Після закриття міжбанку у п'ятницю, 4 вересня, курс долара втратив 1 копійку у купівлі та у продажу, євро втратилот 8 копійок у купівлі та у продажу.
4 вересня 2026, 18:09
Долар і євро подешевшали після закриття міжбанку
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Валютний ринок
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Відкриття 4 вересня
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Закриття 4 вересня
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Зміни
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44,61/44,64
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44,60/44,63
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1/1
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51,88/51,90
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51,80/51,82
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8/8
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,41−44,89 грн. Євро купують за 51,55 грн, а продають за 52,20 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,80−44,85, євро — 51,99−52,10 грн.
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Джерело: Мінфін
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