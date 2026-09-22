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22 вересня 2026, 10:52

60 тисяч за гектар — не межа: ціна землі в Україні може піти вниз уже у вересні

Ринок сільськогосподарської землі в Україні у серпні різко сповільнився, — повідомляє Latifundist. Кількість угод купівлі-продажу скоротилася на 17,6% порівняно з липнем, а загальна площа проданих ділянок — на 18%. Поки це майже не позначилося на середній вартості гектара, однак за збереження тенденції ціни можуть перейти до помітнішого зниження вже у вересні.

Ринок сільськогосподарської землі в Україні у серпні різко сповільнився, — повідомляє Latifundist.
Комбайн працює на полі. Автор Марко Де Лука

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За даними старшого наукового співробітника Інституту аграрної економіки Ігоря Юрченка, у серпні в Україні уклали 8255 угод купівлі-продажу сільгоспземлі проти 10 013 у липні. Площа проданих ділянок скоротилася з 19,8 тис. га до 16,3 тис. га.

Водночас середня ціна гектара залишилася майже незмінною — 60,4 тис. грн проти 60,9 тис. грн у липні. Таким чином, за місяць вона знизилася лише на 0,8%.

Чому земля поки не подешевшала суттєво

За оцінкою Інституту аграрної економіки, стабільність середньої ціни значною мірою пояснюється структурою угод.

У серпні збільшилася частка операцій у регіонах, де земля коштує дорожче. Водночас скоротилася частка областей із нижчими цінами. Через це падіння вартості землі в окремих регіонах поки не призвело до такого самого зниження загальноукраїнського показника.

При цьому в деяких областях корекція була значно сильнішою за середню по країні.

Наприклад, на Хмельниччині гектар у серпні коштував у середньому 65,4 тис. грн проти 79,3 тис. грн у липні. Це означає падіння на 17,5%. Водночас частка області в загальній кількості угод зросла.

У Чернігівській області зниження ціни також супроводжувалося скороченням частки регіону в загальному обсязі ринку.

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Що буде з ціною землі у вересні

Серпневе скорочення обороту стало найрізкішим від початку 2026 року. Раніше навесні та влітку ринок знижував активність поступово — лише на кілька відсотків щомісяця.

Тепер ситуація змінилася: якщо у вересні кількість угод і площа проданої землі продовжать скорочуватися такими ж темпами, структурний ефект може вже не втримати середню ціну.

У такому разі середня вартість сільгоспземлі по Україні може знизитися відчутніше, ніж у серпні.

Тобто нинішні 60,4 тис. грн за гектар ще не свідчать про масштабне падіння ринку. Серпневий показник значною мірою підтримала зміна географії угод. Якщо ж попит продовжить слабшати в різних регіонах одночасно, це вже безпосередніше позначатиметься на ціні.

В Інституті аграрної економіки наголошують, що загальнонаціональне зниження на 0,8% не відображає повною мірою ситуацію на місцевих ринках, де цінова корекція була значно глибшою.


Як ми писали, аграріям потрібно до 80 млрд грн: Україна розширює кредитування та підтримку експорту

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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