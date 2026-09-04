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4 вересня 2026, 11:45

Долар може зрости до 50 або навіть 54,5 грн: аналітик назвав причини

Курс долара у 2027 році може зрости до 50 грн, а за негативного сценарію — до 54,5 грн. Про це в ефірі День.LIVE заявив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Курс долара у 2027 році може зрости до 50 грн, а за негативного сценарію — до 54,5 грн.

За його словами, українська економіка не зможе повністю уникнути девальвації гривні, оскільки на валютний ринок продовжують тиснути структурні дисбаланси.

Що тисне на гривню

Одним із головних чинників аналітик назвав обмеження експорту через заблоковану портову інфраструктуру.

Це зменшує надходження експортної виручки та посилює дефіцит валюти на міжбанківському ринку.

У таких умовах Національному банку доведеться витрачати більше міжнародних резервів, щоб покривати нестачу валюти та згладжувати курсові коливання.

Прогноз на 2026 рік

Базовий сценарій на поточний рік передбачає вихід курсу до рівня близько 46 грн за долар.

За словами Шевчишина, це приблизно на 3% вище за поточні значення.

Водночас моделі, які враховують накопичений негатив, допускають просідання гривні до 47 грн за долар.

Що це означає

Прогноз аналітика вказує на збереження девальваційного тиску на гривню.

Курс залежатиме від ситуації з експортом, обсягів валютних інтервенцій НБУ, надходження зовнішнього фінансування та загального стану економіки.

Якщо валютний дефіцит посилюватиметься, у 2027 році долар може перейти в новий, вищий діапазон.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+30
EconomistPetya
EconomistPetya
4 вересня 2026, 14:02
#
Ничего страшного, мы же не долларом расплачиваемся в Украине, а гривной. Сейчас главное затянуть пояса и всем вместе работать на нашу победу. Любой здравомыслящий человек вместо покупки иностранной валюты предпочитает донатить Стерненко, Притуле, Чмутиу и United24 все равно.
+
+45
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
4 вересня 2026, 14:15
#
Дуже смішно). Всі розумні давно гроші вивели, або тримають в валюті або товарах. Твоя перемога все примарніша, а притула і інші покидьки вже накрали достатньо, грошей їм більше не потрібно. Тобі залишається тільки затягувати пояс))
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
4 вересня 2026, 15:39
#
Хватит разгонять рососийское ипсо — есть решение суда где они обвиняются в воровстве? Они делают для фронта столько сколько другим не снилось.
+
+45
Romanenkas17
Romanenkas17
4 вересня 2026, 16:09
#
Для продовження війни і знищення економіки і людей, хотів сказати?
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0
EconomistPetya
EconomistPetya
4 вересня 2026, 16:17
#
Не мы эту войну начинали и не нам ее заканчивать. Пусть ботоксный дед выходит из наших международно признанных границ, а до тех пор мы будем перемалывать ванек-встанек каждый день.
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0
Tido oss
Tido oss
4 вересня 2026, 17:13
#
Есть книга как нестать овощом советую потужний писал ие
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0
dima damage
dima damage
4 вересня 2026, 14:46
#
Кличко знову підняв курс долара от негідник
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