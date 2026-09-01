Топ-5 новин за вівторок: дірка в держфінансах, зниження зарплат та жорстка економія Кабміну

Середня заробітна плата в Україні у липні 2026 року становила 32 243 грн. Порівняно з червнем 2026 року показник знизився на 1,6%.

Перекази з-за кордону в Україну впали: за сім місяців надійшло $4,3 млрд

За сім місяців 2026 року обсяг приватних грошових переказів в Україну становив $4,3 млрд. Це на 6,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Кабмін запроваджує жорсткий режим економії