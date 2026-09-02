Україна може отримати $1,66 млрд від МВФ до кінця року — Підласа

Отримання Україною наступного траншу МВФ опинилося під загрозою через недостатній прогрес у виконанні законодавчих зобов’язань. Під час зустрічі з місією Фонду в Києві йшлося, зокрема, про необхідність ухвалити низку законопроєктів, гарантувати незалежність НКРЕКП та завершити кадрове оновлення Рахункової палати. Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

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Що потрібно для отримання траншу

Для отримання цього траншу потрібно серед іншого:

підписати вже ухвалений законопроект про оподаткування цифрових платформ № 15111-д. Основною перепоною для підписання зараз є правка щодо ПЕПів в цьому законопроекті, яка ставить під ризик фінансування від Європейського Союзу.

ухвалити супровідний до оподаткування посилок законопроект 15112-д,

ухвалити зміни до закону про незалежність НКРЕКП і вдосконалення процедур призначення,

призначити нових членів Рахункової палати (це наступний окремий крок після створення конкурсної комісії, яке вчора Рада не підтримала).

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Крім цього, уряд має подати до парламенту три проєкти законів (їхнє голосування для в цьому році не потрібне). Решта структурних маків — рішення Кабміну чи окремих органів. Тут затримки виникати взагалі не повинно.

«Коли ми говоримо про наступний транш МВФ, то мова йде не тільки про $1,66 млрд бюджетного фінансування, тому що виконання програми співпраці з МВФ залишається умовою отримання допомоги від Європейського Союзу», — підсумувала Підласа.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що 1 вересня Верховна Рада не підтримала законопроєкти № 15460 та № 15112-д. За митний законопроєкт проголосували 194 депутати — для ухвалення забракло 32 голосів.