отримав близько $700 тис. у DAI приблизно за два місяці до початку розслідування.

Надалі кошти дробили між різними адресами. VAL також зафіксувала конвертацію частини активів у ETH. На одному з гаманців дослідники виявили близько 889 ETH.

Окремо слідчі звернули увагу на переказ 50 ETH до Tornado Cash із гаманця, який раніше отримував DAI. Це свідчить про спроби ускладнити відстеження походження активів.

Чи справді до цього причетний ChatGPT

Сам факт, що користувач отримав шкідливе посилання у відповіді чат-бота, не свідчить про причетність ChatGPT до крадіжки.

Із опису інциденту випливає інша схема: користувача намагалися переконати перейти на сторонній сайт, підключити гаманець і підписати транзакцію, яка надала зловмиснику дозвіл розпоряджатися токенами.

Тобто ключовим елементом атаки був фішинговий сайт і шкідливий дозвіл у криптогаманці, а ШІ-чат, імовірно, використовувався як канал, через який жертва отримала посилання.

VAL повідомила, що перевірила аналогічні запити до ChatGPT кількома мовами й більше не змогла отримати це фішингове посилання.

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Це не поодинокий випадок

Інцидент із FXRP вписується в ширшу тенденцію: криптомошенники дедалі частіше використовують відомі бренди, пошукові системи, рекламу та ШІ-сервіси, щоб підвищити довіру до фішингових сайтів.

У серпні користувачі Hyperliquid, за повідомленнями, втратили близько $550 тис. після переходу за посиланнями з підробленої реклами Google. В іншому випадку фішинг, пов'язаний із доменом Tornado Cash, нібито призвів до втрати близько 1010 ETH.

Спільним елементом таких атак є не сам пошуковик чи чат-бот, а соціальна інженерія: користувача переконують перейти на потрібний сайт і власноруч підтвердити операцію.

Тому для власників криптовалют головний ризик часто виникає не під час злому блокчейну, а в момент, коли вони підключають гаманець до невідомого сайту або підписують незрозумілий дозвіл на переказ токенів.