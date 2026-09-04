Світові ціни на продовольство зросли до максимуму з 2022 року — ФАО

Світові ціни на продовольство у серпні піднялися до найвищого рівня з листопада 2022 року. Основними причинами стали несприятливі погодні умови, геополітична напруженість та перебої з постачанням через воєнні конфлікти.

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За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), які цитує Reuters, її індекс продовольчих цін у серпні становив 133,3 пункту проти переглянутого показника 130,8 пункту в липні.

Попри зростання, індекс залишається приблизно на 17% нижчим за рекорд березня 2022 року, коли після початку повномасштабної війни Росії проти України світові продовольчі ринки пережили різкий стрибок цін.

Які фактори штовхають ціни вгору

У серпні ФАО підвищила цінові орієнтири одразу для зернових, рослинних олій, цукру, м'яса та молочних продуктів.

Європу цього літа накрили екстремальна спека та посуха. Це погіршило перспективи врожаю кукурудзи та цукрових буряків, а також створило проблеми для тваринництва.

Додатковим ризиком залишається можливе посилення явища Ель-Ніньо, яке може вплинути на виробництво пальмової олії та цукру в Азії.

Війна також залишається важливим фактором. Посилення атак у Чорному морі скоротило поставки зерна з росії та України, тоді як конфлікт між США та Іраном створює додаткові ризики для постачання добрив.

За словами головного економіста ФАО Максимо Тореро, поєднання кліматичних потрясінь, геополітичної напруженості та проблем із торговою логістикою знову формує на продовольчому ринку премію за ризик.

Зерно та цукор дорожчають найпомітніше

У серпні індекс цін ФАО на зернові зріс на 2,2% порівняно з липнем. Це найвищий показник із травня 2024 року.

Рослинні олії подорожчали на 0,6%, досягнувши максимуму з червня 2022 року.

Найбільший місячний стрибок продемонстрував цукор — 11,9%. Його ціна стала найвищою із червня 2025 року. Однією з причин стали побоювання щодо скорочення виробництва у центрально-південному регіоні Бразилії.

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ФАО погіршила прогноз світового врожаю

Одночасно ФАО знизила прогноз світового виробництва зернових у 2026 році на 3,4 млн тонн — до 2,98 млрд тонн.

Це на 2% менше за прогноз виробництва у 2025 році та найбільше річне скорочення з 2018 року. Водночас очікуваний урожай все одно стане другим найбільшим за всю історію спостережень.

Прогноз світових запасів зернових на кінець сезону 2026/2027 років також зменшено на 1,1% — до 947,2 млн тонн. Це лише трохи перевищує рівень попереднього сезону.

При цьому ФАО підвищила оцінку запасів пшениці, зокрема через очікуване накопичення запасів у росії та Україні на тлі перебоїв із поставками.

Загалом серпневі дані свідчать про повернення ризиків на світовий продовольчий ринок: кліматичні проблеми, війни та логістичні обмеження одночасно тиснуть на пропозицію, створюючи передумови для подальшого зростання цін на окремі продукти.