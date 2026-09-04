Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 7 вересня. Долар офіційно подешевшав на 16 копійок, євро — на 15 копійок. Про це свідчать дані на сайті НБУ.
4 вересня 2026, 16:12
Долар та євро подешевшали: Нацбанк оголосив курс на 7 вересня
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Офіційний курс валют
Офіційні курси валют на 7 вересня становитимуть:
- 1 долар США — 44,56 грн;
- 1 євро — 51,78 грн.
Для порівняння, станом на 4 вересня офіційний курс долара становив 44,72 грн, а євро — 51,93 грн.
Що змінилося
Порівняно з попереднім банківським днем гривня зміцнилася до обох валют.
Долар знизився з 44,72 грн до 44,56 грн, а євро — з 51,93 грн до 51,78 грн.
Таким чином, після попереднього зростання офіційні курси долара та євро знову пішли вниз.
Джерело: Мінфін
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