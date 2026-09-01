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1 вересня 2026, 13:53

Відгук місяця: Укрсиб відмовив видати картку через відсутність «Дія.Підпис», чи законна така вимога

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у липні 2026 року. Ним став клієнт Укрсиббанку під ніком Alexandr Alimov заявив, що не зміг отримати перевипущену банківську картку через відсутність активованого «Дія.Підпису».

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у липні 2026 року.

Як розповів клієнт у своєму відгуку, 7 липня він звернувся до відділення Укрсиббанку в Рівному на вул. Соборній, 106, щоб отримати картку, перевипущену через завершення строку дії попередньої.

Менеджер провів ідентифікацію, оформив необхідні документи та направив клієнта до каси для завершення процедури видачі картки.

Однак на касі клієнту відмовили у видачі картки. Причиною, за його словами, стала відсутність активованого «Дія.Підпису» в застосунку.

«На мої пояснення, що цифровий паспорт є чинним документом, а Дія.Підпис не використовується для пред’явлення документа або його шерингу під час особистого обслуговування у відділенні, працівник не відреагувала», — пише автор відгуку.

У результаті отримати вже готову перевипущену картку він не зміг.

На думку клієнта, ситуація виглядала особливо дивною через те, що менеджер банку без проблем прийняв електронний паспорт для ідентифікації, а касир на наступному етапі висунула додаткову вимогу щодо «Дія.Підпису».

«Мінфін» звернувся до Укрсиббанку, щоб з'ясувати, чи справді наявність активованого «Дія.Підпису» є обов'язковою умовою для отримання перевипущеної картки у відділенні. Але банк на запит «Мінфіну» коментаря не надав.

Правова оцінка

Адвокат юридичної компанії «Приходько та партнери» Ілля Колесник вважає, що в цій ситуації важливо розмежувати дві процедури: ідентифікацію клієнта та підписання документів. Ідентифікація означає встановлення особи клієнта за документом. Натомість «Дія.Підпис» є засобом електронного підписання документів.

Тому сама собою наявність або відсутність «Дія.Підпису» не обов'язково має впливати на можливість отримати вже виготовлену картку.

Якщо менеджер уже підтвердив особу клієнта за електронним паспортом, а для отримання перевипущеної картки не потрібно підписувати новий договір чи інші документи, вимога активувати «Дія.Підпис» безпосередньо в касі може свідчити про неузгодженість внутрішніх процедур банку.

«Це, радше, предмет письмового запиту до банку з вимогою пояснити правову підставу відмови, ніж очевидне порушення закону», — зазначає адвокат.

За його словами, остаточно оцінити правомірність вимоги можна лише після з'ясування того, що саме передбачає внутрішній порядок банку.

Зокрема, потрібно встановити, чи підписувалася клієнтом заява на перевипуск картки та чи передбачає вона необхідність додаткового підписання документів під час її отримання.

Юрист радить у подібній ситуації не обмежуватися усним поясненням працівника банку. Клієнту варто попросити надати письмову відмову у видачі картки із зазначенням конкретної причини та правової або внутрішньої нормативної підстави такої вимоги.

«На її основі вже можна оцінювати законність вимоги», — пояснює Ілля Колесник.

Правила конкурсу «Кращий відгук місяця»

Приз за найкращий відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів на звання «найкращий», відгук має відповідати ряду критеріїв:

  • Відгук повинен бути написаний на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.
  • Описаний досвід має бути корисним для інших клієнтів банку.
  • У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний досвід користувача.
  • Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.

Більше про правила «Найкращого відгуку місяця» читайте тут.

Автор:
Автор:
Ірина Рибніцька
Журналіст Ірина Рибніцька
Пише на теми: Податки, інвестиції, бізнес, фінанси, банки
Джерело: Мінфін
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