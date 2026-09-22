Дизель по 145 грн — реальний сценарій? Експерт пояснив, що буде з цінами на пальне

Вартість дизельного пального в Україні у лютому може зрости до 115−120 грн за літр. Такий сценарій в етері Ранок .LIVE назвав паливний експерт і засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін. За його оцінкою, це є найбільш реалістичним прогнозом з урахуванням ситуації на світовому ринку нафти.

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Експерт зазначив, що на українські ціни впливатимуть одразу кілька факторів: акцизне навантаження, розвиток війни та світові котирування нафти й нафтопродуктів.

Бензин, за прогнозом Льоушкіна, може коштувати приблизно на 10 грн дешевше за дизель.

Водночас існує і значно дорожчий сценарій. Якщо орієнтуватися на поточні європейські ціни на пальне, вартість дизеля в Україні потенційно може сягнути 140−145 грн за літр. Однак експерт вважає такий варіант менш імовірним.

Чому світовий ринок пального залишається нестабільним



Український ринок значною мірою залежить від імпортного пального, тому зміни світових цін швидко позначаються на внутрішніх котируваннях. Міністерство економіки та довкілля України зазначало, що з початку вересня ринок перебуває під впливом зовнішніх факторів — через загострення на Близькому Сході, ризики для судноплавства в Ормузькій протоці та атаки на нафтову інфраструктуру. У результаті ціна Brent перевищила $100 за барель.

Додатковий тиск створює скорочення пропозиції дизеля на світовому ринку. За даними Reuters, війна в Ірані та Україні порушила постачання з ключових країн-виробників, а поставки дизеля з Близького Сходу у березні-серпні скоротилися приблизно вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року. Європейські ф'ючерси на дизель при цьому більш ніж удвічі перевищують рівень початку 2026 року.

На російському ринку ситуацію також ускладнили удари по нафтопереробних заводах. Шість великих НПЗ, які забезпечують близько половини виробництва дизеля в РФ, у вересні скоротили або зупинили роботу, після чого Москва обмежила експорт пального.



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За таких умов український ринок залишається особливо чутливим до будь-якого нового стрибка світових цін на нафту та нафтопродукти. Саме тому прогноз у 115−120 грн за літр дизеля на лютий залежатиме насамперед від того, як зміниться ситуація з глобальними поставками та війнами, а також від податкового навантаження на пальне.



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