Audi бореться зі своїм брендом: чому китайські електромобілі намагаються не пустити до Німеччини

Audi опинилася у незвичній ситуації: німецький автовиробник намагається заблокувати в себе на батьківщині продаж електромобілів, які фактично були створені за його участю. Про це повідомляє Motor1.com Йдеться про E5 Sportback та E7X — моделі, розроблені Audi спільно з китайським концерном SAIC спеціально для ринку Китаю.



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Парадокс у тому, що ці машини справді пов'язані з Audi, але формально не є частиною глобальної модельної лінійки компанії. Для них створили окремий бренд AUDI, який принципово відмовився від знаменитого логотипа з чотирма кільцями.

Тепер Audi намагається не допустити, щоб ці китайські моделі потрапляли до Німеччини через паралельний імпорт.

Автомобілі Audi, але без чотирьох кілець

AUDI — це спільний проєкт Audi та SAIC, орієнтований винятково на китайський ринок. Його задум полягав у тому, щоб запропонувати молодшим і технологічно орієнтованим покупцям електромобілі, які відрізняються від традиційних моделей Audi.

Тому E5 Sportback та E7X отримали не лише інший дизайн, а й іншу бренд-ідентичність. На кузові немає логотипа з чотирма кільцями — замість нього використовується напис AUDI.

Таким чином, компанія фактично створила окрему лінійку автомобілів для Китаю, але не передбачила їх офіційного продажу в Європі.

Саме це і створило нинішню проблему.

Як китайські електромобілі опинилися в Німеччині

Німецький імпортер Auto China почав завозити E5 Sportback та E7X до країни. Компанія заявляла, що може організувати необхідну гомологацію, реєстрацію, гарантійне та сервісне обслуговування.

Однак Audi не погодилася з таким підходом і звернулася до суду.

Представник автовиробника заявив виданню Automobilwoche, що компанія «порушила судовий процес проти імпортера» та має намір захищати свої права.

Для Audi проблема полягає не лише в тому, що китайські електромобілі можуть конкурувати з її офіційними моделями. Компанія не хоче, щоб автомобілі, які були розроблені для іншого ринку та не входять до її європейської дилерської системи, продавалися в Німеччині під схожим брендингом.

Чому Audi бореться сама із собою

На перший погляд ситуація виглядає абсурдно: Audi бореться з автомобілями, які сама створила.

Але для компанії важлива різниця між двома речами — участю у створенні автомобіля та офіційною відповідальністю за його продаж і обслуговування на конкретному ринку.

E5 Sportback та E7X розроблялися для китайських умов, китайського ринку та відповідної інфраструктури. Audi не продавала їх офіційно в Європі, не включала до європейського модельного ряду та не інтегрувала повною мірою в місцеву дилерську систему.

Якщо такі машини почнуть масово потрапляти до Німеччини через сторонніх імпортерів, це створює для Audi одразу кілька проблем.

По-перше, паралельний імпорт може створити конкуренцію офіційним моделям Audi. Покупець отримує автомобіль, пов'язаний із відомим виробником, але потенційно за іншою ціною та з іншими характеристиками.

По-друге, виникає питання відповідальності за післяпродажне обслуговування. Автомобіль може бути легально зареєстрований у Німеччині, але це не означає, що він автоматично стає частиною офіційної європейської сервісної мережі Audi.

Для покупців головний ризик — не ціна, а обслуговування

Для німецького покупця придбання такого електромобіля може виглядати привабливо: він отримує сучасну модель, розроблену Audi та SAIC, яка офіційно не продається в Європі.

Але саме неофіційний статус може стати проблемою в майбутньому.

Потенційні питання можуть виникнути з:

гарантійним обслуговуванням;

діагностикою та оновленнями програмного забезпечення;

доступом до оригінальних запчастин;

ремонтом електроніки та високовольтної системи;

роботою камер, радарів та інших систем допомоги водієві;

сумісністю програмного забезпечення з європейською інфраструктурою;

подальшим перепродажем автомобіля.

Для звичайного автомобіля паралельний імпорт уже створює певні сервісні нюанси. Для сучасного електромобіля вони можуть бути значно складнішими, оскільки значна частина його функціональності залежить від програмного забезпечення та електронних систем.

Саме тому наявність можливості зареєструвати автомобіль у Німеччині не дорівнює наявності повноцінної підтримки від Audi.



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Чому ситуація може стати важливою для всього ринку

Історія з E5 Sportback та E7X показує ширшу проблему китайського автомобільного ринку: глобальні автовиробники дедалі частіше створюють для Китаю окремі бренди та моделі, які сильно відрізняються від їхніх європейських автомобілів.

Але якщо такі машини починають потрапляти до Європи через паралельний імпорт, межа між «китайською» та «глобальною» моделлю стирається.

Для виробника це питання контролю над брендом, дилерською мережею та сервісом. Для покупця — питання того, хто фактично відповідатиме за автомобіль через три, п'ять чи десять років.

Тому нинішній конфлікт Audi з Auto China — це не просто суперечка щодо імпорту двох електромобілів. Він показує, наскільки складним стає глобальний ринок, коли автовиробник створює автомобіль під власним брендом для однієї країни, але не хоче бачити його на дорогах іншої.



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