Топ-5 новин за вівторок: дірка в держфінансах, зниження зарплат та жорстка економія Кабміну
Діра у державних фінансах становить 49,5 млрд євро — депутат
Фінансовий розрив у державних фінансах України наразі становить близько 49,5 млрд євро. Із цієї суми 26 млрд євро — це зовнішнє фінансування, на яке Україна розраховувала після домовленостей із партнерами, але досі не отримала. Про це пише народна депутатка льга Василевська-Смаглюк.
В серпні середня зарплата в Україні знизилася: де та скільки платять
Середня заробітна плата в Україні у липні 2026 року становила 32 243 грн. Порівняно з червнем 2026 року показник знизився на 1,6%.
Перекази з-за кордону в Україну впали: за сім місяців надійшло $4,3 млрд
За сім місяців 2026 року обсяг приватних грошових переказів в Україну становив $4,3 млрд. Це на 6,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Кабмін запроваджує жорсткий режим економії
Уряд знайшов 70 мільярдів гривень, які не закріплені за оборонними видатками і які можна буде переспрямувати на армію. «Уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. Ми вже знайшли 70 млрд грн економії, які у повному обсязі будуть спрямовані на потреби армії», — зазначив Корецький.
Відгук місяця: Укрсиб відмовив видати картку через відсутність «Дія.Підпис», чи законна така вимога
Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у липні 2026 року. Ним став клієнт Укрсиббанку під ніком Alexandr Alimov заявив, що не зміг отримати перевипущену банківську картку через відсутність активованого «Дія.Підпису».
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