Meta будує «суперкабель» через Атлантику: 7000 км і рекордні 1 Пбіт/с

Компанія Meta оголосила про створення нового трансатлантичного підводного кабелю Petal, який має з'єднати США та Францію. Його довжина становитиме близько 7000 км, а пропускна здатність сягне 1 петабіта на секунду (1 Пбіт/с). Якщо проєкт реалізують за планом, Petal стане першим трансоокеанським кабелем петабітного класу.

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Запуск системи запланований на 2029 рік. Водночас фізичне прокладання кабелю поки не розпочалося: Meta, NEC та Sumitomo Electric лише оголосили про початок співпраці над проєктом. NEC має спроєктувати, виготовити та встановити систему, а Sumitomo Electric постачатиме спеціальне оптоволокно. У Франції Meta працює з Orange над виведенням кабелю на атлантичне узбережжя та його підключенням до європейської наземної мережі.

Навіщо Meta потрібен настільки потужний кабель

Підводні кабелі фактично є прихованою основою глобального інтернету: за даними Meta, на них припадає близько 99% міжконтинентального інтернет-трафіку. Тому розвиток сервісів на базі штучного інтелекту, хмарних обчислень, відео та обміну великими обсягами даних потребує постійного збільшення пропускної здатності міжнародних маршрутів.

Petal має передавати вдвічі більше даних, ніж найсучасніші трансатлантичні системи зіставної довжини.

Для порівняння: попередній великий проєкт Meta та її партнерів Anjana розрахований приблизно на 0,5 Пбіт/с. Petal має подвоїти цей показник.

Головна особливість Petal — два сердечники в одному волокні

Основна технологічна новинка проєкту полягає не просто у збільшенні кількості волокон.

Petal отримає 24 пари волокон, але кожне волокно матиме два оптичні сердечники. Таким чином, система фактично отримає 48 просторових каналів — приблизний еквівалент традиційного кабелю з 48 парами волокон.

Це дозволить збільшити пропускну здатність без пропорційного збільшення кількості самого кабелю, обладнання та енергоспоживання.

Sumitomo Electric розробила та виробляє для проєкту спеціальне двосердечникове волокно 2C Z-PLUS ULL. За даними компанії, два незалежні шляхи передачі даних розміщуються всередині оптичного волокна стандартного діаметра.

Ще одна складність — підводні підсилювачі сигналу. На маршруті завдовжки 7000 км їх знадобиться близько сотні. Meta заявляє, що для Petal розроблено підсилювач, здатний працювати з 96 оптичними сердечниками в одному корпусі.

Хто будує Petal

Проєкт розподілений між кількома великими компаніями.

Meta фінансує та експлуатуватиме кабель.

NEC виступає генеральним постачальником системи: компанія відповідатиме за проєктування, виробництво та прокладання Petal.

Sumitomo Electric Industries розробила та виробляє двосердечникове оптоволокно.

Orange разом із Meta займатиметься французькою частиною проєкту — виведенням кабелю на атлантичне узбережжя та підключенням до європейської наземної інфраструктури.

Тобто Petal — не просто кабель Meta. Це спільний інфраструктурний проєкт, у якому американська технологічна компанія виступає власником і замовником, японські компанії відповідають за ключові підводні технології, а французький оператор — за підключення до європейської мережі.

Це вже не перший такий проєкт Meta

Petal став черговим етапом масштабної стратегії Meta зі створення власної глобальної телекомунікаційної інфраструктури.

Компанія заявляє, що вже інвестувала більш ніж у 20 проєктів підводних кабелів. Серед них є як власні масштабні системи, так і проєкти з іншими технологічними та телекомунікаційними компаніями.

Один із ранніх прикладів — MAREA, трансатлантичний кабель між США та Європою, який Meta будувала разом із Microsoft та Telefónica.

Інший масштабний проєкт — 2Africa. До нього увійшли Meta, Bayobab (MTN Group), center3 (stc), CMI, Orange, Telecom Egypt, Vodafone Group та WIOCC. Наразі система охоплює 33 країни, а її загальна протяжність разом із розширенням 2Africa Pearls має становити близько 45 тис. км.

Ще амбітніший проєкт — Waterworth, про який Meta оголосила у 2025 році. Після завершення він має простягнутися більш ніж на 50 тис. км, з'єднавши п’ять континентів, зокрема США, Індію, Бразилію та Південну Африку. Meta називає його найбільшим проєктом своєї підводної кабельної інфраструктури.

В Азійсько-Тихоокеанському регіоні Meta також бере участь у проєктах Candle, Bifrost, Echo та Apricot. Наприклад, Candle завдовжки близько 8000 км має з'єднати Японію, Тайвань, Філіппіни, Індонезію, Малайзію та Сінгапур і вийти на потужність близько 570 Тбіт/с у 2028 році. Серед його учасників — Meta, SoftBank, IPS, TM Technology Services, XLSmart та NEC.



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Чому Meta вкладає мільярди саме в кабелі

Причина пов’язана не лише з Facebook, Instagram чи WhatsApp.

Meta одночасно будує величезну інфраструктуру для штучного інтелекту — дата-центри, обчислювальні потужності та системи передачі даних. Чим більше ШІ-системи обмінюються даними між континентами та дата-центрами, тим більшої міжнародної пропускної здатності вони потребують.

Тому підводні кабелі для технологічних компаній стають стратегічною інфраструктурою, співмірною за значенням із дата-центрами.

Petal показує, куди рухається ця галузь: замість простого збільшення кількості кабелів розробники намагаються отримати більше пропускної здатності з того самого фізичного простору та за обмеженого енергоспоживання.

Якщо проєкт буде завершено у 2029 році за планом, Petal стане першим трансоокеанським кабелем петабітного класу та першим масштабним комерційним проєктом, у якому багатосердечникове оптоволокно використовуватиметься в такому масштабі.

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