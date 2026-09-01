В серпні середня зарплата в Україні знизилася: де та скільки платять

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 вересня 2026, 9:04

В серпні середня зарплата в Україні знизилася: де та скільки платять

Середня заробітна плата в Україні у липні 2026 року становила 32 243 грн. Порівняно з червнем 2026 року показник знизився на 1,6%. Про це йдеться уповідомленні Державної служби статистики.

Середня заробітна плата в Україні у липні 2026 року становила 32 243 грн.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Де зарплати найвищі

Найвищий рівень оплати праці у липні зафіксовано у Києві — 49 463 грн.

Також серед регіонів із найвищими зарплатами:

  • Луганська область — 35 367 грн;
  • Київська область — 33 268 грн.

Де зарплати найнижчі

Найнижчий рівень середньої зарплати зафіксовано у Чернівецькій області — 23 354 грн.

Також серед регіонів із найнижчою оплатою праці — Кіровоградська область, де середня зарплата становила 23 532 грн.

У яких сферах платять найбільше і найменше

За видами економічної діяльності найвища середня зарплата була у сфері інформації та телекомунікацій — 78 716 грн.

Найнижчу середню зарплату зафіксовано в освіті — 20 237 грн.

Заборгованість із зарплат

Станом на 1 серпня 2026 року заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становила 3,8 млрд грн.

Що це означає

Різниця між регіонами та сферами оплати праці залишається суттєвою.

У Києві середня зарплата була на 17 220 грн, або приблизно на 53%, вищою за середній показник по Україні.

Водночас у Чернівецькій області середня зарплата була на 8 889 грн, або майже на 28%, нижчою за середню по країні.

За видами діяльності розрив ще більший: у сфері інформації та телекомунікацій середня зарплата була майже у 3,9 раза вищою, ніж в освіті.

Також зарплата в IT та телекомі була приблизно у 2,4 раза вищою за середню по Україні, тоді як в освіті — на 37% нижчою за середній показник.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+15
vovan9870
vovan9870
1 вересня 2026, 10:20
#
Порівнювати треба до відповідного місяця минулого року, а не до місяця, в якому всі отримували відпускні і матеріальні допомоги. Крім того, потрібно аналізувати дані ПФУ, оскільки дані статистики не мають нічого спільного з реальністю.
+
+15
kadaad1988
kadaad1988
1 вересня 2026, 10:48
#
Сказки про нехватку персонала начали сдуваться? Если бы нехватало рабсилы зарплата бы росла. Может пора поговорить о тотальной безработице?
+
0
Abramon
Abramon
1 вересня 2026, 11:28
#
Плюсую. Повністю згоден.
На черзі руйнування міфів про ріст цін на нерухомість столиці і міфи про будєт только дорожать.
Більшість в Києві ще й досі живе в ілюзії, що війна десь далеко на сході
+
0
BigBend
BigBend
1 вересня 2026, 13:29
#
Тобі роботу знайти? Ти ж наче двірником весь час працював, невже звільнили?
+
0
kadaad1988
kadaad1988
1 вересня 2026, 13:42
#
Не суди по себе о других. Если ты дворник, то это не про всех.
+
+30
Pasha1233
Pasha1233
1 вересня 2026, 12:31
#
«Виконувач обов’язків керівника ФДМУ в Одеській та Миколаївській областях Андрій Мельник отримав державну компенсацію за програмою „є-Оселя для ВПО“ під час придбання квартири в Коцюбинському. При цьому у його деклараціях фігурують значні активи, зокрема сертифікати на 5 тонн золота вартістю 79,8 мільйона євро та рідкісноземельні метали на 15,5 мільярда гривень.»

А Нафтогаз збирається премії в 36 окладів собі виписати. Які ще й не оподатковуються. Отакої!
+
+30
BigBend
BigBend
1 вересня 2026, 13:28
#
Найнижчу середню зарплату зафіксовано в освіті — 20 237 грн

Приблизно зарплата в ЗСУ. Зарплата тих, хто щодня ризикує своїм життям, і не на роботі 8 годин в день, а 24 год/добу на службі.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами