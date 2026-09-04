НБУ вводить банкноту 2000 гривень: як вона виглядатиме і навіщо потрібен новий номінал

Національний банк України розширює номінальний ряд гривні. 4 вересня 2026 року в готівковому обігу з’явиться банкнота номіналом 2000 гривень, присвячена українському поету, дисиденту та правозахиснику Василю Стусу.

Новий номінал стане найбільшою за вартістю банкнотою України. У НБУ пояснюють його появу не лише потребами готівкового обігу, а й суттєвими змінами в економіці країни за останні сім років.

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Чому Україні знадобилася банкнота 2000 гривень

Попередній найвищий номінал — 1000 гривень — з’явився у 2019 році. Відтоді купівельна спроможність гривні помітно змінилася.

За даними НБУ, за сім років середня зарплата в Україні зросла приблизно втричі, а ціни — удвічі. Відповідно, для отримання тієї самої суми готівкою сьогодні потрібно значно більше банкнот.

Якщо у 2019 році середньомісячну зарплату можна було отримати приблизно десятьма банкнотами номіналом 1000 гривень, то у 2026 році для цього вже потрібно понад 30 таких купюр.

Ще один показник — загальна кількість готівки в економіці. За сім років її обсяг зріс із приблизно 390 млрд до понад 970 млрд гривень.

При цьому банкноти номіналом 1000 гривень уже становлять понад 55% загальної вартості банкнот в обігу. Для центрального банку така концентрація є сигналом, що готівковій системі потрібен наступний, вищий номінал.

При цьому НБУ наголошує: безготівкові платежі залишаються домінуючими. Нині 96 зі 100 операцій із платіжними картками здійснюються без використання готівки.

Однак під час війни доступ до фізичних грошей залишається важливою складовою фінансової стійкості. Зокрема, готівка може бути єдиним способом розрахуватися в населених пунктах, де через пошкодження інфраструктури немає стабільного зв’язку.

Як виглядатиме банкнота 2000 гривень

Нова купюра матиме синій основний колір і розмір 75×166 мм. За дизайном вона продовжує традицію модифікованих банкнот гривні зразка 2014−2019 років, але за кольором і розмірами помітно відрізняється від інших номіналів.

На лицьовому боці розміщено портрет Василя Стуса, а на зворотному — будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де свого часу навчався поет.

Втім, дизайн банкноти не обмежується портретом Стуса. У ньому закладено цілу систему символів, пов’язаних з українським дисидентським рухом та боротьбою за незалежність.

Зокрема, дизайнери використали мотиви мозаїк художниці Алли Горської. Один із них — сокіл-боривітер, здатний утримуватися в повітрі навіть під час сильного вітру. У НБУ вважають цей образ метафорою покоління українських шістдесятників, яке протистояло радянській системі.

На банкноті також використано рядок із поезії Стуса, написаної в ув’язненні: «А свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве».

Для цього напису використали шрифт, створений за мотивами графіки Георгія Нарбута — одного з творців українського державного стилю початку ХХ століття та автора дизайну перших українських гривень.

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Банкнота отримала нові елементи захисту

2000 гривень матиме понад 20 захисних елементів. Серед них — оновлена «віконна» захисна стрічка та оптично-змінний елемент SPARK.

Особливу увагу НБУ приділив новій стрічці Anima Colour. Вона виконана в синьо-жовтій гамі та створює ефект руху під час зміни кута нахилу банкноти.

На стрічці зображення Тризуба змінюється на знак гривні. Ще одна особливість — поступова зміна кольорів на окремих ділянках банкноти.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, це перше використання такого типу «віконної» стрічки на банкноті. Її виробник презентував технологію лише наприкінці квітня 2026 року.

Чому саме Василь Стус

Вибір Стуса для найбільшого номіналу має окреме символічне значення.

Василь Стус був поетом, перекладачем, публіцистом, літературознавцем і правозахисником. Він належав до покоління українських шістдесятників, активно виступав проти політичних репресій радянської влади та був членом Української Гельсінської групи.

За свою позицію Стус зазнавав переслідувань, був ув’язнений і загинув у радянському таборі. Посмертно він отримав звання Героя України та Шевченківську премію.

Тому його поява на банкноті найвищого номіналу — це не лише вшанування письменника. У НБУ та владі розглядають її як символ особистої свободи, гідності та опору тоталітарній системі.

4 вересня — дата з подвійним значенням

Вибір дати запуску банкноти також невипадковий.

4 вересня 1965 року під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» у київському кінотеатрі «Україна» Василь Стус разом із В’ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою відкрито виступив проти політичних репресій української інтелігенції.

Через двадцять років, 4 вересня 1985 року, Стус помер у радянському таборі особливого режиму.

Тож через 61 рік після його смерті саме цього дня Україна вводить в обіг банкноту із зображенням поета.

Ця символіка фактично перетворює дату запуску 2000-гривневої купюри на своєрідний міст між двома сторінками української історії — від відкритого протесту проти радянських репресій до сучасної незалежної держави.