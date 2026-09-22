Бізнесу дали три місяці, щоб зберегти роботу під час повітряних тривог

Підприємствам більше не обов’язково зупиняти роботу на кожен сигнал повітряної тривоги. За жовтого рівня, який запроваджується у разі дронової загрози, суб'єкти господарювання можуть продовжувати діяльність за умови дотримання вимог безпеки та доступу людей до укриття. Про це пише biz.ligazakon.net.

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Уряд офіційно повідомляв, що новий поділ тривог запроваджується саме для того, щоб не паралізувати роботу економіки під час менш небезпечних сценаріїв повітряної загрози.

Жовтий і червоний рівні: у чому різниця

Жовтий рівень оголошується у разі дронової загрози.

Червоний рівень означає підвищену загрозу ракетного або комбінованого удару. У такому разі робота має бути зупинена, а працівники та відвідувачі повинні перейти в укриття.

За жовтого рівня підприємства можуть працювати, якщо мають:

укриття;

споруду подвійного призначення;

або облаштований безпечний простір, який відповідає встановленим вимогам.

Що таке безпечний простір

Безпечним простором може бути найбільш захищена частина вже наявного приміщення. Тобто для цього не обов’язково зводити нову споруду.

Такий простір визначає балансоутримувач з урахуванням наявного планування та можливості захистити людей від уламків і наслідків вибуху.

Компанія також має поінформувати працівників і відвідувачів, де саме розташований такий простір.

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Що робити бізнесу без укриття

Для підприємств, які наразі не мають укриття або іншого захищеного простору, передбачений перехідний період.

Уряд повідомляв, що бізнесу дається три місяці для вирішення питання з укриттям. До цього часу робота може продовжуватися лише за визначених умов.

Водночас після завершення перехідного строку відсутність укриття чи іншого допустимого безпечного простору означатиме, що під час жовтого рівня підприємство не матиме підстав продовжувати роботу.

Потрібні таблички та власне оповіщення На вході або зовнішній стіні об'єкта має бути розміщена інформаційна табличка про наявність або відсутність укриття чи безпечного простору.

Крім того, роботодавець має самостійно забезпечити оповіщення працівників і відвідувачів про сигнал повітряної загрози.

Тобто покладатися лише на мобільні застосунки відвідувачів недостатньо — на об'єкті має бути власний механізм інформування.

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Для закладів освіти діють суворіші правила Для освітніх закладів передбачено більш жорсткий режим.

Безпечний простір не замінює повноцінної захисної споруди цивільного захисту, тому можливість продовжувати заняття залежить від наявності належно облаштованого укриття.

Метро та транспорт також працюватимуть інакше Уряд рекомендував забезпечити повноцінну роботу метро в Києві під час жовтого рівня небезпеки та за потреби збільшувати кількість наземного громадського транспорту. Також місцевій владі рекомендовано скоригувати тривалість комендантської години з 01:00 до 05:00.

Для залізниці уряд також встановив окремий алгоритм: за жовтого рівня рух поїздів, посадка та висадка пасажирів продовжуються, а за червоного — відправлення та посадка призупиняються, пасажири мають перейти в укриття.

Що це означає для бізнесу

Головна зміна полягає в тому, що жовтий рівень більше не означає автоматичну зупинку роботи.

Але можливість працювати залежить від виконання безпекових вимог: наявності укриття або іншого передбаченого правилами безпечного простору, належного маркування та власної системи оповіщення.

За червоного рівня принцип залишається іншим — роботу припиняють, а людей переводять у захищені приміщення.

Нагадаємо

Із 6 вересня 2026 року в Києві діє диференційована система оповіщення про повітряну небезпеку. Її запровадили відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 1092 від 4 вересня 2026 року.

Система передбачає два рівні загрози: жовтий оголошують у разі дронової небезпеки, а червоний — під час масованої атаки безпілотників, ракетної або комбінованої ракетно-дронової загрози.