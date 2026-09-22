Біткоїн злетів вище $87 тисяч, а Nasdaq оновив рекорд: інвестори знову скуповують ризикові активи

Американські спотові ETF на біткоїн у понеділок залучили майже $1 млрд чистого капіталу. Про це по відомляє Cointelegraph. Такий результат став найкращим для фондів із жовтня 2025 року та відбувся на тлі різкого зростання самого біткоїна — криптовалюта ненадовго перевищила $87 тис.



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За даними SoSoValue, чистий приплив коштів у спотові біткоїн-ETF становив $998,9 млн. Це не лише найбільший денний результат у 2026 році, а й найвищий показник із 6 жовтня 2025 року, коли фонди залучили понад $1,2 млрд.

Попередній максимум цього року становив $844 млн і був зафіксований 14 січня.

Водночас, попри потужний понеділковий приплив, сукупний результат спотових біткоїн-ETF у США з початку 2026 року залишається негативним — близько $464 млн чистого відтоку.

Куди пішли гроші інвесторів

Найбільше коштів у понеділок залучив iShares Bitcoin Trust (IBIT) компанії BlackRock — близько $381 млн.

На другому місці опинився ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) із припливом $289 млн. Ще близько $239 млн отримав Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) від Fidelity.

Такий масштаб попиту показує, що інвестори знову активно використовують регульовані біржові інструменти для отримання доступу до біткоїна.

Біткоїн піднявся вище $87 тисяч

На момент підготовки матеріалу біткоїн торгувався приблизно по $85 430, додавши 4,7% за добу та 12,3% за місяць.

У понеділок криптовалюта ненадовго піднялася вище $87 200. Це стало найвищим рівнем приблизно за вісім місяців.

Аналітик CryptoQuant Хуліо Морено зазначив, що біткоїн подолав свою 365-денну ковзну середню. На його думку, це може бути важливим технічним сигналом для підтвердження нового висхідного циклу.

Водночас один технічний індикатор сам по собі не гарантує подальшого зростання криптовалюти, тому динаміка попиту на ETF та загальний апетит інвесторів до ризикових активів залишаються важливими факторами.

Гарячим був не лише крипторинок

Сильний рух у біткоїні відбувався одночасно з потужним зростанням американських технологічних акцій.

Nasdaq Composite у понеділок піднявся на 2,3% і закрився на історичному максимумі — 27 122,09 пункту. Індекс отримав підтримку від виробників чипів та інших компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом.

Зокрема, акції AMD зросли майже на 10% і вперше підняли капіталізацію компанії вище $1 трлн. Intel додала близько 12%, а Meta — понад 11%.

Тобто понеділкове зростання біткоїна відбувалося не ізольовано: одночасно пожвавився попит на технологічні та інші ризикові активи.

Інвестори повертаються до ризикових активів

Одним із факторів підтримки фондового ринку стало зниження дохідності американських держоблігацій, а ціни на нафту також пішли вниз. Це зменшило частину побоювань щодо інфляції та вартості грошей для економіки.

На цьому тлі інвестори активніше купували технологічні акції, криптовалюти та інші ризикові активи. Reuters зазначає, що поновлення оптимізму навколо штучного інтелекту стало одним із головних драйверів понеділкового ралі на Wall Street.

Таким чином, майже $1 млрд у біткоїн-ETF може бути не лише окремою подією на крипторинку, а й частиною ширшого повернення інтересу інвесторів до ризикових активів.



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ETF на Ethereum також показали рекорд

Позитивна динаміка торкнулася не лише біткоїна.

Американські спотові ETF на Ethereum у понеділок залучили близько $270 млн, що також стало найбільшим денним припливом у 2026 році.

Водночас спотові ETF на XRP цього дня не зафіксували чистого припливу. Загальний накопичений чистий приплив у ці фонди становить близько $1,71 млрд.

Поки що ринок отримав одразу кілька сигналів посилення попиту: біткоїн піднявся вище $87 тис., спотові ETF на BTC показали майже мільярдний денний приплив, а американський технологічний індекс Nasdaq оновив історичний максимум. Чи стане це початком стійкішого руху вгору, залежатиме від подальшого припливу капіталу, макроекономічних даних і настроїв на світових ринках.



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