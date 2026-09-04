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4 вересня 2026, 16:30

Старіння населення змушує Німеччину перебудовувати пенсійну систему

Німецька пенсійна система стикається одразу з двома проблемами — старінням населення та недостатнім обсягом накопичень. Через збільшення кількості пенсіонерів і скорочення частки працездатного населення зростає навантаження на систему державних виплат.

Німецька пенсійна система стикається одразу з двома проблемами — старінням населення та недостатнім обсягом накопичень.

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Водночас Німеччина значно відстає від інших розвинених країн за обсягом активів, накопичених для майбутніх пенсій. За оцінкою Apollo Global Management, як пише Bloomberg, забезпечені пенсійні активи країни становлять лише близько 7% ВВП.

Для порівняння, у Швеції цей показник сягає 149% ВВП, а в Канаді — 185%.

Така різниця означає, що Німеччина має значно менший внутрішній фінансовий резерв, який можна використовувати для майбутніх пенсійних виплат.

Як реформа може залучити €90 млрд щороку

Стратег Apollo Global Management Хува ван Стеениса вважає, що масштабна пенсійна реформа може збільшити щорічний приплив коштів до трьох основних компонентів пенсійної системи приблизно на €90 млрд.

Один із запропонованих механізмів передбачає спрямування близько 2% заробітної плати на довгострокові накопичення. За оцінкою аналітика, це може забезпечити близько €30 млрд на рік для державного пенсійного фонду.

Ще більший ефект може виникнути завдяки одночасному розвитку приватних пенсійних фондів та професійних пенсійних схем. Після повного впровадження змін загальний обсяг нових надходжень може зрости приблизно втричі.

Яку вигоду отримає Німеччина

Головна перевага реформи полягає не лише у збільшенні майбутніх пенсійних накопичень. Нові кошти можуть бути спрямовані на ринки капіталу, де вони працюватимуть протягом десятиліть.

Для громадян це створює додаткове джерело пенсійного доходу, менш залежне виключно від поточних внесків працівників.

Для держави більший обсяг накопичень означає формування додаткової фінансової «подушки» на тлі демографічного старіння.

А для німецької економіки це може означати появу великого внутрішнього інвестора, який регулярно вкладає кошти в акції, облігації та інші активи.

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Пенсійні гроші можуть стати джерелом капіталу для економіки

Саме цей аспект є одним із ключових для німецької економіки. Тривалий час населення країни віддавало перевагу надзвичайно надійним, але низькодохідним активам.

Реформа має поступово збільшити частку довгострокових інвестицій у ринки капіталу. У результаті пенсійні заощадження можуть одночасно вирішувати дві проблеми: допомагати фінансувати майбутні пенсії та забезпечувати економіку внутрішнім капіталом.

За словами ван Стеениса, демографічні зміни та потреба у великих внутрішніх пулах капіталу фактично змушують Німеччину змінювати підхід до пенсійних накопичень.

У перспективі це може створити постійний інституційний потік грошей на німецький ринок капіталу та зробити його менш залежним від іноземних інвесторів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
4 вересня 2026, 16:54
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Дуже переживаю за пенсіонерів Німеччини!
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0
nitrous2000
nitrous2000
4 вересня 2026, 17:03
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Так можно же поднять пенсионный возраст)
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