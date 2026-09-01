В серпні середня зарплата в Україні знизилася: де та скільки платять

Середня заробітна плата в Україні у липні 2026 року становила 32 243 грн. Порівняно з червнем 2026 року показник знизився на 1,6%. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики.

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Де зарплати найвищі

Найвищий рівень оплати праці у липні зафіксовано у Києві — 49 463 грн.

Також серед регіонів із найвищими зарплатами:

Луганська область — 35 367 грн;

— 35 367 грн; Київська область — 33 268 грн.

Де зарплати найнижчі

Найнижчий рівень середньої зарплати зафіксовано у Чернівецькій області — 23 354 грн.

Також серед регіонів із найнижчою оплатою праці — Кіровоградська область, де середня зарплата становила 23 532 грн.

У яких сферах платять найбільше і найменше

За видами економічної діяльності найвища середня зарплата була у сфері інформації та телекомунікацій — 78 716 грн.

Найнижчу середню зарплату зафіксовано в освіті — 20 237 грн.

Заборгованість із зарплат

Станом на 1 серпня 2026 року заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становила 3,8 млрд грн.

Що це означає

Різниця між регіонами та сферами оплати праці залишається суттєвою.

У Києві середня зарплата була на 17 220 грн, або приблизно на 53%, вищою за середній показник по Україні.

Водночас у Чернівецькій області середня зарплата була на 8 889 грн, або майже на 28%, нижчою за середню по країні.

За видами діяльності розрив ще більший: у сфері інформації та телекомунікацій середня зарплата була майже у 3,9 раза вищою, ніж в освіті.

Також зарплата в IT та телекомі була приблизно у 2,4 раза вищою за середню по Україні, тоді як в освіті — на 37% нижчою за середній показник.