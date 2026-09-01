Перекази з-за кордону в Україну впали: за сім місяців надійшло $4,3 млрд

За сім місяців 2026 року обсяг приватних грошових переказів в Україну становив $4,3 млрд. Це на 6,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин з посиланням на дані НБУ .

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Що відбулося в липні

У липні 2026 року приватні перекази зросли на 3,4% — до $633 млн. Такий приріст майже відповідає історичному середньому показнику, який становить близько 3,3%.

Якими каналами надходили кошти

З початку року через офіційні канали в Україну надійшло $2,88 млрд приватних переказів. Це на 0,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільше падіння НБУ фіксує за неофіційними каналами. Обсяг таких переказів знизився до $1,448 млрд, або на 16,1%.

Водночас на показник неформальних каналів могла вплинути зміна методики розрахунку. Тому фактичний обсяг таких надходжень може бути вищим, зокрема через недостатнє адміністрування окремих каналів, включно з криптоактивами.

Прогноз на рік

Результати липня не змінили прогноз на 2026 рік. За оцінкою, обсяг приватних грошових переказів за підсумками року може становити близько $7,6 млрд.

Водночас ризики для цього показника зростають через безпекові тенденції серпня.

Що це означає

Приватні перекази залишаються важливим джерелом валютних надходжень для України, але їхня динаміка у 2026 році погіршилася.

Основне скорочення припадає на неофіційні канали, тоді як офіційні перекази майже зберегли минулорічний рівень.