ТОП-7 новин тижня: обмеження переказів ФОПів, ставка НБУ та валютна лібералізація

Головне за тиждень, з 27 по 31 липня.

Перекази ФОПів обмежать с 1 серпня: які ліміти вводять банки та кого це стосується

В Україні змінюються правила фінансового моніторингу для окремих фізичних осіб-підприємців та компаній. Банки посилять перевірку клієнтів із підвищеним рівнем ризику та поступово введуть ліміти на перекази.

Україна отримала 3,47 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Support Loan

Україна отримала черговий транш від Європейського Союзу в межах механізму Ukraine Support Loan. Сума надходження становить 3,47 млрд євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

НБУ підвищив облікову ставку до рівня 15,5%

Правління Національного банку ухвалило рішення про підвищення облікової ставки до рівня 15,5% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 30 липня.

ФРС продовжує паузу в монетарній політиці: ставка залишилася без змін

Федеральна резервна система США за підсумками засідання 28−29 липня залишила відсоткову ставку на колишньому рівні — 3,5−3,75%. ФРС утрималася від змін, хоча й визнала у своїй заяві, що інфляція тримається вище за цільовий рівень ФРС у 2% на рік.

Середня зарплата в Україні зросла до майже 32,8 тисячі гривень: де платять найбільше

У червні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 32 783 грн, що на 5,9% більше, ніж у травні. Найвищі зарплати традиційно зафіксовано в Києві, а найнижчі — у Чернівецькій та Кіровоградській областях. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

НБУ готує масштабний пакет валютної лібералізації для бізнесу та громадян

Національний банк України завершив ключовий етап перемовин із Міжнародним валютним фондом та незабаром оголосить про нове суттєве послаблення валютних обмежень. Про це під час монетарного брифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний.

В Україні можуть запровадити нову податкову амністію: що відомо

Державна служба фінансового моніторингу працює над законопроєктом про нову податкову амністію. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.