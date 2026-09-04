Долар може зрости до 50 або навіть 54,5 грн: аналітик назвав причини

Курс долара у 2027 році може зрости до 50 грн, а за негативного сценарію — до 54,5 грн. Про це в ефірі День.LIVE заявив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За його словами, українська економіка не зможе повністю уникнути девальвації гривні, оскільки на валютний ринок продовжують тиснути структурні дисбаланси.

Що тисне на гривню

Одним із головних чинників аналітик назвав обмеження експорту через заблоковану портову інфраструктуру.

Це зменшує надходження експортної виручки та посилює дефіцит валюти на міжбанківському ринку.

У таких умовах Національному банку доведеться витрачати більше міжнародних резервів, щоб покривати нестачу валюти та згладжувати курсові коливання.

Прогноз на 2026 рік

Базовий сценарій на поточний рік передбачає вихід курсу до рівня близько 46 грн за долар.

За словами Шевчишина, це приблизно на 3% вище за поточні значення.

Водночас моделі, які враховують накопичений негатив, допускають просідання гривні до 47 грн за долар.

Що це означає

Прогноз аналітика вказує на збереження девальваційного тиску на гривню.

Курс залежатиме від ситуації з експортом, обсягів валютних інтервенцій НБУ, надходження зовнішнього фінансування та загального стану економіки.

Якщо валютний дефіцит посилюватиметься, у 2027 році долар може перейти в новий, вищий діапазон.