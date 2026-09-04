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4 вересня 2026, 18:39

Нацбанк спростив умови кредитування для виробників, ритейлерів та громад

Нацбанк у відповідь на посилення обстрілів виробничих та складських потужностей суб'єктів господарювання, об'єктів критичної та соціальної інфраструктури продовжує здійснювати послідовні проактивні кроки для стимулювання розширення банками доступу до кредитних ресурсів. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Нацбанк у відповідь на посилення обстрілів виробничих та складських потужностей суб'єктів господарювання, об'єктів критичної та соціальної інфраструктури продовжує здійснювати послідовні проактивні кроки для стимулювання розширення банками доступу до кредитних ресурсів.

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Що ухвалив НБУ

Так, Правління Національного банку ухвалило другий пакет анонсованих заходів з підтримки виробників продукції, а також місцевих громад для фінансування їх розвитку, зокрема в частині відновлення та підтримки критично важливої інфраструктури.

Новий пакет доповнить здійснені на початку серпня кроки для сприяння ефективній реструктуризації боргів позичальників з метою відновлення їх платоспроможності, а також створення передумов для збільшення доступних обсягів фінансування підприємств агропромислового комплексу.

По-перше, змінами до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями:

  • розширено перелік прийнятного забезпечення за кредитами за рахунок включення до нього майнових прав на грошові кошти (виручку) за відвантажений товар (продукцію)/виконані роботи/надані послуги, а також визначено вимоги щодо його прийнятності та коефіцієнт ліквідності такого забезпечення на рівні 0,3;
  • підвищено коефіцієнт ліквідності забезпечення у вигляді безумовних та безвідкличних місцевих гарантій міських та обласних рад до 0,8.

По-друге, змінами до Положення про визначення банками України мінімального розміру експозицій, зважених за кредитним ризиком запроваджено єдині підходи щодо врахування портфельних гарантій під час пом’якшення кредитного ризику.

По-третє, продовжено тестові періоди, встановлені для банків зазначеним положенням та Положенням про порядок визначення банками України,
банківськими групами значних експозицій та розрахунок значення нормативу максимального розміру значної експозиції.

Що це дасть

Зазначені кроки сприятимуть розширенню доступу до кредитних ресурсів для ритейлерів та виробників продукції, які не мають достатнього обсягу основних засобів для надання їх в заставу, а також для муніципальних та інших підприємств, спроможність яких в реалізації важливих інфраструктурних проєктів за гарантійної підтримки органів місцевого самоврядування суттєво підвищиться.

Очікується, що банки найближчим часом зможуть запропонувати нові продукти, які створюватимуть додану вартість для бізнесу, не наражаючись при цьому на надмірні ризики.

Запровадженні Національним банком зміни дають банкам більше гнучкості за збереження адекватності та якості підходів до оцінки кредитних ризиків.

Зміни унесено постановами Правління Національного банку України від 03 вересня 2026 року № 98 та № 99, які набирають чинності з 5 вересня 2026 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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