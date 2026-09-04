У п'ятницю, 4 вересня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 46 коп. до 82 грн/л, на дизельне пальне — на 48 коп. до 92,4 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
4 вересня 2026, 17:15
Пальне на АЗС знову подорожчало: скільки коштують бензин і дизель
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Як змінилися ціни за добу
- Бензин марки А-95 (преміум) — 85,17 грн/л;
- Бензин марки А-95 — 82 грн/л (здорожчав на 46 коп.);
- Бензин марки А-92 — 77,86 грн/л (здорожчав на 9 коп.);
- Дизпальне — 92,4 грн/л (здорожчало на 48 коп.).
- Середня ціна автогазу становить 43,38 грн/л, що на 1 коп. дорожче порівняно із попереднім днем.
Джерело: Мінфін
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