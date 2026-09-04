Банк Канади представив нову банкноту $20 із портретом Чарльза III

Глава Банку Канади Тіфф Маклем у четвер у Оттаві представив нову вертикальну банкноту номіналом $20 із зображенням короля Чарльза III. Ця купюра стала першою канадською банкнотою з портретом Чарльза, замінивши зображення покійної королеви Єлизавети ІІ.

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Маклем назвав презентацію історичною подією на прес-конференції. Понад 70 років минуло з останньої появи нового монарха на канадській валюті. Королева Єлизавета II вперше з'явилася на першій банкноті Банку Канади номіналом $20 у 1935 році, ще будучи юною принцесою.

Що відомо про нову купюру

За словами Маклема, нова купюра містить технології захисту, які раніше ніколи не застосовувалися на канадських банкнотах.

Банкнота виготовлена з полімеру, виконана переважно у зелених тонах та має вертикальну орієнтацію. На обороті зберігся Канадський національний меморіал Вімі, а на лицьовій стороні по центру розміщено портрет Чарльза III.

Купюра оснащена фіолетовою захисною смугою з елементами, що обертаються, трансформуються та пульсують під час руху банкноти. За заявою банку, це робить купюру легко перевіреною та складною для підробки.

Міністр фінансів Франсуа-Філіп Шампань зазначив, що нова банкнота номіналом $20 відображає важливі аспекти канадської ідентичності, вшановуючи коріння Співдружності націй та зв'язки з міжнародними союзниками.

Нова банкнота поступово увійде в обіг наприкінці лютого 2027 року. Це друга купюра у вертикальній серії Банку Канади — за банкнотою номіналом $10 із зображенням борця за громадянські права Віоли Десмонд.

Банкнота номіналом $20 є найпоширенішою купюрою Банку Канади. Уряд оголосив про заміну зображення королеви-матері на портрет Чарльза III на канадській валюті під час урочистостей з нагоди його коронації у 2023 році.