Пальне на АЗС знову подорожчало: скільки коштують бензин і дизель

У п'ятницю, 4 вересня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 46 коп. до 82 грн/л, на дизельне пальне — на 48 коп. до 92,4 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».