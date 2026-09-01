Середня заробітна плата в Україні у липні 2026 року становила 32 243 грн. Порівняно з червнем 2026 року показник знизився на 1,6%. Про це йдеться уповідомленні Державної служби статистики.
В серпні середня зарплата в Україні знизилася: де та скільки платять
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Де зарплати найвищі
Найвищий рівень оплати праці у липні зафіксовано у Києві — 49 463 грн.
Також серед регіонів із найвищими зарплатами:
- Луганська область — 35 367 грн;
- Київська область — 33 268 грн.
Де зарплати найнижчі
Найнижчий рівень середньої зарплати зафіксовано у Чернівецькій області — 23 354 грн.
Також серед регіонів із найнижчою оплатою праці — Кіровоградська область, де середня зарплата становила 23 532 грн.
У яких сферах платять найбільше і найменше
За видами економічної діяльності найвища середня зарплата була у сфері інформації та телекомунікацій — 78 716 грн.
Найнижчу середню зарплату зафіксовано в освіті — 20 237 грн.
Заборгованість із зарплат
Станом на 1 серпня 2026 року заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становила 3,8 млрд грн.
Що це означає
Різниця між регіонами та сферами оплати праці залишається суттєвою.
У Києві середня зарплата була на 17 220 грн, або приблизно на 53%, вищою за середній показник по Україні.
Водночас у Чернівецькій області середня зарплата була на 8 889 грн, або майже на 28%, нижчою за середню по країні.
За видами діяльності розрив ще більший: у сфері інформації та телекомунікацій середня зарплата була майже у 3,9 раза вищою, ніж в освіті.
Також зарплата в IT та телекомі була приблизно у 2,4 раза вищою за середню по Україні, тоді як в освіті — на 37% нижчою за середній показник.
Коментарі - 7
На черзі руйнування міфів про ріст цін на нерухомість столиці і міфи про будєт только дорожать.
Більшість в Києві ще й досі живе в ілюзії, що війна десь далеко на сході
А Нафтогаз збирається премії в 36 окладів собі виписати. Які ще й не оподатковуються. Отакої!
Приблизно зарплата в ЗСУ. Зарплата тих, хто щодня ризикує своїм життям, і не на роботі 8 годин в день, а 24 год/добу на службі.