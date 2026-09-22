У вівторок, 22 вересня, середня ціна бензину А-95 в Україні зросла на 0,08 грн/л — до 89,23 грн/л. Водночас дизельне пальне подешевшало на 0,04 грн/л — до 98,51 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
22 вересня 2026, 16:10
Ціни на АЗС: А-95 додав 8 копійок, дизель подешевшав на 4 копійки
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Середні ціни на пальне
Станом на 22 вересня середня вартість становила:
- А-95 преміум — 93,55 грн/л;
- А-95 — 89,23 грн/л;
- А-92 — 85,88 грн/л;
- дизельне пальне — 98,51 грн/л;
- автогаз — 43,95 грн/л.
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Як змінилися ціни за добу
Порівняно з 21 вересня:
- А-95 преміум подорожчав на 0,22 грн/л;
- А-95 — на 0,08 грн/л;
- А-92 — на 0,72 грн/л;
- дизельне пальне подешевшало на 0,04 грн/л;
- автогаз — на 0,19 грн/л.
Найбільше за добу подорожчав бензин А-92 — на 72 коп./л.
Що буде з цінами на дизельне пальне
Як писав «Мінфін», вартість дизельного пального в Україні у лютому може зрости до 115−120 грн за літр. Такий сценарій назвав паливний експерт і засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін. За його оцінкою, це є найбільш реалістичним прогнозом з урахуванням ситуації на світовому ринку нафти.
Джерело: Мінфін
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