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22 вересня 2026, 14:55

Податки та ліміти ФОП зміняться з 1 січня: які суми заклали в бюджет-2027

З 1 січня 2027 року для українських ФОП можуть змінитися суми обов’язкових платежів та граничні обсяги доходу, — повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. Розрахунки базуються на показниках, закладених у проєкті Державного бюджету на 2027 рік.

З 1 січня 2027 року для українських ФОП можуть змінитися суми обов’язкових платежів та граничні обсяги доходу, — повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.


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Якою може стати мінімальна зарплата

Проєкт бюджету передбачає з 1 січня 2027 року підвищення мінімальної заробітної плати до 9546 грн.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб планують встановити на рівні 3691 грн.

Саме ці показники використовуються для розрахунку частини платежів ФОП та граничних обсягів доходу на спрощеній системі.

Скільки можуть платити ФОП

Для підприємців першої та другої групи зміняться максимальні ставки єдиного податку:

  • 1 група — до 369,10 грн на місяць;

  • 2 група — до 1909,20 грн на місяць.

Водночас це саме максимальні ставки. Конкретний розмір єдиного податку для першої та другої груп встановлюють місцеві ради, тому в окремих громадах він може бути нижчим.

Військовий збір для ФОП першої та другої групи за запропонованими показниками становитиме 954,60 грн на місяць.

Мінімальний ЄСВ для ФОП усіх трьох груп зросте до 2100,12 грн на місяць.

Для ФОП третьої групи фіксована ставка єдиного податку не змінюється: 5% доходу для неплатників ПДВ або 3% для платників ПДВ. Військовий збір для цієї групи становить 1% доходу.


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Разом із платежами зростуть і ліміти доходів

Зміна мінімальної зарплати вплине не лише на платежі, а й на максимальний річний дохід, який дозволяє залишатися на відповідній групі спрощеної системи.

У 2027 році ліміти можуть становити:

  • 1 група — 1 594 182 грн на рік;

  • 2 група — 7 961 364 грн;

  • 3 група — 11 140 182 грн.

Тобто підприємець зможе отримувати більший річний дохід, не втрачаючи права перебувати на відповідній групі єдиного податку.

Але наразі всі ці цифри слід сприймати як параметри проєкту бюджету-2027, а не як остаточно встановлені ставки.


Як ми писали, бюджет-2027: 41% податків зберуть через слабку гривню та вищий ПДВ

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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