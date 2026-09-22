Україна у 2030 році може стати 57-ю економікою світу — прогноз МВФ

До 2030 року обсяг світової економіки, за прогнозами Міжнародного валютного фонду, перевищить $150 трлн. Значна частина приросту припадатиме на країни Азії, що розвиваються. Прогноз базується на номінальному ВВП у поточних доларах США з бази World Economic Outlook МВФ.

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Найбільші економіки світу у 2030 році

Трійка найбільших економік, за прогнозом, залишиться такою самою, як і у 2026 році.

На першому місці — США з $37,7 трлн, або приблизно чвертю всієї світової економіки. Друге місце збереже Китай — $26 трлн, або 17,3% глобального ВВП.

За ними з великим відривом ітимуть Німеччина та Індія.

США — $37,678 трлн (25,1% частка у світовому ВВП)

Китай — $26,047 трлн (17,3%)

Німеччина — $6,178 трлн (4,1%)

Індія — $6,173 трлн (4,1%)

Велика Британія — $5,148 трлн (3,4%)

Японія — $5,002 трлн (3,3%)

Франція — $4,004 трлн (2,7%)

Бразилія — $3,204 трлн (2,1%)

Італія — $3,046 трлн (2,0%)

Канада — $3,008 трлн (2,0%)

росія — $2,592 трлн (1,7%)

Мексика — $2,549 трлн (1,7%)

Австралія — $2,484 трлн (1,7%)

Світ загалом — $150,344 трлн.

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Разом США, Китай і Німеччина додадуть понад $10 трлн нового економічного виробництва між 2026 і 2030 роками, причому найбільший приріст очікується в Китаї.

Особливо цікавою буде боротьба за третє місце. Німеччина, за прогнозом, матиме ВВП $6,178 трлн, а Індія — $6,173 трлн. Різниця — лише близько $5 млрд.

Якщо нинішні темпи зростання збережуться, Індія невдовзі може обійти Німеччину і за номінальним ВВП. При цьому за паритетом купівельної спроможності індійська економіка вже приблизно утричі більша за німецьку.

Азія продовжує набирати вагу

До 2030 року країни Азії та Близького Сходу разом генеруватимуть близько $55,7 трлн ВВП, тобто понад третину світової економіки.

Після Китаю та Індії найбільшою економікою регіону залишатиметься Японія з ВВП близько $5 трлн. Далі йтимуть Південна Корея — $2,3 трлн та Індонезія — $2,1 трлн.

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Позиції Японії за останні десятиліття суттєво ослабли. Колись вона була другою економікою світу, але у 2010 році її обійшов Китай, а у 2024-му — Німеччина.

Європа: більш рівномірний розподіл економічної сили

Сукупний ВВП Європи у 2030 році прогнозується на рівні близько $37 трлн, або приблизно п’ятої частини світової економіки.

При цьому європейська економіка буде значно більш збалансованою між окремими країнами, ніж у Північній чи Південній Америці, де більше половини економіки континенту припадає лише на одну державу.

Якщо склад ЄС не зміниться, сукупний номінальний ВВП країн Євросоюзу досягне приблизно $26,5 трлн.

Найбільшими економіками ЄС залишаться:

Німеччина — $6,2 трлн;

Франція — $4 трлн;

Італія — $3 трлн.

Велика Британія з ВВП близько $5,1 трлн залишатиметься найбільшою європейською економікою поза ЄС.

Росія з прогнозованими $2,6 трлн буде другою. Водночас вона належить до небагатьох великих економік світу, які, за прогнозами, можуть скоротитися в період між 2026 і 2030 роками.

Україна буде на 57-му місці у світі — $274.5 млрд (0.2%). Трохи менше за Катар і трохи більше за Узбекистан.