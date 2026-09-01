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1 вересня 2026, 8:10

Діра у державних фінансах становить 49,5 млрд євро — депутат

Фінансовий розрив у державних фінансах України наразі становить близько 49,5 млрд євро. Із цієї суми 26 млрд євро — це зовнішнє фінансування, на яке Україна розраховувала після домовленостей із партнерами, але досі не отримала. Про це пише народна депутатка льга Василевська-Смаглюк.

Фінансовий розрив у державних фінансах України наразі становить близько 49,5 млрд євро.

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За словами Василевської-Смаглюк, ще 23,5 млрд євро — фінансовий розрив, для якого наразі немає підтверджених джерел покриття.

Чому Україна не отримала частину коштів

За словами прем'єра Сергія Корецького, частина зовнішнього фінансування залежить від виконання зобов’язань самої України.

Зокрема, уряд не забезпечив підготовку та ухвалення 44 нормативно-правових актів, від яких залежить фінансування на 10,6 млрд євро.

Ще 2 млрд євро прив’язані до законів, які вже ухвалила Верховна Рада, але які поки не підписав Президент.

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Які кошти ще можна отримати

За озвученими даними, 6,25 млрд євро Україна ще має шанс отримати.

Водночас ще 5,5 млрд євро залежать від 17 законопроєктів, які має підготувати уряд. Наразі ці законопроєкти ще не підготовлені.

Загальна структура розриву

Отже, із загальної потреби у 49,5 млрд євро:

  • 26 млрд євро — очікуване зовнішнє фінансування, яке Україна поки не отримала;
  • 23,5 млрд євро — фінансовий розрив без підтверджених джерел покриття.

Що це означає

Ситуація з державними фінансами залежить не лише від рішень міжнародних партнерів, а й від виконання Україною власних зобов’язань.

Частина коштів може бути розблокована після підготовки та ухвалення необхідних нормативних актів і законопроєктів, а також завершення процедур із уже ухваленими законами.

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Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, уряд та парламент України не змогли вчасно виконати жодного з трьох ключових структурних маяків, запланованих на перший квартал 2026 року в рамках нової програми розширеного фінансування (EFF) від Міжнародного валютного фонду.

Основною причиною зриву домовленостей стали відмова депутатів голосувати за непопулярні податкові ініціативи та політичне зволікання Кабміну з кадровими призначеннями.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Ivan Pupkinenko
Ivan Pupkinenko
1 вересня 2026, 10:20
#
Так в чому проблема? Приймайте закони, які вимагає ЄС і гроші дадуть. Чи знов донатити?
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