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1 вересня 2026, 10:05

Перекази з-за кордону в Україну впали: за сім місяців надійшло $4,3 млрд

За сім місяців 2026 року обсяг приватних грошових переказів в Україну становив $4,3 млрд. Це на 6,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин з посиланням на дані НБУ.

За сім місяців 2026 року обсяг приватних грошових переказів в Україну становив $4,3 млрд.

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Що відбулося в липні

У липні 2026 року приватні перекази зросли на 3,4% — до $633 млн. Такий приріст майже відповідає історичному середньому показнику, який становить близько 3,3%.

Якими каналами надходили кошти

З початку року через офіційні канали в Україну надійшло $2,88 млрд приватних переказів. Це на 0,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільше падіння НБУ фіксує за неофіційними каналами. Обсяг таких переказів знизився до $1,448 млрд, або на 16,1%.

Водночас на показник неформальних каналів могла вплинути зміна методики розрахунку. Тому фактичний обсяг таких надходжень може бути вищим, зокрема через недостатнє адміністрування окремих каналів, включно з криптоактивами.

Прогноз на рік

Результати липня не змінили прогноз на 2026 рік. За оцінкою, обсяг приватних грошових переказів за підсумками року може становити близько $7,6 млрд.

Водночас ризики для цього показника зростають через безпекові тенденції серпня.

Що це означає

Приватні перекази залишаються важливим джерелом валютних надходжень для України, але їхня динаміка у 2026 році погіршилася.

Основне скорочення припадає на неофіційні канали, тоді як офіційні перекази майже зберегли минулорічний рівень.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+105
Pablito
Pablito
1 вересня 2026, 10:14
#
Люди все більше обживаються за кордоном через безкінечну війну. На жаль, все очікувано:(
+
0
44200982
44200982
1 вересня 2026, 10:44
#
Наступного року додасться ще й просадка від заборони ЄС на реєстрацію нових чоловіків
+
+30
kadaad1988
kadaad1988
1 вересня 2026, 10:45
#
Привет финмониторингу!
+
0
bosyak
bosyak
1 вересня 2026, 11:08
#
«неофіційними каналами» с точністю до 0.001 млрд? Яки ж вони тоді неофіційні :) Або скоріше за все порахували зі стелі. Те що люди не хочуть світити грлші то нормально. Фактично новина має звучати так — люди більше приховують рух грошей.
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