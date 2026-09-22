Україна отримала $841 млн від Світового банку на виплату пенсій

Україна залучила $841 млн від Світового банку в межах проєкту PEACE in Ukraine. Фінансування надано Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) під гарантію Уряду Канади. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Куди підуть кошти

Кошти спрямовуються на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати.

«Отримані кошти дозволяють забезпечувати своєчасне фінансування критично важливих соціальних видатків держави. PEACE залишається одним із ключових та найбільш ефективних інструментів бюджетної підтримки України. Вдячний Уряду Канади та Світовому банку за партнерство і підтримку фінансової стійкості України», — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нагадаємо

Ця угода стала 27-ю в межах PEACE in Ukraine. Після її укладення загальний обсяг проєкту досяг 54,3 млрд доларів США.

PEACE in Ukraine є найбільшим інвестиційним проєктом в історії Світового банку. Він відіграє ключову роль у забезпеченні стабільності державних фінансів України та фінансуванні пріоритетних соціальних видатків в умовах повномасштабної війни.

З 24 лютого 2022 року через механізми Світового банку Україна отримала понад $73,8 млрд фінансової допомоги, з яких понад $53 млрд — у формі грантів.

Міністерство фінансів України продовжує співпрацю зі Світовим банком та міжнародними партнерами для мобілізації необхідного фінансування державного бюджету та забезпечення макрофінансової стабільності України у 2026 та наступних роках.