60 тисяч за гектар — не межа: ціна землі в Україні може піти вниз уже у вересні

Ринок сільськогосподарської землі в Україні у серпні різко сповільнився, — повідомляє Latifundist . Кількість угод купівлі-продажу скоротилася на 17,6% порівняно з липнем, а загальна площа проданих ділянок — на 18%. Поки це майже не позначилося на середній вартості гектара, однак за збереження тенденції ціни можуть перейти до помітнішого зниження вже у вересні.

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За даними старшого наукового співробітника Інституту аграрної економіки Ігоря Юрченка, у серпні в Україні уклали 8255 угод купівлі-продажу сільгоспземлі проти 10 013 у липні. Площа проданих ділянок скоротилася з 19,8 тис. га до 16,3 тис. га.

Водночас середня ціна гектара залишилася майже незмінною — 60,4 тис. грн проти 60,9 тис. грн у липні. Таким чином, за місяць вона знизилася лише на 0,8%.

Чому земля поки не подешевшала суттєво

За оцінкою Інституту аграрної економіки, стабільність середньої ціни значною мірою пояснюється структурою угод.

У серпні збільшилася частка операцій у регіонах, де земля коштує дорожче. Водночас скоротилася частка областей із нижчими цінами. Через це падіння вартості землі в окремих регіонах поки не призвело до такого самого зниження загальноукраїнського показника.

При цьому в деяких областях корекція була значно сильнішою за середню по країні.

Наприклад, на Хмельниччині гектар у серпні коштував у середньому 65,4 тис. грн проти 79,3 тис. грн у липні. Це означає падіння на 17,5%. Водночас частка області в загальній кількості угод зросла.

У Чернігівській області зниження ціни також супроводжувалося скороченням частки регіону в загальному обсязі ринку.

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